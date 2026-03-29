Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο των θρησκευτικών ηγετών των Καθολικών στον Πανάγιο Τάφο

Η ισραηλινή αστυνομία εμπόδισε την είσοδο στον Ναό του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ στους θρησκευτικούς ηγέτες των Καθολικών προκειμένου να τελέσουν τη λειτουργία τη Κυριακής των Βαΐων.

Είναι «η πρώτη φορά εδώ και αιώνες» που οι ιερείς της Εκκλησίας εμποδίστηκαν να γιορτάσουν την Κυριακή των Βαΐων στον τόπο όπου οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι σταυρώθηκε ο Ιησούς, ανέφερε το Πατριαρχείο σε ανακοίνωση που επικαλείται το Associated Press.

«Η παρεμπόδιση της εισόδου του Καρδιναλίου και του Costus, οι οποίοι φέρουν την ύψιστη εκκλησιαστική ευθύνη για την Καθολική Εκκλησία και τους Αγίους Τόπους, αποτελεί ένα παράλογο και κατάφωρα δυσανάλογο μέτρο» δήλωσε το Λατινικό Πατριαρχείο.

Ο Πανάγιος Τάφος, μαζί με το Δυτικό Τείχος και το Τέμενος Αλ-Άκσα παραμένουν κλειστά για το κοινό από τα τέλη Φεβρουαρίου 2026 λόγω του πολέμου.

Ο Ναός του Πανάγιου Τάφου αποτελεί σημαντικό κέντρο και σημείο αναφοράς της Χριστιανοσύνης. Η φύλαξή του μοιράζεται μεταξύ της Καθολικής, της Ελληνορθόδοξης και της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας.