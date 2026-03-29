Ποια ερωτική ιστορία «κόπηκε» από το Sex and the City;
Fizz 29 Μαρτίου 2026, 22:00

Η ρομαντική ηρωίδα του «Sex and the City», Σάρλοτ, είχε μια σύντομη ερωτική περιπέτεια στη σειρά, την οποία όμως δεν είδαμε στις οθόνες μας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Από όταν κυκλοφόρησε η σειρά «Sex and the City» το 1998, η Κρίστιν Ντέιβις ταυτίστηκε πλήρως με τον ρόλο της Σάρλοτ Γιορκ, ξέρετε, την αισιόδοξη, ρομαντική ηρωίδα.

Τώρα, δεκαετίες αργότερα, η ηθοποιός αναπολεί παρασκηνιακές ιστορίες από τη σειρά στο podcast της «Are You a Charlotte;», όπου ξανασυναντιέται με πρώην συμπρωταγωνιστές και guest ηθοποιούς, μεταξύ των οποίων και ο Τζέισον ΜακΝτόναλντ, ο οποίος εμφανίστηκε σε σκηνές που «κόπηκαν εξ ολοκλήρου».

«Ανταλλάσσαμε ματιές»

Ο ΜακΝτόναλντ υποστήριξε ότι είχε πάρει τον ρόλο ενός άνδρα ονόματι Έμερσον, ο οποίος υπό κανονικές συνθήκες θα εμφανιζόταν στη δεύτερη σεζόν της σειράς, σε ένα επεισόδιο με τίτλ0ο «Games People Play».

Ωστόσο, όταν το επεισόδιο προβλήθηκε μήνες αργότερα έμαθε ότι «είχαν κόψει ολόκληρη την ιστορία μας».

Ο ΜακΝτόναλντ συνέχισε περιγράφοντας τη σκηνή που δεν είδαμε ποτέ, η οποία περιστρεφόταν γύρω από ένα πάρτι σε μια γέφυρα στην περιοχή του Upper East Side.

«Εσύ και εγώ ανταλλάσσαμε ματιές και μετά καταλήξαμε να γίνουμε ζευγάρι[…] Πήγαμε στη γωνία, και με έσπρωξες πάνω στο ράφι με τα βιβλία και με φίλησες», εξήγησε.

Μετά το φιλί, η σκηνή τελείωσε με τον οικοδεσπότη του πάρτι να τους πιάνει στα πράσα και να τους λέει να φύγουν.

Παρόλο που άκουσε προσεκτικά όλες τις λεπτομέρειες, η Κρίστιν Ντέιβις παραδέχτηκε: «Δεν το θυμάμαι καθαρά».

Εξήγησε ότι, αν και θυμόταν αμυδρά ότι γυρίστηκε μια σκηνή στη γέφυρα, οι αναμνήσεις από τα γυρίσματα είχαν ξεθωριάσει.

«Ήταν η πρώτη σημαντική δουλειά της καριέρας μου, οπότε ήμουν πολύ ενθουσιασμένος που θα συνεργαζόμουν μαζί σου», παραδέχτηκε ο ηθοποιός στη συνέχεια, σημειώνοντας ότι είχε περάσει από πολλές οντισιόν για διάφορους ρόλους πριν καταφέρει τελικά να αναλάβει εκείνον του Έμερσον.

Χωρίς να γνωρίζει ότι οι σκηνές του είχαν αφαιρεθεί, διοργάνωσε μάλιστα μια προβολή με φίλους (φανταζόμαστε πως μπορεί να ένιωσε όταν είδε ότι δεν υπάρχει στο επεισόδιο).

«Λοιπόν, λυπάμαι πραγματικά»

Παρόλα αυτά, ο ΜακΝτόναλντ είπε ότι εξακολουθεί να θυμάται αυτή την εμπειρία με νοσταλγική διάθεση. «Ξέρεις, για μένα αποτελεί μια ωραία ιστορία τα τελευταία 25 χρόνια», τόνισε, αναπολώντας τη μακρά νύχτα των γυρισμάτων και τον χρόνο που πέρασε μαζί της και με το καστ.

Μάλιστα, ο ηθοποιός διατηρεί ακόμα φωτογραφίες Polaroid από την περίοδο που πέρασαν μαζί στο πλατό, τις οποίες έφερε για να δείξει στη Ντέιβις.

