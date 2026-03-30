Ισραήλ: Η τελετή αφής του Αγίου Φωτός θα πραγματοποιηθεί αλλά «με συμβολικό και περιορισμένο πλαίσιο»

Θα πραγματοποιηθεί η τελετή αφής του Αγίου Φωτός αλλά με συμβολικό και περιορισμένο πλαίσιο αναφέρει η αστυνομία του Ισραήλ, μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφασή της να απαγορεύσει την εισόδου του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον Άγιο Τάφο προκειμένου να τελέσει την λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων.

«Μετά από μια εποικοδομητική συνάντηση μεταξύ της ισραηλινής αστυνομίας και του Λατίνου Καθολικού Καρδινάλιου Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα καθορίστηκε ένα κοινό πλαίσιο για τις επικείμενες τελετές του Πάσχα», ανέφερε σε ανακοίνωση στο Χ η ισραηλινή αστυνομία.

Προσθέτει ότι λόγω της περίπλοκης κατάστασης ασφαλείας που επικρατεί στο πλαίσιο της επιχείρησης «Roaring Lion», οι τελετές, συμπεριλαμβανομένης της «Ιερής Φωτιάς», θα πραγματοποιηθούν σε συμβολικό και περιορισμένο πλαίσιο.

Οι λειτουργίες θα μεταδοθούν ζωντανά, ώστε να τηρηθούν οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί από τη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του Ισραήλ σχετικά με τις δημόσιες συγκεντρώσεις.

Following a productive meeting between the Israel Police and Latin Catholic Cardinal Pierbattista Pizzaballa, a mutual framework has been established for upcoming Easter ceremonies. Due to the complex security reality of Operation “Roaring Lion,” ceremonies including the “Holy… pic.twitter.com/uWcE4fnQMO — Israel Police (@israelpolice) March 30, 2026

«Η Εκκλησία παραμένει σε συνεχή διάλογο με τις αρχές

Οι καθολικοί θεσμοί εξέφρασαν ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, για την «άμεση προσοχή και την πολύτιμη παρέμβασή» του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η Εκκλησία παραμένει σε συνεχή διάλογο με τις αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ισραηλινής αστυνομίας».

Παράλληλα, εκφράζεται η ευχή για τον τερματισμό του πολέμου που επηρεάζει την περιοχή, επισημαίνοντας τις σοβαρές συνέπειες για όλους τους πληθυσμούς.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Χέρτσογκ δήλωσε ότι «χαιρετίζει θερμά τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν το πρωί μεταξύ των διοικητών της ισραηλινής αστυνομίας στην Ιερουσαλήμ και του Λατίνου Πατριάρχη, Μακαριωτάτου Καρδιναλίου Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, κατά τη συνάντησή τους μαζί με εκπρόσωπο του Γραφείου του Προέδρου του Ισραήλ, με στόχο τη ρύθμιση των διαδικασιών για τις πασχαλινές προσευχές στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ».

Ο Ισραηλινός πρόεδρος πρόσθεσε ότι «εκ μέρους του Κράτους του Ισραήλ, εκφράζω τις θερμότερες ευχές μου για την επικείμενη εορτή του Πάσχα προς τον Λατίνο Πατριάρχη, τους χριστιανούς αδελφούς και αδελφές μας στους Αγίους Τόπους, καθώς και προς τους χριστιανούς φίλους μας στη Μέση Ανατολή και σε όλο τον κόσμο».