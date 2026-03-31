ΕΣΗΕΑ: Οποιαδήποτε σκέψη για εξοβελισμό των δημοσιογράφων από τη δίκη των Τεμπών είναι παρεμπόδιση του έργου τους
Η ΕΣΗΕΑ εκφράζει την ανησυχία της και καλεί το υπουργείο Δικαιοσύνης να διασφαλίσει την παρουσία δημοσιογράφων στη δίκη των Τεμπών υπενθυμίζοντας ότι η δημοσιότητα είναι εγγύηση μιας δίκαιης δίκης
- Γιατί τα ηφαίστεια ξεσπούν με κεραυνούς; Λύση σε μυστήριο του στατικού ηλεκτρισμού
- Αγορά ακινήτων: Αυξημένη ζήτηση, λιγότερα σπίτια, ακριβότερη στέγη
- Ερχεται νέα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για όλα τα κόκκινα δάνεια
- Οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ λόγω της στάσης των «συμμάχων» στον πόλεμο στο Ιράν, λέει ο Ρούμπιο
Με ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ ζητά από το υπουργείο Δικαιοσύνης να διασφαλίσει ότι οι δημοσιογράφοι θα μπορούν να κάνουν ανεμπόδιστα το έργο τους καλύπτοντας τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών και δεν θα εξοβελιστούν από την αίθουσα.
Με τίτλο την ιστορική φράση «η δημοσίευσις είναι η ψυχή της δικαιοσύνης», η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ επισημαίνει ότι η παρουσία των δημοσιογράφων στην κύρια αίθουσα των δικαστηρίων αποτελεί εγγύηση για μία δίκαιη δίκη και εκφράζει την ανησυχία της ζητώντας από το υπουργείο Δικαιοσύνης να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι δημοσιογράφοι να είναι παρόντες και να μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους.
Υπενθυμίζει μάλιστα ότι στη δίκη της 17 Νοέμβρη, πριν από 25 χρόνια, «είχαν προβλεφθεί θέσεις δημοσιογράφων μέσα στη δικαστική αίθουσα και ένα υπερσύγχρονο κέντρο τύπου, πλήρως εξοπλισμένο, το οποίο καμία σχέση δεν έχει με το κοντέινερ που σε αυτή τη δίκη παρουσιάζεται ως Κέντρο Τύπου με ανεπαρκή εξοπλισμό για το δημοσιογραφικό έργο».
Ταυτόχρονα υπογραμμίζει ότι «οποιαδήποτε σκέψη για εξοβελισμό των δημοσιογράφων αποτελεί ξεκάθαρη παρεμπόδιση του έργου τους» και επισημαίνει ότι «η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της δημοσιότητας οφείλει να υπηρετηθεί και στη δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, μια από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών».
Η δίκη για τα Τέμπη ξεκινά εκ νέου αύριο Τετάρτη στη Λάρισα μετά τη διακοπή εξαιτίας της ακαταλληλότητας της αίθουσας που διαπιστώθηκε στην πρώτη δικάσιμο.
Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ επισημαίνει ότι η παρουσία των δημοσιογράφων στην κύρια αίθουσα των δικαστηρίων αποτελεί εγγύηση για μία δίκαιη δίκη. Η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της δημοσιότητας οφείλει να υπηρετηθεί και στη δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, μια από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών.
Η ΕΣΗΕΑ εκφράζει την ανησυχία της και ζητεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης – μετά και τις τελευταίες διευκρινήσεις- να διασφαλιστεί η παρουσία των δημοσιογράφων ώστε να μπορούν να καλύψουν με πληρότητα τη διαδικασία. Οποιαδήποτε σκέψη για εξοβελισμό των δημοσιογράφων αποτελεί ξεκάθαρη παρεμπόδιση του έργου τους.
Θυμίζουμε πως στη δίκη της 17 Νοέμβρη πριν από 25 χρόνια, είχαν προβλεφθεί θέσεις δημοσιογράφων μέσα στη δικαστική αίθουσα και ένα υπερσύγχρονο κέντρο τύπου, πλήρως εξοπλισμένο, το οποίο καμία σχέση δεν έχει με το κοντέινερ που σε αυτή τη δίκη παρουσιάζεται ως Κέντρο Τύπου με ανεπαρκή εξοπλισμό για το δημοσιογραφικό έργο.
Καλούμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να διευκολύνει τους δημοσιογράφους που θα υποδείξουν τα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα που επιθυμούν να καλύψουν τη δίκη.
- ΕΣΗΕΑ: Οποιαδήποτε σκέψη για εξοβελισμό των δημοσιογράφων από τη δίκη των Τεμπών είναι παρεμπόδιση του έργου τους
- Η απροσδόκητη εκπομπή του Ντέιβιντ Ατένμπορο στα 99 του – Ενδέχεται να εξοργίσει τους λάτρεις των γατών
- Ο Ντε Τσέρμπι αναλαμβάνει την Τότεναμ (pics)
- Ο κορυφαίος ποδηλατικός αγώνας L’Étape Greece by Tour de France presented by Skoda έρχεται στη Σπάρτη με την ενέργεια της ΔΕΗ
- Γιατί τα ηφαίστεια ξεσπούν με κεραυνούς; Λύση σε μυστήριο του στατικού ηλεκτρισμού
- ΠΑΣΟΚ: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση
- Νέο Volkswagen T-Roc: Η ολοκληρωμένη πρόταση στα compact SUV
- Θεσσαλονίκη: Εγκληματική ενέργεια δείχνει η ιατροδικαστική για τον θάνατο της 59χρονης – Έλειπαν κοσμήματα από το σπίτι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις