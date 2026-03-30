Η ιστορία της αγαπημένης σκυλίτσας Friday του JFK Jr. – Ήταν κι αυτή στην τραγική πτήση;
Fizz 30 Μαρτίου 2026, 12:00

Η Friday ήταν κάτι περισσότερο από ένα pet, ήταν μια σταθερή παρουσία στην πολυάσχολη ζωή του JFK Jr. στη Νέα Υόρκη.

Έφη Αλεβίζου
Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Spotlight

Η ζωή του JFK Jr. συναρπάζει το κοινό εδώ και δεκαετίες. Το ενδιαφέρον αυτό αναζωπυρώθηκε το 2026 χάρη στην τηλεοπτική σειρά «Love Story», η οποία καταγράφει τον θυελλώδη έρωτα και τον γάμο του Κένεντι με την Κάρολιν Μπεσέτ, καθώς και την έντονη δημοσιότητα που περιβάλλει το ζευγάρι τη δεκαετία του 1990.

Η σειρά του FX έκανε πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2026 και δραματοποιεί τη σχέση τους, τις οικογενειακές πιέσεις και το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα που έθεσε τέλος στη ζωή τους το 1999.

Η παρουσία της Friday

Ενώ η σειρά επικεντρώνεται κυρίως στη σχέση του λαμπερού ζεύγους πολλοί θεατές ανακαλύπτουν εκ νέου λεπτομέρειες για την προσωπική ζωή του Κένεντι, συμπεριλαμβανομένης της πιστής συντρόφου που μοιραζόταν τις καθημερινές του συνήθειες: μιας σκυλίτσας σπάνιας φυλής με το όνομα Friday.

Για χρόνια, ο σκύλος του JFK Jr. υπήρξε μια μικρή αλλά αξιομνημόνευτη υποσημείωση στην ιστορία των Κένεντι. Ωστόσο, για όσους παρακολουθούσαν στενά τη ζωή του, η Friday ήταν κάτι περισσότερο από ένα pet, ήταν μια σταθερή παρουσία στην πολυάσχολη ζωή του Κένεντι στη Νέα Υόρκη.

Η μοναδική ιστορία της ράτσας του σκύλου του JFK Jr.

Η Friday ήταν ένας καθαρόαιμος σκύλος της ράτσας Canaan, μια σπάνια και αρχαία ράτσα γνωστή για την εξυπνάδα, την ανεξαρτησία και τα έντονα ένστικτα να είναι φύλακας.

Ο σκύλος της ράτσας Canaan θεωρείται μία από τις παλαιότερες φυλές οικόσιτων σκύλων στον κόσμο. Αρχαιολογικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι σκύλοι που μοιάζουν με αυτή τη ράτσα ζούσαν μαζί με τους ανθρώπους στη Μέση Ανατολή πριν από χιλιάδες χρόνια. Αρχαία αιγυπτιακά έργα τέχνης απεικονίζουν, επίσης, σκύλους με τα ίδια όρθια αυτιά, το σφηνοειδές κεφάλι και το αθλητικό σώμα που είναι χαρακτηριστικά της φυλής σήμερα.

Έξυπνα κι επιφυλακτικά

Στη σύγχρονη εποχή, η ράτσα Canaan αναπτύχθηκε επίσημα στο σημερινό Ισραήλ κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940 και του 1950, η ράτσα αποδείχθηκε εξαιρετικά ευέλικτη ως σκυλιά φύλαξης, στρατιωτικοί αγγελιοφόροι και ακόμη και ανιχνευτές ναρκών σε καιρό πολέμου. Παρά το ιστορικό τους ως σκυλιά εργασίας, τα Canaan είναι γνωστό ότι προσαρμόζονται τέλεια στην οικογενειακή ζωή.

Είναι πιστά, έξυπνα και φυσικά επιφυλακτικά απέναντι σε ξένους, χαρακτηριστικά που τα έκαναν ελκυστικά σε κάποιον όπως ο Κένεντι, ο οποίος ζούσε υπό το βλέμμα του κοινού αλλά εκτιμούσε την ιδιωτικότητα.

Πώς ο JFK Jr. βρήκε το σκυλί του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κένεντι ανακάλυψε τη φυλή μέσω μιας εκτροφέως από το Ιλινόις, της Ντόνα Ντόντσον, μέλους του American Kennel Club. Εκείνη την εποχή, αναζητούσε κάτι ασυνήθιστο.

Σε αντίθεση με πολλούς διάσημους ιδιοκτήτες σκύλων που έδειχναν προτίμηση σε φυλές της μόδας, ο Κένεντι φέρεται να ενδιαφερόταν για έναν σκύλο που να είναι μοναδικός και δυναμικός. Ο σκύλος Canaan ταίριαζε απόλυτα στα κριτήριά του.

Σύμφωνα με την εκτροφέα, τηλεφώνησε αρκετές φορές με ερωτήσεις σχετικά με τη σίτιση και τη διατροφή, φοβούμενος ότι ίσως έκανε κάποιο λάθος με το κουτάβι.

Όπως πολλοί νέοι «γονείς» κατοικίδιων, ο Κένεντι ήθελε να βεβαιωθεί ότι έκανε τα πάντα σωστά.

Ο Κένεντι ονόμασε τον σκύλο έτσι από τη μοναδική ημέρα της εβδομάδας που τον έφερνε μαζί του στη δουλειά στο περιοδικό «George», το πολιτικό περιοδικό lifestyle που ίδρυσε το 1995 -oι Παρασκευές έγιναν η τακτική «ημέρα γραφείου» του σκύλου

Γιατί ο JFK Jr. ονόμασε τον σκύλο του Friday

Μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις που αναζητούνται σχετικά με την Friday είναι πώς πήρε το όνομά της.

Η ιστορία είναι απλή και ταιριάζει απόλυτα σε έναν πολυάσχολο εκδότη περιοδικών. Ο Κένεντι ονόμασε τον σκύλο έτσι από τη μοναδική ημέρα της εβδομάδας που τον έφερνε μαζί του στη δουλειά στο περιοδικό «George», το πολιτικό περιοδικό lifestyle που ίδρυσε το 1995 -oι Παρασκευές έγιναν η τακτική «ημέρα γραφείου» του σκύλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του προσωπικού αγάπησαν τη Friday, η οποία έγινε η ανεπίσημη μασκότ του γραφείου. Με το αλεπουδίσιο πρόσωπό της και τα άγρυπνα αυτιά της, η Friday ξεχώριζε ακόμη και ανάμεσα στο μοντέρνο πλήθος του Μανχάταν.

Σύντομα η Friday έγινε γνωστή στους φίλους και τους συναδέλφους του Κένεντι ως η πιστή σύντροφός του.

Η φήμη για τον σκύλο του Κένεντι και της Ντάριλ Χάνα

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο Κένεντι διατηρούσε μια σχέση που έτυχε μεγάλης δημοσιότητας με την ηθοποιό Ντάριλ Χάνα. Ο ρομαντικός δεσμός τους διήρκεσε αρκετά χρόνια πριν τερματιστεί στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Λόγω του ενδιαφέροντος του κοινού για τη σχέση τους, ορισμένα άρθρα στο διαδίκτυο συνδέουν λανθασμένα την Friday με την Χάνα. Ωστόσο, οι περισσότερες μαρτυρίες από εκτροφείς και συνεργάτες του Κένεντι υποδεικνύουν ότι ο σκύλος ανήκε αποκλειστικά στον Κένεντι και μπήκε στη ζωή του αφού η σχέση τους είχε ήδη αρχίσει να τελειώνει.

Η ανανεωμένη προσοχή που προκάλεσε η σειρά «Love Story» αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για τις παλιές σχέσεις του Κένεντι, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου που πέρασε με την Χάνα. Μάλιστα, η ίδια η Χάνα έχει επικρίνει τη σειρά για τον τρόπο που απεικονίζει τη σχέση της με τον Κένεντι, λέγοντας ότι είναι ανακριβής.

