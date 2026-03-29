Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (29/3) στο όρος Πυξαριά στην Εύβοια, για τον απεγκλωβισμό αναβάτη που συμμετείχε σε βόλτα Enduro και τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Δυτικό Κοτρόνι, όταν ο μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής του σε απαιτητικό μονοπάτι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι.

Για την προσέγγιση του σημείου, που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 700 μέτρων, οι ομάδες διάσωσης χρειάστηκε να κινηθούν πεζή για περίπου δύο ώρες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας, εθελοντές από τα κλιμάκια Ψαχνών και Μαντουδίου, καθώς και άλλοι αναβάτες.

Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ακινητοποιήθηκε το τραυματισμένο πόδι με νάρθηκα, ο άνδρας μεταφέρθηκε με φορείο σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, σύμφωνα με το eviathema.gr, ο αναβάτης της μηχανής είχε επικοινωνία με το περιβάλλον.

