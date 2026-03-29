Συνελήφθη 19χρονος που εκβίαζε ανήλικους και τους αποσπούσε χρήματα – Από έναν 14χρονο είχε πάρει 10.000 ευρώ

Συνελήφθη, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου-Χολαργού/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α, 19χρονος ημεδαπός που εκβίαζε ανηλίκους αποσπώντας συνολικά το ποσό των 11.300 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, εξύβριση, απειλή, απλή σωματική βλάβη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ενώ ταυτοποιήθηκε και έτερος συνεργός.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία ο κατηγορούμενος, από τις αρχές του Φεβρουαρίου, εκβίαζε είτε δια ζώσης είτε μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, 14χρονο απαιτώντας χρηματικά ποσά με την πρόφαση ότι απειλείται η ζωή του από έτερα άτομα τα οποία θέλουν να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Οι απειλές και το βίντεο

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης του 19χρονου αποτελεί το γεγονός ότι είχε επιδείξει στον ανήλικο παθόντα βιντεοληπτικό υλικό όπου συνεργός του, απειλούσε τη σωματική ακεραιότητα του ανηλίκου.

Από την κατ’ εξακολούθηση εκβίαση του ανηλίκου, ο 19χρονος απέσπασε τμηματικά το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ ενώ ο δράστης σύχναζε σε πάρκα και έξω από σχολικά συγκροτήματα προαστίων της βορειοανατολικής Αττικής προς εντοπισμό ανήλικων νέων θυμάτων.

Η καταγγελία

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου-Χολαργού/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α, μετά από την καταγγελία του περιστατικού, άμεσα ταυτοποίησαν τον 19χρονο και τον συνεργό του και μετά από αναζητήσεις εντόπισαν τον 19χρονο και τον συνέλαβαν, πρωινές ώρες της 23-3-2026, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Επιπρόσθετα, εξιχνιάστηκαν ακόμα δύο περιπτώσεις εκβιασμών ανηλίκων σε Χολαργό και Αγία Παρασκευή όπου ο 19χρονος εκβίαζε, είτε δια ζώσης είτε μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, δύο ανήλικους αποκτώντας το χρηματικό ποσό των -1.300- ευρώ.

Ξυλοκοπήσαν υποψήφιο θύμα

Σημειώνεται ότι σε μία περίπτωση όπου ανήλικος αρνήθηκε να του παραδώσει χρήματα, ο 19χρονος μαζί με έτερο άτομο, τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και τον χτύπησε και στα γεννητικά του όργανα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Ο 19χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα ενώ μετά την απολογία του οδηγήθηκε σε Κατάστημα Κράτησης.