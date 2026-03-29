Εύβοια: Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά – Τραυματίστηκε στο πόδι
Ο αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του σε απαιτητικό μονοπάτι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί - Για την προσέγγιση του σημείου οι ομάδες διάσωσης χρειάστηκε να κινηθούν πεζή για δύο ώρες
- Συνελήφθη 19χρονος που εκβίαζε ανήλικους και τους αποσπούσε χρήματα – Από έναν 14χρονο είχε πάρει 10.000 ευρώ
- Ο Τραμπ μπλοκάρει τα offshore αιολικά – Πιέζει τις εταιρείες να επενδύσουν σε υδρογονάνθρακες
- Ποιο είναι το χαρτί που πρέπει να έχετε στο αυτοκίνητο αν δεν θέλετε να πληρώσετε 350 ευρώ πρόστιμο
- Στα δικαστήρια για δεύτερη φορά η 77χρονη που συνελήφθη μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της
Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (29/3) στο όρος Πυξαριά στην Εύβοια, για τον απεγκλωβισμό αναβάτη που συμμετείχε σε βόλτα Enduro και τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Δυτικό Κοτρόνι, όταν ο μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής του σε απαιτητικό μονοπάτι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι.
Για την προσέγγιση του σημείου, που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 700 μέτρων, οι ομάδες διάσωσης χρειάστηκε να κινηθούν πεζή για περίπου δύο ώρες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας, εθελοντές από τα κλιμάκια Ψαχνών και Μαντουδίου, καθώς και άλλοι αναβάτες.
Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ακινητοποιήθηκε το τραυματισμένο πόδι με νάρθηκα, ο άνδρας μεταφέρθηκε με φορείο σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, σύμφωνα με το eviathema.gr, ο αναβάτης της μηχανής είχε επικοινωνία με το περιβάλλον.
Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης
- Συνελήφθησαν τρεις νεαρές που παρίσταναν ότι είναι μέλη συλλόγου κωφών και ζητούσαν χρήματα από περαστικούς
- Εύβοια: Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά – Τραυματίστηκε στο πόδι
- Πώς οι απειλές Τραμπ «λύγισαν» μια ολόκληρη πόλη στον Καναδά
- Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)
- Μηχανική βλάβη εν πλω σε πλοίο – Έδεσε στην Ηγουμενίτσα
- Αντζελίνα Τζολί: Πένθος και δικαστικός πόλεμος τη «συνθλίβουν»
- Ολυμπιακός – Οχρίδα 26-31: Όλα για όλα στη ρεβάνς
- Μαρινέλλα: Την Τρίτη η κηδεία της μεγάλης τραγουδίστριας στη Μητρόπολη Αθηνών – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της
