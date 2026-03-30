Θεσσαλονίκη: Άγρια δολοφονία της 59χρονης «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ. – Εντοπίστηκε με μια ζώνη στον λαιμό της

Σε εγκληματική ενέργεια, όπως όλα δείχνουν, οφείλεται ο θάνατος της 59χρονης που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στον Εύοσμο στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι η άτυχη γυναίκα έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας. Συγκεκριμένα Η 59χρονη φέρεται να βρέθηκε τυλιγμένη με κουβέρτες στο κρεβάτι της, ενώ γύρω από το λαιμό της έφερε μία ζώνη.

Ιατροδικαστής

Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει τη σορό αλλά και τον χώρο όπου βρέθηκε νεκρή η γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ τα ίχνη της γυναίκας χάθηκαν εδώ και κάποιο διάστημα όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη να αγοράσει το σπίτι.

Την αναζήτησε οικείο της πρόσωπο, και καθώς δεν την έβρισκε, ενημέρωσε τις αρχές.

Συγκεκριμένα, στις 16.00 το μεσημέρι, γυναίκα που δήλωσε φίλη της 59χρονης κάλεσε στην Άμεση Δράση, άντρες της οποίας χρειάστηκε να σπάσουν το τζάμι του διαμερίσματος για να εισέλθουν στο εσωτερικό.