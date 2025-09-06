Θεσσαλονίκη: Πολίτης εντόπισε 5χρονη να περιπλανιέται βράδυ – Συνελήφθη η θεία της
Μία 5χρονη εντοπίστηκε να περπατάει μόνη της στη Θεσσαλονίκη, ενώ για το περιστατικό συνελήφθη η θεία της
- Βαγγέλης Μαρινάκης: «Μας είναι αδιάφορο εάν η κυβέρνηση δεν θελει να αποκαλύπτουμε σκάνδαλα»
- Την Κυριακή οι millennials αποκτούν τον δικό τους Άγιο - O «influencer του Θεού» αγιοποιείται
- Γιατί δεν αντιστέκεται κανείς σε έναν αντιδημοφιλή Τραμπ;
- Η μάχη για τη Fed – Οι τρεις φιναλίστ του Τραμπ και οι πιθανότητες
Στη Θεσσαλονίκη μία 5χρονη εντοπίστηκε από περαστικό να περπατάει μόνη της κατά τις βραδινές ώρες, ενώ παρόμοιο περιστατικό με δύο ανήλικα παιδιά είχε σημειωθεί πριν δύο ημέρες πάλι στην πόλη.
Πώς εντοπίστηκε η 5χρονη στη Θεσσαλονίκη
Το συμβάν καταγράφηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, 04 Σεπτεμβρίου όταν ο πολίτης εντόπισε το κοριτσάκι να είναι μόνο του και μάλιστα βράδυ στην οδό Αργοναυτών, σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival.
Για την υπόθεση συνελήφθη η 61χρονη θεία του κοριτσιού που είχε αναλάβει την επιμέλεια της ανήλικης ανιψιάς της.
Άγνωστο παραμένει πώς η ανήλικη βρέθηκε να περπατάει μόνη της.
Παρόμοιο περιστατικό την ίδια μέρα
Η παραπάνω υπόθεση θυμίζει αρκετά αντίστοιχο και εξίσου σοκαριστικό περιστατικό με δυο ανήλικα – ηλικίας ενός και δυο ετών- που κινούνται μόνα τους στην οδό Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη γύρω στις 9:50 το βράδυ της ίδιας ημέρας. Τα δυο μωρά εντόπισε οδηγός ο οποίος κατέθεσε ότι το μικρότερο από τα δύο ανήλικα φέρεται να μπουσουλούσε στον δρόμο.
Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. έφτασαν άμεσα στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του ζευγαριού, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Ο εισαγγελέας τούς παρέπεμψε να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία. Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης και αποφάσισε τη διατήρηση της κράτησής τους.
Τα δύο μικρά παιδιά έχουν τεθεί υπό προσωρινή προστασία, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.
- Κρίσιμο στοίχημα για την πολιτική επιβίωση Μητσοτάκη – Η ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ
- Η επόμενη μονοκρατορία δεν είναι αυτή που φαντάζονται πολλοί
- Συγκεντρώσεις κατά της κυβέρνησης σε όλη τη χώρα εν μέσω ΔΕΘ – Φωνή λαού στο Σύνταγμα για Τέμπη
- Μια Εθνική που οι παίκτες θέλουν να παίζουν σε αυτήν και οι Έλληνες να τη βλέπουν!
- Τα ανθρωποειδή ρομπότ ήταν όνειρο επιστημονικής φαντασίας – Ξαφνικά, βρίσκονται παντού και ψάχνουν… δουλειά
- Ποιος θα κληρονομήσει τα δισεκατομμύρια του Τζιόρτζιο Αρμάνι; Μέσα στην ασαφή ιστορία διαδοχής της μόδας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις