Συνελήφθη 19χρονος που εκβίαζε ανήλικους και τους αποσπούσε χρήματα – Από έναν 14χρονο είχε πάρει 10.000 ευρώ
Ελλάδα 29 Μαρτίου 2026, 16:54

Συνελήφθη 19χρονος που εκβίαζε ανήλικους και τους αποσπούσε χρήματα – Από έναν 14χρονο είχε πάρει 10.000 ευρώ

Ο δράστης σύχναζε σε πάρκα και έξω από σχολεία στη βορειοανατολική Αττική αναζητώντας υποψήφια θύματα - Εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις με τον 19χρονο να έχει αποσπάσει συνολικά 11.300 ευρώ

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Συνελήφθη, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου-Χολαργού/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α, 19χρονος ημεδαπός που εκβίαζε ανηλίκους αποσπώντας συνολικά το ποσό των 11.300 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, εξύβριση, απειλή, απλή σωματική βλάβη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ενώ ταυτοποιήθηκε και έτερος συνεργός.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία ο κατηγορούμενος, από τις αρχές του Φεβρουαρίου, εκβίαζε είτε δια ζώσης είτε μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, 14χρονο απαιτώντας χρηματικά ποσά με την πρόφαση ότι απειλείται η ζωή του από έτερα άτομα τα οποία θέλουν να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Οι απειλές και το βίντεο

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης του 19χρονου αποτελεί το γεγονός ότι είχε επιδείξει στον ανήλικο παθόντα βιντεοληπτικό υλικό όπου συνεργός του, απειλούσε τη σωματική ακεραιότητα του ανηλίκου.

Από την κατ’ εξακολούθηση εκβίαση του ανηλίκου, ο 19χρονος απέσπασε τμηματικά το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ ενώ ο δράστης σύχναζε σε πάρκα και έξω από σχολικά συγκροτήματα προαστίων της βορειοανατολικής Αττικής προς εντοπισμό ανήλικων νέων θυμάτων.

Η καταγγελία

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου-Χολαργού/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α, μετά από την καταγγελία του περιστατικού, άμεσα ταυτοποίησαν τον 19χρονο και τον συνεργό του και μετά από αναζητήσεις εντόπισαν τον 19χρονο και τον συνέλαβαν, πρωινές ώρες της 23-3-2026, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Επιπρόσθετα, εξιχνιάστηκαν ακόμα δύο περιπτώσεις εκβιασμών ανηλίκων σε Χολαργό και Αγία Παρασκευή όπου ο 19χρονος εκβίαζε, είτε δια ζώσης είτε μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, δύο ανήλικους αποκτώντας το χρηματικό ποσό των -1.300- ευρώ.

Ξυλοκοπήσαν υποψήφιο θύμα

Σημειώνεται ότι σε μία περίπτωση όπου ανήλικος αρνήθηκε να του παραδώσει χρήματα, ο 19χρονος μαζί με έτερο άτομο, τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και τον χτύπησε και στα γεννητικά του όργανα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Ο 19χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα ενώ μετά την απολογία του οδηγήθηκε σε Κατάστημα Κράτησης.

Καύσιμα: Φόβοι για ελλείψεις και πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια

Καύσιμα: Φόβοι για ελλείψεις και πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια

Vita.gr

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Ιράν: Ξεπέρασαν τις 2.000 οι νεκροί – Θα χτυπήσουμε νέους στόχους λέει το Ισραήλ

Ιράν: Ξεπέρασαν τις 2.000 οι νεκροί – Θα χτυπήσουμε νέους στόχους λέει το Ισραήλ

Κρήτη: Καρέ-καρέ η στιγμή που ο δράστης πυροδοτεί τον εμπρηστικό μηχανισμό στην καφετέρια του Ηρακλείου
Στην Κρήτη 29.03.26

Καρέ-καρέ η στιγμή που ο δράστης πυροδοτεί τον εμπρηστικό μηχανισμό στην καφετέρια του Ηρακλείου

Με την πυροδότηση δημιουργήθηκε ένα πύρινο «σιντριβάνι» και ο δράστης τράπηκε σε φυγή - Ο αυτοσχέδιος μηχανισμός δεν λειτούργησε όπως πιθανότατα είχε σχεδιαστεί

Σύνταξη
Πώς θα εξελιχθεί η επικίνδυνη κακοκαιρία που θα κορυφωθεί την Πρωταπριλιά – Οι «κόκκινες» περιοχές
Αυξημένη προσοχή 29.03.26

Πώς θα εξελιχθεί η επικίνδυνη κακοκαιρία που θα κορυφωθεί την Πρωταπριλιά - Οι «κόκκινες» περιοχές

«Η Πρωταπριλιά θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιάννης Καλλιάνος για την κακοκαιρία - Δείτε χάρτη με τις περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων

Σύνταξη
Αγρίνιο: Ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι εις βάρος 16χρονου
Στο νοσοκομείο το θύμα 29.03.26

Ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι εις βάρος 16χρονου στο Αγρίνιο

Εις βάρος των τριών ανηλίκων σχηματίζεται δικογραφία για επίθεση στο Αγρίνιο, στην οποία περιλαμβάνεται και η κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης για έναν εκ εξ αυτών

Σύνταξη
Ανησυχία Λέκκα για τα κτίρια στο Αγιο Ορος – Τι είπε για την πολύμηνη σεισμική δραστηριότητα
Ελλάδα 29.03.26

Ανησυχία Λέκκα για τα κτίρια στο Αγιο Ορος – Τι είπε για την πολύμηνη σεισμική δραστηριότητα

«Είναι ένα ρήγμα το οποίο είναι υποθαλάσσιο, δεν ξέρουμε ακριβώς τα χαρακτηριστικά του γιατί δεν είναι στη στεριά, ούτως ώστε να είναι σε άμεση οπτική και να το διαγνώσουμε πλήρως», είπε μεταξύ άλλων ο Ευθύμιος Λέκκας

Σύνταξη
Στη φυλακή ακόμα τέσσερις για το κύκλωμα απάτης με το ΦΠΑ, ανάμεσά τους και ο αδελφός πρώην παίκτη ριάλιτι
Ελλάδα 29.03.26

Στη φυλακή ακόμα τέσσερις για το κύκλωμα απάτης με το ΦΠΑ, ανάμεσά τους και ο αδελφός πρώην παίκτη ριάλιτι

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα στη φυλακή οδηγούνται οι δύο λογιστές και ένας διαφημιστής που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση και ένας πρώην παίκτης ριάλιτι.

Μίνα Μουστάκα
«Το σε λίγο δεν ήρθε ποτέ» – Η συγκινητική ανάρτηση της δασκάλας του 34χρονου δύτη που χάθηκε στα Λιμανάκια
Στη Βουλιαγμένη 29.03.26

«Το σε λίγο δεν ήρθε ποτέ» - Η συγκινητική ανάρτηση της δασκάλας του 34χρονου δύτη που χάθηκε στα Λιμανάκια

Η δασκάλα είχε επικοινωνήσει με τον 34χρονο, που έχασε τη ζωή του στα Λιμανάκια, λίγο πριν από τη μοιραία κατάδυση για να επιβεβαιώσει το μάθημα και εκείνος της απάντησε ότι θα ξαναμιλήσουν...

Σύνταξη
Άστατος ο καιρός την Κυριακή – Πού θα σημειωθούν βροχές, καταιγίδες και χιόνια – Νέα επιδείνωση από Τρίτη
Πρόγνωση ΕΜΥ 29.03.26

Άστατος ο καιρός την Κυριακή – Πού θα σημειωθούν βροχές, καταιγίδες και χιόνια – Νέα επιδείνωση από Τρίτη

Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
Στρατιωτικές βάσεις: Ορατές στο Google maps οι εγκαταστάσεις σε Ακρωτήρι και Σούδα
Σε δημόσια θέα 29.03.26

Ορατές στο Google maps οι βάσεις σε Ακρωτήρι και Σούδα

Την ώρα που συλλαμβάνονται κατάσκοποι έξω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις επειδή φωτογραφίζουν κτίρια, εξοπλισμό, όπλα και υλικά, οι υποδομές των βάσεων είναι σε δημόσια θέα μέσω εφαρμογής της Google

Μιχάλης Γελασάκης
Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»

Μια φράση της Μιλένας Αποστολάκη για τους «πελάτες της Δεξιάς» ενόχλησε τη ΝΔ, με την εκπρόσωπο Αλεξάνδρα Σδούκου να κατηγορεί την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι προσβάλλει τους πολίτες που ψηφίζουν τη «γαλάζια» παράταξη - «Οι στρατιές των 'ημετέρων', τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια είναι πελάτες, όχι οι ψηφοφόροι» απαντά η Μιλένα Αποστολάκη

Σύνταξη
Γαλλία: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά του Ισραήλ – «Ανεύθυνη ενέργεια, αυξάνει τις εντάσεις»
Πόλεμος στο Ιράν 29.03.26

Γαλλία: Καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι κατά του Ισραήλ – «Ανεύθυνη ενέργεια, αυξάνει τις εντάσεις»

«Οι Χούθι πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε επίθεση», τονίζει η Γαλλία, προτρέποντας να γίνει ό,τι είναι δυνατόν «για να αποφευχθεί μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης»

Σύνταξη
Tι προτιμά η Ούμα Θέρμαν; Ρόλους καλών ή κακών γυναικών;
«Πονηρό χιούμορ» 29.03.26

Tι προτιμά άραγε η Ούμα Θέρμαν; Ρόλους καλών ή κακών γυναικών;

Η Ούμα Θέρμαν κατέκτησε τον κινηματογράφο με ρόλους όπως η The Bride στη σειρά ταινιών «Kill Bill» - Αλλά της αρέσει πράγματι να υποδύεται αιματοβαμμένους χαρακτήρες στην οθόνη;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός – ΔΕΚΑ 94-85: Πρώτοι οι «ερυθρόλευκοι» στο Gen A Stars U16 με Σπανούλη, Χριστοδούλου
Μπάσκετ 29.03.26

Ολυμπιακός – ΔΕΚΑ 94-85: Πρώτοι οι «ερυθρόλευκοι» στο Gen A Stars U16 με Σπανούλη, Χριστοδούλου

Ο Ολυμπιακός κατέλαβε την πρωτιά στο τουρνουά Gen A Stars U16, καθώς με 30 πόντους του Χριστοδούλου κι άλλους 14 του Σπανούλη, επικράτησε της ΔΕΚΑ με 94-85 και πήρε το τρόπαιο.

Σύνταξη
Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε τη NASA να φέρει αστροναύτη επειγόντως στη Γη
NASA 29.03.26

«Ξαφνικά δεν μπορούσα να μιλήσω» - Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε αστροναύτες να επιστρέψουν επειγόντως στη Γη

Το περιστατικό αφορούσε τον αστροναύτη της NASA Μάικ Φίνκε, ο οποίος παρουσίασε αιφνίδια συμπτώματα ενώ βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Σύνταξη
Η Μαρινέλλα μέσα από τα μάτια του Χρήστου Νικολόπουλου
«Πρωτοπόρα σε όλα» 29.03.26

«Ήταν μία κυρία πραγματικά»: Η Μαρινέλλα μέσα από τα μάτια του Χρήστου Νικολόπουλου

«Μακάρι να αντιγράψουν τον τρόπο ζωής, της αξιοπρέπειας και της φωνής της και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες», είπε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Νικολόπουλος για τη Μαρινέλλα

Σύνταξη
Πρόεδρος Βουλής Ιράν: Ο εχθρός στέλνει δημόσια μηνύματα διαλόγου, ενώ κρυφά σχεδιάζει χερσαία επίθεση
Μέση Ανατολή 29.03.26

Πρόεδρος Βουλής Ιράν: Ο εχθρός στέλνει δημόσια μηνύματα διαλόγου, ενώ κρυφά σχεδιάζει χερσαία επίθεση

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να τιμωρήσουμε τις ΗΠΑ, να τις κάνουμε να μετανιώσουν για την επίθεση στο Ιράν και να διεκδικήσουμε σθεναρά τα νόμιμα δικαιώματά μας», λέει ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ

Σύνταξη
Μπαρτομέου: «Γελάω όταν με αποκαλούν τον χειρότερο πρόεδρο στην ιστορία της Μπαρτσελόνα»
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Μπαρτομέου: «Γελάω όταν με αποκαλούν τον χειρότερο πρόεδρο στην ιστορία της Μπαρτσελόνα»

Ο Γιόζεπ Μαρία Μπαρτομέου, πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα χαρακτήρισε επιτυχημένο το πέρασμα του από τον σύλλογο σε συνέντευξή του, κατακρίνοντας όσους το αμφισβητούν.