«Λοιπόν, λυπάμαι πραγματικά. Θέλω απλώς να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους όλων μας. Νιώθω άσχημα. Ξέρω ότι το έχεις ξεπεράσει, αλλά νιώθω άσχημα», είπε η Ντέιβις.

«Προσπαθείς να πάρεις αυτούς τους ρόλους, τελικά στους δίνουν και ενθουσιάζεσαι. Πας, κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς, και απλά περιμένεις να βγουν στον αέρα, και μετά χάνεται».

«Λυπάμαι που η σύντομη ιστορία μας δεν ήταν γραφτό να προβληθεί», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το φλερτ τους ακούγεται «διασκεδαστικό» σε σύγκριση με «τα άλλα πράγματα που έκανε η Σάρλοτ εκείνη την εποχή».

*Με πληροφορίες από: People

Ομόλογα
JPMorgan – Pimco: Η αγορά ομολόγων υποτιμά τον κίνδυνο επιβράδυνσης

Πώς βρέθηκε η Αμάντα Πιτ στον «Mαφιόζο της Διπλανής Πόρτας»
25 χρόνια μετά 29.03.26

Η Αμάντα Πιτ υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της, ότι ο Μπρους Γουίλις «την επέλεξε από το πουθενά» για τον ρόλο μιας βοηθού οδοντιάτρου με φιλοδοξίες να γίνει δολοφόνος, στην κωμική ταινία του 2000.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H φημολογούμενη συμφωνία των Κιμ Καρντάσιαν και Ρέι Τζέι
2003 29.03.26

Σύνταξη
Ο Νικ Κάνον τα βάζει με Δημοκρατικούς, φλερτάρει με Τραμπ
«Είναι το ίδιο» 29.03.26

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Tι προτιμά η Ούμα Θέρμαν; Ρόλους καλών ή κακών γυναικών;
«Πονηρό χιούμορ» 29.03.26

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η πρώτη εμφάνιση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του
Τραγωδία 29.03.26

Σύνταξη
Ρέμος, Μάστορας και Βίσση αποχαιρετούν στη σκηνή τη Μαρινέλλα
«Όλοι τη χειροκροτήσαμε» 29.03.26

Σύνταξη
«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια
Μαθήματα ζωής 29.03.26

Λουκάς Καρνής
Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία τραγουδίστρια
«Ουρανός» 28.03.26

Σύνταξη
Ο βασιλιάς Κάρολος και η αμύθητη περιουσία του
Υπέρογκα ποσά 28.03.26

Σύνταξη
Η Κλόε Καρντάσιαν επιτέθηκε στον Λαμάρ Όντομ επειδή «κάπνιζε κρακ»
Fizz 28.03.26

Σύνταξη
Περισσότερους από 1.200 νεκρούς θρηνεί ο Λίβανος – Το Ισραήλ κινείται για την κατοχή του νοτίου μέρους της χώρας
Κόσμος 29.03.26

Σύνταξη
Σφοδρές αντιδράσεις για την απαγόρευση πρόσβασης στον Πανάγιο Τάφο
Κόσμος 29.03.26

Σύνταξη
Τι είναι το E-3 Sentry AWACS, το εναέριο κέντρο επιχειρήσεων που χτυπήθηκε από το Ιράν
Αξίας 500 εκατ. $ 29.03.26

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πώς βρέθηκε η Αμάντα Πιτ στον «Mαφιόζο της Διπλανής Πόρτας»
25 χρόνια μετά 29.03.26

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΠΟ Ισπανίας σε Μπαρτσελόνα: «Μην φοβάστε για τον Γιαμάλ»
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Βάιος Μπαλάφας
Αφρικανική φαρσοκωμωδία: Η CAF «ράβει» νέους κανονισμούς μετά το δικαστικό πραξικόπημα κατά της Σενεγάλης
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Νικόλαος Κώτσης
H φημολογούμενη συμφωνία των Κιμ Καρντάσιαν και Ρέι Τζέι
2003 29.03.26

Σύνταξη
Καιρός: Κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Εν αναμονή έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Προ των πυλών 29.03.26

Σύνταξη
Παλαιστίνιοι σε απόγνωση: Η μάχη για επιβίωση στη Γάζα όσο τα βλέμματα του πλανήτη είναι στραμμένα στο Ιράν
Ανθρωπιστική κρίση 29.03.26

Μαρία Κρουστάλη
LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 29.03.26

Σύνταξη
Κύπελλο Ελλάδας: H χρυσή βίβλος στο μπάσκετ γυναικών
Μπάσκετ 29.03.26

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