Η Friday δε βρισκόταν στην πτήση εκείνη τη νύχτα. Ο σκύλος είχε μείνει πίσω στη Νέα Υόρκη

Η τραγική νύχτα της αεροπορικής συντριβής

Στις 16 Ιουλίου 1999, ο Κένεντι, η σύζυγός του Κάρολιν και η αδελφή της Λόρεν Μπεσέτ επιβιβάστηκαν σε ένα μικρό αεροπλάνο με προορισμό το Μάρθας Βίνιαρντ.

Το αεροσκάφος συνετρίβη στον Ατλαντικό Ωκεανό, σκοτώνοντας και τους τρεις επιβάτες.

Η Friday δε βρισκόταν στην πτήση εκείνη τη νύχτα. Ο σκύλος είχε μείνει πίσω στη Νέα Υόρκη.

Για πολλούς ανθρώπους που παρακολουθούσαν την τραγωδία εκείνη την εποχή, η τύχη του σκύλου του Κένεντι αποτέλεσε μια μικρή αλλά συγκινητική ανησυχία μέσα στην ευρύτερη ιστορία. Η Friday έγινε ξαφνικά μια ζωντανή υπενθύμιση της καθημερινότητας του Κένεντι πριν από το ατύχημα.

Τι απέγινε η Friday;

Μετά το θάνατο του Κένεντι, έγιναν οι απαραίτητες διευθετήσεις για τη φροντίδα της. Η σκυλίτσα τελικά παραδόθηκε στον Εφιγένιο Πινέιρο, έναν μακροχρόνιο συνεργάτη της οικογένειας Κένεντι. Ο Πινέιρο μετέφερε την Friday στην Πορτογαλία, όπου ο σκύλος έζησε ήσυχα, μακριά από τη δημόσια προσοχή.

Η ακριβής τοποθεσία του σπιτιού κρατήθηκε μυστική, εν μέρει για να προστατευθεί ο σκύλος από την περιέργεια των μέσων ενημέρωσης κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης περιόδου.

Για έναν σκύλο που, χωρίς να το γνωρίζει, είχε συνδεθεί με μία από τις πιο ευρέως καλυμμένες τραγωδίες του τέλους του 20ού αιώνα, η μετακόμιση επέτρεψε στη Friday να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής της σε σχετική ηρεμία.

Τελικά;

Όπως όλοι οι σκύλοι, η Friday τελικά πέθανε, αν και η ακριβής ημερομηνία δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ ευρέως. Επειδή πέρασε τα τελευταία της χρόνια στην Πορτογαλία και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, υπάρχουν ελάχιστα δημόσια στοιχεία σχετικά με το τέλος της ζωής της. Ωστόσο, πιστεύεται ότι πέθανε μεταξύ 2003 με 2005 παραμένοντας μια αξιομνημόνευτη παρουσία στην ιστορία των Κένεντι.

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο κίνησης: Έρχεται η έκπτωση των 20 λεπτών του ευρώ

Vita.gr
Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Κόσμος
Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν – Το Ισραήλ χτύπησε πανεπιστήμιο

Πώς βρέθηκε η Αμάντα Πιτ στον «Mαφιόζο της Διπλανής Πόρτας»
Η Αμάντα Πιτ υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της, ότι ο Μπρους Γουίλις «την επέλεξε από το πουθενά» για τον ρόλο μιας βοηθού οδοντιάτρου με φιλοδοξίες να γίνει δολοφόνος, στην κωμική ταινία του 2000.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποια ερωτική ιστορία «κόπηκε» από το Sex and the City;
Η ρομαντική ηρωίδα του «Sex and the City», Σάρλοτ, είχε μια σύντομη ερωτική περιπέτεια στη σειρά, την οποία όμως δεν είδαμε στις οθόνες μας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H φημολογούμενη συμφωνία των Κιμ Καρντάσιαν και Ρέι Τζέι
Ο Ρέι Τζέι ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος και η Κιμ Kαρντάσιαν είχαν υπογράψει μια συμφωνία ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων που προέβλεπε στο να μη συζητούν δημοσίως για το sex tape τους.