Σύνταξη
Greek PM on Tempi Trial, Fuel Pass etc. in Weekly Post
English edition 29.03.26

Greek PM on Tempi Trial, Fuel Pass etc. in Weekly Post

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis pledged continued support for households facing rising costs, as his government prepares fresh fuel subsidies and broader relief measures amid the fallout from tensions in the Middle East. In his weekly social media briefing, Mitsotakis said authorities are working to launch the “Fuel Pass” subsidy platform within days, with payments […]

Σύνταξη
Η πρώτη εμφάνιση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του
Τραγωδία 29.03.26

Η πρώτη εμφάνιση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του

Σιωπηλός και εμφανώς καταβεβλημένος, ο Μάρτιν Σορτ έκανε μια σπάνια έξοδο στη Σάντα Μόνικα, λίγες εβδομάδες μετά τον τραγικό θάνατο της κόρης του και μια περίοδο αλλεπάλληλων απωλειών

Σύνταξη
Το εφιαλτικό σενάριο για το παγκόσμιο εμπόριο: Υπάρχουν χειρότερα εμπόδια από τα Στενά του Ορμούζ
Διεθνής Οικονομία 29.03.26

Το εφιαλτικό σενάριο για το παγκόσμιο εμπόριο: Υπάρχουν χειρότερα εμπόδια από τα Στενά του Ορμούζ

Οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι παγκόσμιοι ηγέτες συνειδητοποιούν ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας καταρρέει - Πού είναι το διεθνές εμπόριο πιο ευάλωτο;

Νατάσα Ρουγγέρη
Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο των θρησκευτικών ηγετών των Καθολικών στον Πανάγιο Τάφο
Κόσμος 29.03.26

Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο των θρησκευτικών ηγετών των Καθολικών στον Πανάγιο Τάφο

Είναι «η πρώτη φορά εδώ και αιώνες» που οι ιερείς της Εκκλησίας εμποδίστηκαν να γιορτάσουν την Κυριακή των Βαΐων στον τόπο όπου οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι σταυρώθηκε ο Ιησούς

Σύνταξη
Η πρόταση της Μπαρτσελόνα στον Λεβαντόφσκι – Πρότεινε μείωση 50% στις αποδοχές του
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Η πρόταση της Μπαρτσελόνα στον Λεβαντόφσκι – Πρότεινε μείωση 50% στις αποδοχές του

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει αρχίσει ήδη να απασχολεί πολλές ευρωπαϊκές ομάδες, μιας και το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι. Ωστόσο η Μπαρτσελόνα δεν έχει σκοπό να τον αφήσει.

Σύνταξη
Ινσουλίνη σε χάπι ίσως καταργήσει σύντομα τις ενέσεις για εκατομμύρια διαβητικούς
Επιστήμες 29.03.26

Ινσουλίνη χωρίς ένεση; Ένα χάπι υπόσχεται να αλλάξει τη ζωή εκατομμυρίων διαβητικών

Μια νέα προσέγγιση η οποία βασίζεται σε ένα μικροσκοπικό πεπτίδιο βοηθά την ινσουλίνη να περάσει από τις «συμπληγάδες» του εντέρου καθιστώντας εφικτή την από του στόματος χορήγησή της

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η Μαρινέλλα με την κόρη της στο Final 4 της Γάνδης με τον Άρη: Όσα δήλωνε στον Κώστα Χαρδαβέλλα (vid)
Μπάσκετ 29.03.26

Η Μαρινέλλα με την κόρη της στο Final 4 της Γάνδης με τον Άρη: Όσα δήλωνε στον Κώστα Χαρδαβέλλα (vid)

Η Μαρινέλλα μαζί με την κόρη της στην Γάνδη, στιγμές πριν την έναρξη του ημιτελικού Άρης - Τρέισερ Μιλάνου, κάνει δηλώσεις γεμάτη αγωνία στον Κώστα Χαρδαβέλλα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ρέμος, Μάστορας και Βίσση αποχαιρετούν στη σκηνή τη Μαρινέλλα
«Όλοι τη χειροκροτήσαμε» 29.03.26

Η Μαρινέλλα είναι η Ελλάδα μας: Ρέμος, Μάστορας και Βίσση αποχαιρετούν από σκηνής τη σπουδαία τραγουδίστρια

Το δικό τους «αντίο» στη Μαρινέλλα είπαν από σκηνής ο Αντώνης Ρέμος, ο Χρήστος Μάστορας και η Άννα Βίσση, διακόπτοντας τα προγράμματά τους

Σύνταξη
Athens Goes Dark for Earth Hour 2026 as Millions Join Global Climate Vigil (videos)
English edition 29.03.26

Athens Goes Dark for Earth Hour 2026 as Millions Join Global Climate Vigil (videos)

Millions of people around the world switched off their lights on Saturday evening in a show of solidarity for the planet, marking Earth Hour 2026, the annual WWF initiative now in its second decade. From 8:30 to 9:30 p.m., landmarks, homes and businesses across more than 80 countries fell dark for sixty minutes in a […]

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

