Τα «μαζεύει» ο Νετανιάχου – Έδωσε εντολή να επιτραπεί στον Λατίνο Πατριάρχη η πρόσβαση στον Πανάγιο Τάφο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, διαβεβαίωσε σήμερα ότι ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων θα ανακτήσει άμεσα πρόσβαση στον Ναό του Παναγίου Τάφου, αφού χθες, Κυριακή, η ισραηλινή αστυνομία τον εμπόδισε να εισέλθει στον ναό για να τελέσει τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων των καθολικών, προκαλώντας οργισμένες αντιδράσεις.

«Έχω δώσει εντολή στις αρμόδιες αρχές να προσφέρουν στον καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτζαμπάλα πλήρη και άμεση πρόσβαση στην Βασιλική του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ», έγραψε ο Νετανιάχου στο X το πρωί της Δευτέρας.

I have instructed the relevant authorities that Cardinal Pierbattista Pizzaballa, the Latin Patriarch, be granted full and immediate access to the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem. Over the past several days, Iran has repeatedly targeted the holy sites of all three… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 29, 2026

Παράλληλα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξήγησε ότι το Ισραήλ ζήτησε από χριστιανούς, εβραίους και μουσουλμάνους πιστούς να «αποφεύγουν προσωρινά» να επισκέπτονται τους ιερούς τόπους της Παλιάς Πόλης για λόγους ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι «οι ιεροί τόποι των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ» έχουν γίνει πρόσφατα στόχος «βαλλιστικών πυραύλων» από το Ιράν.

Έντονες αντιδράσεις από την Καθολική Εκκλησία

«Για πρώτη φορά εδώ και αιώνες, οι ηγέτες της Εκκλησίας εμποδίστηκαν να τελέσουν τη λειτουργία», είχαν καταγγείλει σε κοινή τους ανακοίνωση, χθες, το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Κουστωδία των Αγίων Τόπων.

Ο καρδινάλιος Πιερμπατίστα Πιτζαμπάλα και ο Κουστωδός Φραντσέσκο Ιέλπο, επικεφαλής των Φραγκισκανών για τους Αγίους Τόπους, «σταμάτησαν καθ’ οδόν και αναγκάστηκαν να γυρίσουν πίσω», ανέφερε η ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι το γεγονός δημιουργεί «σοβαρό προηγούμενο» που καταδεικνύει «έλλειψη σεβασμού για τα συναισθήματα δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που, κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, στρέφουν το βλέμμα τους προς την Ιερουσαλήμ».

Διαβεβαίωση Νετανιάχου ότι θα επιτραπεί στους θρησκευτικούς ηγέτες η πρόσβαση

Μετά την έναρξη των πληγμάτων του Ισραήλ, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, οι ισραηλινές αρχές έχουν απαγορεύσει τις μεγάλες συγκεντρώσεις, περιλαμβανομένων αυτών που λαμβάνουν χώρα σε συναγωγές, εκκλησίες και τζαμιά, κυρίως στο αλ Άκσα – τον τρίτο ιερότερο τόπο του ισλάμ – κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, ενώ έχουν περιορίσει σε περίπου 50 τον μέγιστο αριθμό ατόμων που μπορούν να συναθροίζονται δημοσίως.

«Δεν υπήρχε απολύτως καμία κακόβουλη πρόθεση, μόνο η ανησυχία για την ασφάλεια του καρδιναλίου», είχε εξηγήσει την Κυριακή το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο X.

Ωστόσο, δεδομένου ότι ξεκινά σήμερα η Μεγάλη Εβδομάδα για τους χριστιανούς καθολικούς σε όλο τον κόσμο και μία εβδομάδα αργότερα για τους ορθοδόξους, «οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας αναπτύσσουν ένα σχέδιο που θα επιτρέψει στους θρησκευτικούς ηγέτες να προσευχηθούν [στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου] τις επόμενες ημέρες», διαβεβαίωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.