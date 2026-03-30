Νέο Κέντρο Κοινότητας στη Μεσσήνη

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός εγκαινίασε μαζί με τον Δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο, το νέο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μεσσήνης, μια σημαντική κοινωνική δομή για την περιοχή.

Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί ως συμπληρωματική δομή της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου, παρέχοντας ενημέρωση, υποστήριξη και πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και προγράμματα, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η λειτουργία του χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Στον χαιρετισμό του, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν ουσιαστικό κόμβο στήριξης των πολιτών, επισημαίνοντας πως η Περιφέρεια επενδύει σταθερά σε πολιτικές που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για όλους.

Όπως ανέφερε, λειτουργούν Κέντρα Κοινότητας σε όλη την Πελοπόννησο, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο δίκτυο κοινωνικής φροντίδας, ενώ ευχαρίστησε τον Δήμο Μεσσήνης και όλους τους εμπλεκόμενους για τη συνεργασία.

Στην τελετή παρευρέθηκαν Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και φορέων της περιοχής, ενώ τον αγιασμό τέλεσε ο αρχιερατικός επίτροπος Μεσσήνης Κωνσταντίνος Μελισσουργός.