Η ιστορία της αγαπημένης σκυλίτσας Friday του JFK Jr. – Ήταν κι αυτή στην τραγική πτήση;

Η ζωή του JFK Jr. συναρπάζει το κοινό εδώ και δεκαετίες. Το ενδιαφέρον αυτό αναζωπυρώθηκε το 2026 χάρη στην τηλεοπτική σειρά «Love Story», η οποία καταγράφει τον θυελλώδη έρωτα και τον γάμο του Κένεντι με την Κάρολιν Μπεσέτ, καθώς και την έντονη δημοσιότητα που περιβάλλει το ζευγάρι τη δεκαετία του 1990.

Η σειρά του FX έκανε πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2026 και δραματοποιεί τη σχέση τους, τις οικογενειακές πιέσεις και το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα που έθεσε τέλος στη ζωή τους το 1999.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη History Facts & Stories (@howhistorylooks)

Η παρουσία της Friday

Ενώ η σειρά επικεντρώνεται κυρίως στη σχέση του λαμπερού ζεύγους πολλοί θεατές ανακαλύπτουν εκ νέου λεπτομέρειες για την προσωπική ζωή του Κένεντι, συμπεριλαμβανομένης της πιστής συντρόφου που μοιραζόταν τις καθημερινές του συνήθειες: μιας σκυλίτσας σπάνιας φυλής με το όνομα Friday.

Για χρόνια, ο σκύλος του JFK Jr. υπήρξε μια μικρή αλλά αξιομνημόνευτη υποσημείωση στην ιστορία των Κένεντι. Ωστόσο, για όσους παρακολουθούσαν στενά τη ζωή του, η Friday ήταν κάτι περισσότερο από ένα pet, ήταν μια σταθερή παρουσία στην πολυάσχολη ζωή του Κένεντι στη Νέα Υόρκη.

Η μοναδική ιστορία της ράτσας του σκύλου του JFK Jr.

Η Friday ήταν ένας καθαρόαιμος σκύλος της ράτσας Canaan, μια σπάνια και αρχαία ράτσα γνωστή για την εξυπνάδα, την ανεξαρτησία και τα έντονα ένστικτα να είναι φύλακας.

Ο σκύλος της ράτσας Canaan θεωρείται μία από τις παλαιότερες φυλές οικόσιτων σκύλων στον κόσμο. Αρχαιολογικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι σκύλοι που μοιάζουν με αυτή τη ράτσα ζούσαν μαζί με τους ανθρώπους στη Μέση Ανατολή πριν από χιλιάδες χρόνια. Αρχαία αιγυπτιακά έργα τέχνης απεικονίζουν, επίσης, σκύλους με τα ίδια όρθια αυτιά, το σφηνοειδές κεφάλι και το αθλητικό σώμα που είναι χαρακτηριστικά της φυλής σήμερα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη A History of Dogs (@ahistoryofdogs)

Έξυπνα κι επιφυλακτικά

Στη σύγχρονη εποχή, η ράτσα Canaan αναπτύχθηκε επίσημα στο σημερινό Ισραήλ κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940 και του 1950, η ράτσα αποδείχθηκε εξαιρετικά ευέλικτη ως σκυλιά φύλαξης, στρατιωτικοί αγγελιοφόροι και ακόμη και ανιχνευτές ναρκών σε καιρό πολέμου. Παρά το ιστορικό τους ως σκυλιά εργασίας, τα Canaan είναι γνωστό ότι προσαρμόζονται τέλεια στην οικογενειακή ζωή.

Είναι πιστά, έξυπνα και φυσικά επιφυλακτικά απέναντι σε ξένους, χαρακτηριστικά που τα έκαναν ελκυστικά σε κάποιον όπως ο Κένεντι, ο οποίος ζούσε υπό το βλέμμα του κοινού αλλά εκτιμούσε την ιδιωτικότητα.

Πώς ο JFK Jr. βρήκε το σκυλί του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κένεντι ανακάλυψε τη φυλή μέσω μιας εκτροφέως από το Ιλινόις, της Ντόνα Ντόντσον, μέλους του American Kennel Club. Εκείνη την εποχή, αναζητούσε κάτι ασυνήθιστο.

Σε αντίθεση με πολλούς διάσημους ιδιοκτήτες σκύλων που έδειχναν προτίμηση σε φυλές της μόδας, ο Κένεντι φέρεται να ενδιαφερόταν για έναν σκύλο που να είναι μοναδικός και δυναμικός. Ο σκύλος Canaan ταίριαζε απόλυτα στα κριτήριά του.

Σύμφωνα με την εκτροφέα, τηλεφώνησε αρκετές φορές με ερωτήσεις σχετικά με τη σίτιση και τη διατροφή, φοβούμενος ότι ίσως έκανε κάποιο λάθος με το κουτάβι.

Όπως πολλοί νέοι «γονείς» κατοικίδιων, ο Κένεντι ήθελε να βεβαιωθεί ότι έκανε τα πάντα σωστά.

Γιατί ο JFK Jr. ονόμασε τον σκύλο του Friday

Μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις που αναζητούνται σχετικά με την Friday είναι πώς πήρε το όνομά της.

