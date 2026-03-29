Από όταν κυκλοφόρησε η σειρά «Sex and the City» το 1998, η Κρίστιν Ντέιβις ταυτίστηκε πλήρως με τον ρόλο της Σάρλοτ Γιορκ, ξέρετε, την αισιόδοξη, ρομαντική ηρωίδα.

Τώρα, δεκαετίες αργότερα, η ηθοποιός αναπολεί παρασκηνιακές ιστορίες από τη σειρά στο podcast της «Are You a Charlotte;», όπου ξανασυναντιέται με πρώην συμπρωταγωνιστές και guest ηθοποιούς, μεταξύ των οποίων και ο Τζέισον ΜακΝτόναλντ, ο οποίος εμφανίστηκε σε σκηνές που «κόπηκαν εξ ολοκλήρου».

«Ανταλλάσσαμε ματιές»

Ο ΜακΝτόναλντ υποστήριξε ότι είχε πάρει τον ρόλο ενός άνδρα ονόματι Έμερσον, ο οποίος υπό κανονικές συνθήκες θα εμφανιζόταν στη δεύτερη σεζόν της σειράς, σε ένα επεισόδιο με τίτλ0ο «Games People Play».

Ωστόσο, όταν το επεισόδιο προβλήθηκε μήνες αργότερα έμαθε ότι «είχαν κόψει ολόκληρη την ιστορία μας».

Ο ΜακΝτόναλντ συνέχισε περιγράφοντας τη σκηνή που δεν είδαμε ποτέ, η οποία περιστρεφόταν γύρω από ένα πάρτι σε μια γέφυρα στην περιοχή του Upper East Side.

«Εσύ και εγώ ανταλλάσσαμε ματιές και μετά καταλήξαμε να γίνουμε ζευγάρι[…] Πήγαμε στη γωνία, και με έσπρωξες πάνω στο ράφι με τα βιβλία και με φίλησες», εξήγησε.

Μετά το φιλί, η σκηνή τελείωσε με τον οικοδεσπότη του πάρτι να τους πιάνει στα πράσα και να τους λέει να φύγουν.

Παρόλο που άκουσε προσεκτικά όλες τις λεπτομέρειες, η Κρίστιν Ντέιβις παραδέχτηκε: «Δεν το θυμάμαι καθαρά».

Εξήγησε ότι, αν και θυμόταν αμυδρά ότι γυρίστηκε μια σκηνή στη γέφυρα, οι αναμνήσεις από τα γυρίσματα είχαν ξεθωριάσει.

«Ήταν η πρώτη σημαντική δουλειά της καριέρας μου, οπότε ήμουν πολύ ενθουσιασμένος που θα συνεργαζόμουν μαζί σου», παραδέχτηκε ο ηθοποιός στη συνέχεια, σημειώνοντας ότι είχε περάσει από πολλές οντισιόν για διάφορους ρόλους πριν καταφέρει τελικά να αναλάβει εκείνον του Έμερσον.

Χωρίς να γνωρίζει ότι οι σκηνές του είχαν αφαιρεθεί, διοργάνωσε μάλιστα μια προβολή με φίλους (φανταζόμαστε πως μπορεί να ένιωσε όταν είδε ότι δεν υπάρχει στο επεισόδιο).

«Λοιπόν, λυπάμαι πραγματικά»

Παρόλα αυτά, ο ΜακΝτόναλντ είπε ότι εξακολουθεί να θυμάται αυτή την εμπειρία με νοσταλγική διάθεση. «Ξέρεις, για μένα αποτελεί μια ωραία ιστορία τα τελευταία 25 χρόνια», τόνισε, αναπολώντας τη μακρά νύχτα των γυρισμάτων και τον χρόνο που πέρασε μαζί της και με το καστ.

Μάλιστα, ο ηθοποιός διατηρεί ακόμα φωτογραφίες Polaroid από την περίοδο που πέρασαν μαζί στο πλατό, τις οποίες έφερε για να δείξει στη Ντέιβις.

«Λοιπόν, λυπάμαι πραγματικά. Θέλω απλώς να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους όλων μας. Νιώθω άσχημα. Ξέρω ότι το έχεις ξεπεράσει, αλλά νιώθω άσχημα», είπε η Ντέιβις.

«Προσπαθείς να πάρεις αυτούς τους ρόλους, τελικά στους δίνουν και ενθουσιάζεσαι. Πας, κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς, και απλά περιμένεις να βγουν στον αέρα, και μετά χάνεται».

«Λυπάμαι που η σύντομη ιστορία μας δεν ήταν γραφτό να προβληθεί», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το φλερτ τους ακούγεται «διασκεδαστικό» σε σύγκριση με «τα άλλα πράγματα που έκανε η Σάρλοτ εκείνη την εποχή».

*Με πληροφορίες από: People