Θεσσαλονίκη: Απολύθηκε από τον ΟΑΣΘ ο οδηγός που πιάστηκε στα χέρια με οδηγό ΙΧ
Εκτός ΟΑΣΘ τέθηκε ο οδηγός λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη ο οποίος είχε καταγραφεί σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media να πιάνεται στα χέρια με άλλον οδηγό ΙΧ στο κέντρο της πόλης.
Ο οδηγός είχε παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο του Οργανισμού με το ερώτημα της απόλυσης και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, απολύθηκε.
Υπενθυμίζεται ότι ο οδηγός του ΙΧ είχε σταθμεύσει στη λεωφορειολωρίδα στην Εγνατία με Συγγρού, εμποδίζοντας τη διέλευση του λεωφορείου και παραμένοντας μέσα στο όχημά του.
Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να αδιαφόρησε στις κόρνες και τα σινιάλα του οδηγού του λεωφορείου και στη συνέχεια του ζήτησε τον λόγο, με αποτέλεσμα να κλιμακωθεί η ένταση και οι δύο άνδρες να πιαστούν στα χέρια.
Η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ
Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος οδηγού του, ο οποίος, όπως προέκυψε από video το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατέβηκε από το λεωφορείο και συμμετείχε σε επεισόδιο με βιαιοπραγίες.
Το πειθαρχικό συμβούλιο, αφού εξέτασε ενδελεχώς όλα τα δεδομένα και, λαμβάνοντας υπόψη την απολογία του οδηγού, έκρινε ότι η συμπεριφορά του εργαζομένου αντιτίθεται πλήρως στις αρχές και τις αξίες που διέπουν τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΟΑΣΘ. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η επιβολή της οριστικής απομάκρυνσής του από την εργασία του.
Ο ΟΑΣΘ επαναλαμβάνει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι:
-Η βία δεν είναι ούτε ανεκτή, ούτε διαπραγματεύσιμη
-Η προστασία των πολιτών και η διασφάλιση του κύρους του Οργανισμού αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες
-Κάθε παρέκκλιση από τα καθήκοντα και την πρέπουσα κοινωνική συμπεριφορά θα ελέγχεται άμεσα και θα επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις, βάσει των προβλεπόμενων πειθαρχικών διαδικασιών.
