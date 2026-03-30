Mαρούσι: «Η 4χρονη είχε δάκρυα στα μάτια, είπε ότι τη μάλωσαν οι γονείς της» – Τι λέει ο οδηγός ταξί που την εντόπισε

Συναγερμός σήμανε στο Μαρούσι, όταν ένα 4χρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε από οδηγό ταξί να περιπλανιέται μόνο του στον δρόμο.

Ο οδηγός ταξί που την εντόπισε μίλησε συγκινημένος στο Star. «Είναι συγκλονιστικό να βλέπεις ένα παιδάκι στη μέση του δρόμου και να κλαίει. Του σκουπίσαμε τα δάκρυα και του κουμπώσαμε το μπουφάν», δήλωσε αρχικά ο οδηγός ταξί Νικόλαος Χαντζάκης μιλώντας στο Star και συνέχισε:

«Προσπάθησα να το ηρεμήσω»

«Ευτυχώς που ήταν στη μέση του δρόμου, γιατί ένα κοριτσάκι κάτω από ένα μέτρο, αν πεταχτεί ανάμεσα από αυτοκίνητα, ακόμα και με 30 χλμ., δεν προλαβαίνεις να αντιδράσεις. Προσπάθησα να το ηρεμήσω, πήρα τηλέφωνο το 100. Μου είπε το όνομά του, αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί το επώνυμό του».

Το κοριτσάκι ηρέμησε και αποκάλυψε στον οδηγό ταξί και σε έναν κάτοικο της περιοχής πως είχε ξεφύγει από την προσοχή των γονιών του.

«Το κοριτσάκι είχε δάκρυα στα μάτια. Μας είπε ότι τσακώθηκαν η μαμά με τον μπαμπά. Ήξερε πού μένει και πού μένει η γιαγιά, αλλά πού να το πάρω μέσα στο αυτοκίνητο και να ψάχνω;», περιέγραψε στη συνέχεια ο κ. Χαντζάκης.

Στην Αστυνομία

Ο κ. Νίκος έδειξε μεγάλη ευαισθησία και σταμάτησε αμέσως μόλις είδε το 4χρονο παιδί στη μέση του δρόμου. Από την άλλη πλευρά, το κοριτσάκι στάθηκε τυχερό, καθώς δεν το άφησε στην τύχη του: ειδοποίησε την αστυνομία και έμεινε μαζί του μέχρι να ηρεμήσει.

Το περιπολικό που έσπευσε στο σημείο παρέλαβε το παιδί. Ωστόσο, όταν ο οδηγός ταξί επικοινώνησε με το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου, άκουσε με έκπληξη ότι κανείς δεν το είχε αναζητήσει.

«Τους ρώτησα αν βρέθηκαν οι γονείς και μου είπαν ότι δεν το έχει αναζητήσει κανείς. Μετά από πόσες ώρες; Μετά από δύο ώρες…», κατέληξε.