Με ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ ζητά από το υπουργείο Δικαιοσύνης να διασφαλίσει ότι οι δημοσιογράφοι θα μπορούν να κάνουν ανεμπόδιστα το έργο τους καλύπτοντας τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών και δεν θα εξοβελιστούν από την αίθουσα.

Με τίτλο την ιστορική φράση «η δημοσίευσις είναι η ψυχή της δικαιοσύνης», η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ επισημαίνει ότι η παρουσία των δημοσιογράφων στην κύρια αίθουσα των δικαστηρίων αποτελεί εγγύηση για μία δίκαιη δίκη και εκφράζει την ανησυχία της ζητώντας από το υπουργείο Δικαιοσύνης να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι δημοσιογράφοι να είναι παρόντες και να μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους.

Υπενθυμίζει μάλιστα ότι στη δίκη της 17 Νοέμβρη, πριν από 25 χρόνια, «είχαν προβλεφθεί θέσεις δημοσιογράφων μέσα στη δικαστική αίθουσα και ένα υπερσύγχρονο κέντρο τύπου, πλήρως εξοπλισμένο, το οποίο καμία σχέση δεν έχει με το κοντέινερ που σε αυτή τη δίκη παρουσιάζεται ως Κέντρο Τύπου με ανεπαρκή εξοπλισμό για το δημοσιογραφικό έργο».

Ταυτόχρονα υπογραμμίζει ότι «οποιαδήποτε σκέψη για εξοβελισμό των δημοσιογράφων αποτελεί ξεκάθαρη παρεμπόδιση του έργου τους» και επισημαίνει ότι «η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της δημοσιότητας οφείλει να υπηρετηθεί και στη δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, μια από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών».

Η δίκη για τα Τέμπη ξεκινά εκ νέου αύριο Τετάρτη στη Λάρισα μετά τη διακοπή εξαιτίας της ακαταλληλότητας της αίθουσας που διαπιστώθηκε στην πρώτη δικάσιμο.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ επισημαίνει ότι η παρουσία των δημοσιογράφων στην κύρια αίθουσα των δικαστηρίων αποτελεί εγγύηση για μία δίκαιη δίκη. Η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της δημοσιότητας οφείλει να υπηρετηθεί και στη δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, μια από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών.

Η ΕΣΗΕΑ εκφράζει την ανησυχία της και ζητεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης – μετά και τις τελευταίες διευκρινήσεις- να διασφαλιστεί η παρουσία των δημοσιογράφων ώστε να μπορούν να καλύψουν με πληρότητα τη διαδικασία. Οποιαδήποτε σκέψη για εξοβελισμό των δημοσιογράφων αποτελεί ξεκάθαρη παρεμπόδιση του έργου τους.

Θυμίζουμε πως στη δίκη της 17 Νοέμβρη πριν από 25 χρόνια, είχαν προβλεφθεί θέσεις δημοσιογράφων μέσα στη δικαστική αίθουσα και ένα υπερσύγχρονο κέντρο τύπου, πλήρως εξοπλισμένο, το οποίο καμία σχέση δεν έχει με το κοντέινερ που σε αυτή τη δίκη παρουσιάζεται ως Κέντρο Τύπου με ανεπαρκή εξοπλισμό για το δημοσιογραφικό έργο.

Καλούμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να διευκολύνει τους δημοσιογράφους που θα υποδείξουν τα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα που επιθυμούν να καλύψουν τη δίκη.