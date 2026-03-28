Οι θρύλοι του μπάσκετ αποχαιρέτησαν την Μεγάλη Κυρία: Γκάλης – Γιαννάκης είπαν «αντίο» στη Μαρινέλλα (pics)
Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή και οι θρύλοι του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης και Παναγιώτης Γιαννάκης είπαν το δικό τους «αντίο» στη Μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού.
- Θεσσαλονίκη: Φωτιά στην κουζίνα ταβέρνας γεμάτη κόσμο – Εκκενώθηκε το κατάστημα
- Το Ισραήλ έπληξε δομές υγείας στον Λίβανο – Νεκροί 9 νοσηλευτές
- Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 82χρονος που είχε καταγγείλει για κακοποίηση την 77χρονη σύζυγό του
- Αγρίνιο: Αιματηρό επεισόδιο με συμπλοκή νεαρών – Ένας τραυματίας από μαχαίρι
Οι νύχτες στο «Ακρόαμα» άφησαν εποχή τη δεκαετία του ’80, όταν η Μαρινέλλα -φανατική οπαδός του Άρη- τραγουδούσε το «με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τ’ άλλα παιδιά…» μετά τις μεγάλες επιτυχίες του «Αυτοκράτορα» του ελληνικού μπάσκετ, αλλά και της Εθνικής ομάδας. Το Σάββατο (28/3), η Μεγάλη Κυρία του ελληνικού πενταγράμμου έφυγε από τη ζωή στα 87 της και οι δύο μύθοι του ελληνικού μπάσκετ, ο Νίκος Γκάλης και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, δεν θα μπορούσαν να μην την αποχαιρετήσουν δημόσια, μέσω αναρτήσεών τους στα social media.
«Μια σπουδαία καλλιτέχνης, μια αληθινή Κυρία… Θα μείνει αξέχαστη! Συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της» ανέφερε χαρακτηριστικά ο «Γκάνγκστερ» στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, ενώ ο «Δράκος» με τη σειρά του, έκανε μια ανάρτηση στον λογαριασμό της Ακαδημίας του: «Τα λόγια είναι περιττά απόψε…» ανέφερε χαρακτηριστικά, εμπλουτίζοντας την ατάκα που παραπέμπει στο γνωστό τραγούδι, με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία είναι αγκαλιασμένοι.
Η ανάρτηση του Νίκου Γκάλη
Η ανάρτηση του Νίκου Γκάλης
Η ανάρτηση του Παναγιώτη Γιαννάκη
Η ανάρτηση του Παναγιώτη Γιαννάκη
- Τραγωδία στο Μεξικό – Πορτογαλία: Οπαδός έπεσε από τον δεύτερο όροφο του «Αζτέκα» και πέθανε (pic)
- Διασυρμός ξανά για τους Μπακς και εκτός play offs μετά από 10 χρόνια (95-127) – Τα αποτελέσματα του NBA
- Εξαιρετικός ξανά ο Στογιάκοβιτς και πρόκριση στο Final Four του NCAA (vids)
- Οι Dodgers έσπασαν κάθε ρεκόρ: Το πιο ακριβό opening game στην ιστορία του MLB
- Στην τελική ευθεία η Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και οι «εμφύλιοι» στα play-off (pics, vids)
- Απίθανος Κλοπ: Ζήτησε… selfie από τον Τιάγκο με πλακάτ από την εξέδρα! (pic)
- Euroleague: Στο Νο1 του Top-10 της 34ης αγωνιστικής o Μόουζες Ράιτ (vid)
- Οι θρύλοι του μπάσκετ αποχαιρέτησαν την Μεγάλη Κυρία: Γκάλης – Γιαννάκης είπαν «αντίο» στη Μαρινέλλα (pics)
