Θεσσαλονίκη: Οδηγός του ΟΑΣΘ κατέβηκε από το λεωφορείο και έδειρε άλλον οδηγό
Όπως αναφέρει ο ΟΑΣΘ σε σχετική ανακοίνωσή του ο οδηγός παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο, με το ερώτημα της απόλυσης, μετά το επεισόδιο με άλλο οδηγό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Σε διαθεσιμότητα τέθηκε άμεσα οδηγός λεωφορείου του ΟΑΣΘ που καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media να πιάνεται στα χέρια με άλλον οδηγό, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το Voria.gr, ο οδηγός του ΙΧ είχε σταθμεύσει στη λεωφορειολωρίδα στην Εγνατία με Συγγρού, εμποδίζοντας τη διέλευση του λεωφορείου και παραμένοντας μέσα στο όχημά του.
Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να αδιαφόρησε στις κόρνες και τα σινιάλα του οδηγού του λεωφορείου και στη συνέχεια του ζήτησε τον λόγο, με αποτέλεσμα να κλιμακωθεί η ένταση και οι δύο άνδρες να πιαστούν στα χέρια.
Το περιστατικό έληξε με την παρέμβαση επιβατών του λεωφορείου, οι οποίοι απομάκρυναν τον οδηγό του ΙΧ, ενώ δεν υποβλήθηκε καταγγελία στην αστυνομία.
Δείτε το βίντεο
Η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ
Σε άμεση διαθεσιμότητα, θέτει ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης εργαζόμενό του οδηγό, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΟΑΣΘ. Σε σχετικό video που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οδηγός φαίνεται να έχει κατέβει από το λεωφορείο και να συμμετέχει σε επεισόδιο με βιαιοπραγίες.
Σύμφωνα με τις θεσμικές διαδικασίες ο οδηγός παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο, με το ερώτημα της απόλυσης.
Ο ΟΑΣΘ ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανοχή σε περιστατικά βίας. Κάθε συμπεριφορά που παραβιάζει τους κανονισμούς λειτουργίας του Οργανισμού και τίθεται σε γνώση του θα εξετάζεται άμεσα και θα τιμωρείται βάσει των προβλεπόμενων πειθαρχικών διαδικασιών.
Υπενθυμίζεται ότι εργαζόμενοι και πολίτες μπορούν να αναφέρουν σχετικά περιστατικά και μέσω της πλατφόρμας καταγγελιών https://report.oseth.com.gr
