Συνελήφθη οδηγός λεωφορείου – Προσέκρουσε σε μπάρες σιδηροδρομικής διάβασης
Σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών, ο 53χρονος δεν διέκοψε την πορεία του οχήματος, όταν αυτό πλησίασε στην ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση
Στη σύλληψη οδηγού αστικού λεωφορείου, ο οποίος προσέκρουσε χθες το απόγευμα σε προστατευτική μπάρα σιδηροδρομικής διάβασης, τη στιγμή που πλησίαζε τρένο στην περιοχή του ΚΤΕΛ Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών, ο 53χρονος ημεδαπός δεν διέκοψε την πορεία του οχήματος, όταν αυτό πλησίασε στην ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση, που σημαίνεται με φωτεινή σηματοδότηση, ηχητικά σήματα και κινητά φράγματα που λειτουργούσαν αυτόματα.
Ως αποτέλεσμα, παρέσυρε τη μπάρα που εκείνη τη στιγμή κατέβαινε, καθώς στη διάβαση πλησίαζε εμπορική αμαξοστοιχία. Το λεωφορείο μετέφερε επιβάτες, εκ των οποίων ουδείς τραυματίστηκε
