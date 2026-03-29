Ο Χολμς απογοητεύτηκε από τον ατζέντη του και σταμάτησε τη συνεργασία του (pic)
Ο Ρισόν Χολμς φέρεται να απογοητεύτηκε από τους χειρισμούς του ατζέντη του κατά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό και πλέον ψάχνει για νέο μάνατζερ
Ο Παναθηναϊκός διέκοψε το συμβόλαιο του Ρισόν Χολμς κοινή συναινέσει και το «διαζύγιο» ήταν απλώς θέμα χρόνου να πραγματοποιηθεί, μετά την ολική ρήξη που υπήρξε το προηγούμενο διάστημα στις σχέσεις μεταξύ του Εργκίν Αταμάν και του 32χρονου παίκτη. Με το «τριφύλλι» να ανακοινώνει την αποχώρηση του παίκτη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης 24 Μαρτίου.
Μία εξέλιξη αναμενόμενη με βάση τα όσα είχαν συμβεί το προηγούμενο διάστημα. Με τον Χολμς, πλέον, να φαίνεται πως έχει το θέμα και με τον ατζέντη του.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα που κυκλοφορούν στο εξωτερικό ο Αμερικανός σέντερ φέρεται να απογοητεύτηκε από τους χειρισμούς του μάνατζέρ του στην υπόθεση με τον Παναθηναϊκό και πλέον βρίσκεται στην αναζήτηση ενός νέου ατζέντη, καθώς επιθυμεί την απομάκρυνση του μέχρι πρότινος εκπροσώπου του.
Πλέον, μένει να φανεί ποιες θα είναι οι εξελίξεις επί του θέματος και ποιος θα είναι ο επόμενος ατζέντης του Ρισόν Χολμς.
Δείτε τι αναφέρουν στο εξωτερικό για τον Χολμς:
