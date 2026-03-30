Θεσσαλονίκη: Άγρια δολοφονία της 59χρονης «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ. – Εντοπίστηκε με μια ζώνη στον λαιμό της
Η γυναίκα εντοπίστηκε όταν μια φίλη της κάλεσε στην Άμεση Δράση - Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να σπάσουν το τζάμι του διαμερίσματος για να εισέλθουν στο εσωτερικό και να βρουν νεκρή την 59χρονη
- Θεσσαλονίκη: Νεκρή στο σπίτι της βρέθηκε μια 59χρονη – Εξετάζει εγκληματική ενέργεια η ΕΛ.ΑΣ.
- Συνέχιση της έρευνας και μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες ζητεί ο εισαγγελέας
- «Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;
- Αγρίνιο: Αύριο απολογούνται οι τρεις ανήλικοι για την επίθεση στον 16χρονο – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το επεισόδιο
Σε εγκληματική ενέργεια, όπως όλα δείχνουν, οφείλεται ο θάνατος της 59χρονης που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στον Εύοσμο στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Δευτέρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι η άτυχη γυναίκα έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας. Συγκεκριμένα Η 59χρονη φέρεται να βρέθηκε τυλιγμένη με κουβέρτες στο κρεβάτι της, ενώ γύρω από το λαιμό της έφερε μία ζώνη.
Ιατροδικαστής
Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει τη σορό αλλά και τον χώρο όπου βρέθηκε νεκρή η γυναίκα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ τα ίχνη της γυναίκας χάθηκαν εδώ και κάποιο διάστημα όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη να αγοράσει το σπίτι.
Την αναζήτησε οικείο της πρόσωπο, και καθώς δεν την έβρισκε, ενημέρωσε τις αρχές.
Συγκεκριμένα, στις 16.00 το μεσημέρι, γυναίκα που δήλωσε φίλη της 59χρονης κάλεσε στην Άμεση Δράση, άντρες της οποίας χρειάστηκε να σπάσουν το τζάμι του διαμερίσματος για να εισέλθουν στο εσωτερικό.
- Θεσσαλονίκη: Άγρια δολοφονία της 59χρονης «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ. – Εντοπίστηκε με μια ζώνη στον λαιμό της
- Σάκκαρη και Μπαντόσα προπονήθηκαν μαζί στο Τσάρλεστον (vid)
- Ο πόλεμος καθηλώνει τα αεροπλάνα – Αλλαγές και ακυρώσεις στις διεθνείς πτήσεις
- Ενοίκια: Νέα προθεσμία για το «τέλος στα μετρητά» – Όλες οι αλλαγές
- Ρενουάρ, Σεζάν, Ματίς: Κλοπή έργων τέχνης 9 εκατ. ευρώ στην Πάρμα
- Κρήτη: Γνωστός γιατρός στο Ηράκλειο έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον εντόπισε νεκρό η σύζυγός του
- LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
- Alter Ego Media-ΕΚΠΑ: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο διαγωνισμός «News Challenge: Αλήθεια ή ψέμα;»