Ο Νικ Κάνον τα βάζει με Δημοκρατικούς, φλερτάρει με Τραμπ
Ο ηθοποιός Νικ Κάνον δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει ούτε τους Ρεπουμπλικάνους ούτε τους Δημοκρατικούς, ωστόσο, φάνηκε να χαίρεται ιδιαιτέρως στο άκουσμα του ονόματος Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Tι προτιμά η Ούμα Θέρμαν; Ρόλους καλών ή κακών γυναικών;
Η Ούμα Θέρμαν κατέκτησε τον κινηματογράφο με ρόλους όπως η The Bride στη σειρά ταινιών «Kill Bill» - Αλλά της αρέσει πράγματι να υποδύεται αιματοβαμμένους χαρακτήρες στην οθόνη;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η πρώτη εμφάνιση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του
Σιωπηλός και εμφανώς καταβεβλημένος, ο Μάρτιν Σορτ έκανε μια σπάνια έξοδο στη Σάντα Μόνικα, λίγες εβδομάδες μετά τον τραγικό θάνατο της κόρης του και μια περίοδο αλλεπάλληλων απωλειών

Ρέμος, Μάστορας και Βίσση αποχαιρετούν στη σκηνή τη Μαρινέλλα
Το δικό τους «αντίο» στη Μαρινέλλα είπαν από σκηνής ο Αντώνης Ρέμος, ο Χρήστος Μάστορας και η Άννα Βίσση, διακόπτοντας τα προγράμματά τους

«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια
Η Ειρήνη Παππά κατάφερε μέσα σε λίγες λέξεις να διυλίσει την ουσία της. Η Μαρινέλλα ήταν γενναιόδωρη και αυτή είναι η ζωή της όπως την έχει αφηγηθεί η ίδια

Λουκάς Καρνής
Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία τραγουδίστρια
Η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της μια τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά που χαρίζει ζεστασία, τόσο σε όσους λάτρεψαν σα Θεό τη μουσική της, όσο και σε φίλους και συνεργάτες.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η αμύθητη περιουσία του
Από τότε που έγινε βασιλιάς τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Κάρολος λαμβάνει χρήματα από τρεις διαφορετικές πηγές: το Crown Estate, το Δουκάτο του Λάνκαστερ και τις δικές του ιδιωτικές επενδύσεις.

Η Τότεναμ κάνει «all in» για τον Ντε Τσέρμπι
Η Τότεναμ βρίσκεται σε κατάσταση διαδοχής, μετά την αποχώρηση του Ίγκορ Τούντορ και ο μεγάλος στόχος είναι ο Ντε Τσέρμπι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το «Markos by Night» σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»
Με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή, η τηλεοπτική προβολή του «Πράκτωρ 00Λεφτά» στο MEGA προσέφερε στο κοινό μια ακόμα βραδιά γεμάτη χιούμορ, σαρκασμό και ανατροπές.

Συνέχιση της έρευνας και μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες ζητεί ο εισαγγελέας
Σύμφωνα με την παραγγελία του ανώτερου εισαγγελικού λειτουργού θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης η υποχρέωση ή μη του Γιάννη Παναγόπουλου για την υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες

Μίνα Μουστάκα
Φέρνει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη – Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη
Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Υποκλοπές: «Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη
Πλήρη άγνοια δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης για τις κουμπαριές του Γιάννη Λαβράνου με πρώην και νυν κυβερνητικά στελέχη, μιλώντας μάλιστα για «λάσπη» - Καμία απάντηση για τον παραλληλισμό Μητσοτάκη - Νίξον από τον ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν

Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων
«Τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση κυριολεκτικά είναι ένα 'χάδι' στην ακρίβεια, εφόσον επιδοτεί την ακρίβεια. Δεν παίρνει μέτρα για το πραγματικό πρόβλημα», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;
Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε αρνηθεί ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα, ωστόσο, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο ότι διαθέτει πυρηνική ικανότητα, την οποία ανέπτυξε εκτός του πλαισίου της Συνθήκης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μέση Ανατολή: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση
Η Ουκρανία έλαβε πρόσφατα «μηνύματα από κάποιους εταίρους μας» που ζητούν να «μειώσουμε τα πλήγματά μας κατά του πετρελαϊκού τομέα» στη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

