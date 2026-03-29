Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο των θρησκευτικών ηγετών των Καθολικών στον Πανάγιο Τάφο
Είναι «η πρώτη φορά εδώ και αιώνες» που οι ιερείς της Εκκλησίας εμποδίστηκαν να γιορτάσουν την Κυριακή των Βαΐων στον τόπο όπου οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι σταυρώθηκε ο Ιησούς
- Ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι εις βάρος 16χρονου στο Αγρίνιο
- Επεισόδια τα ξημερώματα στα Εξάρχεια με 114 προσαγωγές
- Άστατος ο καιρός την Κυριακή – Πού θα σημειωθούν βροχές, καταιγίδες και χιόνια – Νέα επιδείνωση από Τρίτη
- Στους δρόμους ξανά η δημοτική αστυνομία - Ποιες θα είναι οι αρμοδιότητές της
Η ισραηλινή αστυνομία εμπόδισε την είσοδο στον Ναό του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ στους θρησκευτικούς ηγέτες των Καθολικών προκειμένου να τελέσουν τη λειτουργία τη Κυριακής των Βαΐων.
Είναι «η πρώτη φορά εδώ και αιώνες» που οι ιερείς της Εκκλησίας εμποδίστηκαν να γιορτάσουν την Κυριακή των Βαΐων στον τόπο όπου οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι σταυρώθηκε ο Ιησούς, ανέφερε το Πατριαρχείο σε ανακοίνωση που επικαλείται το Associated Press.
«Η παρεμπόδιση της εισόδου του Καρδιναλίου και του Costus, οι οποίοι φέρουν την ύψιστη εκκλησιαστική ευθύνη για την Καθολική Εκκλησία και τους Αγίους Τόπους, αποτελεί ένα παράλογο και κατάφωρα δυσανάλογο μέτρο» δήλωσε το Λατινικό Πατριαρχείο.
Ο Πανάγιος Τάφος, μαζί με το Δυτικό Τείχος και το Τέμενος Αλ-Άκσα παραμένουν κλειστά για το κοινό από τα τέλη Φεβρουαρίου 2026 λόγω του πολέμου.
Ο Ναός του Πανάγιου Τάφου αποτελεί σημαντικό κέντρο και σημείο αναφοράς της Χριστιανοσύνης. Η φύλαξή του μοιράζεται μεταξύ της Καθολικής, της Ελληνορθόδοξης και της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας.
- Το εφιαλτικό σενάριο για το παγκόσμιο εμπόριο: Υπάρχουν χειρότερα εμπόδια από τα Στενά του Ορμούζ
- Η πρόταση της Μπαρτσελόνα στον Λεβαντόφσκι – Πρότεινε μείωση 50% στις αποδοχές του
- Επεισόδια τα ξημερώματα στα Εξάρχεια με 114 προσαγωγές
- Αγρίνιο: Ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι εις βάρος 16χρονου
- Ινσουλίνη σε χάπι ίσως καταργήσει σύντομα τις ενέσεις για εκατομμύρια διαβητικούς
- Η Μαρινέλλα με την κόρη της στο Final 4 της Γάνδης με τον Άρη: Όσα δήλωνε στον Κώστα Χαρδαβέλλα (vid)
- Ρέμος, Μάστορας και Βίσση αποχαιρετούν στη σκηνή τη Μαρινέλλα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις