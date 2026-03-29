ΗΠΑ και Ιράν καταδικάζουν την επίθεση στην οικία Μπαρζανί στο Ιρακινό Κουρδιστάν

Το Σάββατο χτυπήθηκε η δευτερεύουσα κατοικία του προέδρου της Περιφέρειας του Κουρδιστάν, Νετσιρβάν Μπαρζανί, από επίθεση με drone. Το χτύπημα έσπευσαν να καταδικάσουν το Ιράν, ο ίδιος ο Μπαρζανί και οι ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ καταδίκασαν «με τον πλέον έντονο τρόπο» την επιθέση στο Ιράκ που διέπραξαν «από τρομοκρατικές παραστρατιωτικές οργανώσεις που δρουν για λογαριασμό του Ιράν». Εξειδίκευσαν σχετικά με αυτήν «εναντίον ιδιωτικής κατοικίας του προέδρου της περιφέρειας του ιρακινού Κουρδιστάν Νετσιρβάν Μπαρζανί», με ανακοίνωσή που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Σάββατο.

«Οι ενέργειες αυτές, που διαπράττονται από το Ιράν και οργανώσεις αντιπροσώπων του αποτελούν απευθείας επίθεση στην εθνική κυριαρχία, στη σταθερότητα και στην ενότητα του Ιράκ», κρίνει το κείμενο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις άνανδρες τρομοκρατικές ενέργειες χωρίς καμιά διάκριση που εξαπέλυσαν το Ιράν και οι τρομοκράτες αντιπρόσωποί του στην περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν και σε όλο το Ιράκ», συμπλήρωσαν οι ΗΠΑ.

Καταδίκη από τον ίδιο τον Μπαρζανί και το Ιράν

Ο πρόεδρος της Περιφέρειας του Κουρδιστάν, Νεχίρβαν Μπαρζανί, χαρακτήρισε το Σάββατο την επίθεση με drone κατά της κατοικίας του στο Ντουχόκ ως «πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση για το Ιράκ». Τόνισε ότι τέτοιες πράξεις πρέπει να σταματήσουν.

Μιλώντας στο Rudaw Media Network, ο Μπαρζανί κατηγόρησε «παράνομες ομάδες» για τη διενέργεια της επίθεσης, τονίζοντας ότι το περιστατικό δεν είχε προσωπικό χαρακτήρα. Επιβεβαίωσε ότι δεν αναφέρθηκαν θύματα και είπε ότι κανείς δεν βρισκόταν στην κατοικία εκείνη τη στιγμή.

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, και ο διοικητής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, Μαζλούμ Αμπντί, καταδίκασαν την επίθεση.

Ο Αραγκτσί, σε μήνυμά του προς τον Μπαρζανί, χαρακτήρισε την επίθεση ως «τρομοκρατική επίθεση» και του ευχήθηκε ασφάλεια, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι «τροφοδοτούν την αστάθεια» και ζητώντας λογοδοσία για τις επιθέσεις κατά του Ιράν και του Ιράκ.

Καταδίκασαν την επίθεση το IRGC, η Τουρκία και Κούρδος διοικητής

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν καταδίκασε επίσης την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την ως «πράξη που αποσκοπεί στην υπονόμευση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή».

Ο Φιντάν, σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Μπαρζανί, καταδίκασε την επίθεση και επιβεβαίωσε την υποστήριξη της Τουρκίας για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Περιφέρειας του Κουρδιστάν και του Ιράκ. Οι δύο πλευρές εξέτασαν επίσης τις περιφερειακές εξελίξεις και την ανάγκη συντονισμού για τη διατήρηση της ηρεμίας.

Ο διοικητής Αμπντί, σε ξεχωριστή τηλεφωνική συνομιλία, εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη του προς την Περιφέρεια του Κουρδιστάν. Τόνισε ότι η ασφάλειά της συνδέεται με την ευρύτερη περιφερειακή σταθερότητα, όπως μετέφερε η ιρακινή Shafaq.