Η ιστορία είναι απλή και ταιριάζει απόλυτα σε έναν πολυάσχολο εκδότη περιοδικών. Ο Κένεντι ονόμασε τον σκύλο έτσι από τη μοναδική ημέρα της εβδομάδας που τον έφερνε μαζί του στη δουλειά στο περιοδικό «George», το πολιτικό περιοδικό lifestyle που ίδρυσε το 1995 -oι Παρασκευές έγιναν η τακτική «ημέρα γραφείου» του σκύλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του προσωπικού αγάπησαν τη Friday, η οποία έγινε η ανεπίσημη μασκότ του γραφείου. Με το αλεπουδίσιο πρόσωπό της και τα άγρυπνα αυτιά της, η Friday ξεχώριζε ακόμη και ανάμεσα στο μοντέρνο πλήθος του Μανχάταν.

Σύντομα η Friday έγινε γνωστή στους φίλους και τους συναδέλφους του Κένεντι ως η πιστή σύντροφός του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jacqueline Kennedy Onassis & Carolyn Bessette Kennedy (@the_twomrs)

Η φήμη για τον σκύλο του Κένεντι και της Ντάριλ Χάνα

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο Κένεντι διατηρούσε μια σχέση που έτυχε μεγάλης δημοσιότητας με την ηθοποιό Ντάριλ Χάνα. Ο ρομαντικός δεσμός τους διήρκεσε αρκετά χρόνια πριν τερματιστεί στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Λόγω του ενδιαφέροντος του κοινού για τη σχέση τους, ορισμένα άρθρα στο διαδίκτυο συνδέουν λανθασμένα την Friday με την Χάνα. Ωστόσο, οι περισσότερες μαρτυρίες από εκτροφείς και συνεργάτες του Κένεντι υποδεικνύουν ότι ο σκύλος ανήκε αποκλειστικά στον Κένεντι και μπήκε στη ζωή του αφού η σχέση τους είχε ήδη αρχίσει να τελειώνει.

Η ανανεωμένη προσοχή που προκάλεσε η σειρά «Love Story» αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για τις παλιές σχέσεις του Κένεντι, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου που πέρασε με την Χάνα. Μάλιστα, η ίδια η Χάνα έχει επικρίνει τη σειρά για τον τρόπο που απεικονίζει τη σχέση της με τον Κένεντι, λέγοντας ότι είναι ανακριβής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 𝚟𝚒𝚗𝚝𝚊𝚐𝚎𝚕𝚊𝚖𝚘𝚞 (@vintagelamou)

Η τραγική νύχτα της αεροπορικής συντριβής

Στις 16 Ιουλίου 1999, ο Κένεντι, η σύζυγός του Κάρολιν και η αδελφή της Λόρεν Μπεσέτ επιβιβάστηκαν σε ένα μικρό αεροπλάνο με προορισμό το Μάρθας Βίνιαρντ.

Το αεροσκάφος συνετρίβη στον Ατλαντικό Ωκεανό, σκοτώνοντας και τους τρεις επιβάτες.

Η Friday δε βρισκόταν στην πτήση εκείνη τη νύχτα. Ο σκύλος είχε μείνει πίσω στη Νέα Υόρκη.

Για πολλούς ανθρώπους που παρακολουθούσαν την τραγωδία εκείνη την εποχή, η τύχη του σκύλου του Κένεντι αποτέλεσε μια μικρή αλλά συγκινητική ανησυχία μέσα στην ευρύτερη ιστορία. Η Friday έγινε ξαφνικά μια ζωντανή υπενθύμιση της καθημερινότητας του Κένεντι πριν από το ατύχημα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TYRO (@tyroandco)

Τι απέγινε η Friday;

Μετά το θάνατο του Κένεντι, έγιναν οι απαραίτητες διευθετήσεις για τη φροντίδα της. Η σκυλίτσα τελικά παραδόθηκε στον Εφιγένιο Πινέιρο, έναν μακροχρόνιο συνεργάτη της οικογένειας Κένεντι. Ο Πινέιρο μετέφερε την Friday στην Πορτογαλία, όπου ο σκύλος έζησε ήσυχα, μακριά από τη δημόσια προσοχή.

Η ακριβής τοποθεσία του σπιτιού κρατήθηκε μυστική, εν μέρει για να προστατευθεί ο σκύλος από την περιέργεια των μέσων ενημέρωσης κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης περιόδου.

Για έναν σκύλο που, χωρίς να το γνωρίζει, είχε συνδεθεί με μία από τις πιο ευρέως καλυμμένες τραγωδίες του τέλους του 20ού αιώνα, η μετακόμιση επέτρεψε στη Friday να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής της σε σχετική ηρεμία.

Τελικά;

Όπως όλοι οι σκύλοι, η Friday τελικά πέθανε, αν και η ακριβής ημερομηνία δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ ευρέως. Επειδή πέρασε τα τελευταία της χρόνια στην Πορτογαλία και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, υπάρχουν ελάχιστα δημόσια στοιχεία σχετικά με το τέλος της ζωής της. Ωστόσο, πιστεύεται ότι πέθανε μεταξύ 2003 με 2005 παραμένοντας μια αξιομνημόνευτη παρουσία στην ιστορία των Κένεντι.

*Αρχική Φωτό: Love Story / FX