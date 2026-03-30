Θεσσαλονίκη: Νεκρή στο σπίτι της βρέθηκε μια 59χρονη – Εξετάζει εγκληματική ενέργεια η ΕΛ.ΑΣ.

Τη σορό μιας 59χρονης γυναίκας μέσα σε διαμέρισμα στον Εύοσμο εντόπισαν οι αστυνομικοί.

Έπειτα από πληροφορίες γειτόνων, οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας έφτασαν σε μονοκατοικία της οδού Αρριανού, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Εκεί εντόπισαν νεκρή την άτυχη 59χρονη γυναίκα, στο κρεβάτι της.

Έρευνα για εγκληματική ενέργεια

Στο σημείο βρίσκεται ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσει αν ο θάνατος της γυναίκας οφείλεται σε παθολογικά αίτια ή αν είναι εγκληματική ενέργεια.