Θεσσαλονίκη: Για αρπαγή και ληστεία 22χρονου συνελήφθησαν τρεις 19χρονοι – Τον επιβίβασαν με τη βία σε όχημα

Συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη τρεις 19χρονοι που εμπλέκονται σε υπόθεση αρπαγής και ληστείας 22χρονου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις δράστες επιβαίνοντας σε ΙΧ προσέγγισαν το βράδυ της Παρασκευής στην Καλαμαριά, μαζί με άλλα άτομα, τον 22χρονο, ο οποίος βρισκόταν με φιλικά του πρόσωπα και, αφού του επιτέθηκαν ασκώντας σωματική βία, τον επιβίβασαν με τη βία στο όχημα.

Στη συνέχεια, τον μετέφεραν στην περιοχή των Συκεών όπου τον αποβίβασαν, αφού προηγουμένως του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο.

Βιντεοσκόπησαν την επίθεση

Στο πλαίσιο αναζητήσεων εντοπίστηκε στο κέντρο της πόλης το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι 19χρονοι.

Στο χώρο αποθήκευσης του αυτοκινήτου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κυνηγετική καραμπίνα και φυσίγγιο που κατείχε νόμιμα ένας εκ των συλληφθέντων, χωρίς όμως να δικαιολογείται η μεταφορά τους. Επιπλέον κατασχέθηκαν, το όχημα, καθώς και τα κινητά των συλληφθέντων, με ένα εκ των οποίων βιντεοσκοπήθηκε ο 22χρονος μετά την επίθεση.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της αρπαγής κατά συναυτουργία, ληστείας κατά συναυτουργία, επικίνδυνων σωματικών βλαβών, παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και παράβασης του νόμου περί όπλων, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ ο 22χρονος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.