Γιορτή σήμερα 28 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Γιορτή σήμερα 28 Μαρτίου σύμφωνα με το εορτολόγιο, χωρίς να καταγράφονται ευρέως γνωστά ονόματα που έχουν την ονομαστική τους εορτή. Ωστόσο, η ημέρα έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς τιμώνται σημαντικές μορφές της χριστιανικής πίστης.

Σήμερα τιμάται η μνήμη του Αποστόλου και Μάρτυρος Ηρωδίωνος, επισκόπου Πατρών, καθώς και του Οσίου Ιλαρίωνος του νέου, ηγουμένου της μονής της Πελεκητής. Οι βίοι τους αποτελούν παράδειγμα πίστης, αφοσίωσης και πνευματικού αγώνα.

Απόστολος και Μάρτυρας Ηρωδίων, Επίσκοπος Πατρών

Ο Άγιος Ηρωδίων συγκαταλέγεται στους Αποστόλους και ήταν στενός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου. Αναφέρεται μάλιστα και στην προς Ρωμαίους επιστολή, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σημαντική του θέση στην πρώτη Εκκλησία.

Χειροτονήθηκε επίσκοπος Πατρών και εργάστηκε με ζήλο για τη διάδοση του Χριστιανισμού. Το έργο του προκάλεσε την αντίδραση των ειδωλολατρών, οι οποίοι τον υπέβαλαν σε σκληρά βασανιστήρια. Παρά τις κακουχίες, ο Άγιος παρέμεινε ακλόνητος στην πίστη του και τελικά μαρτύρησε, σφραγίζοντας τη ζωή του με θυσία.

Η Εκκλησία τον τιμά ως παράδειγμα αποστολικής δράσης και αντοχής στους διωγμούς.

Όσιος Ιλαρίων ο νέος, Ηγούμενος Μονής Πελεκητής

Ο Όσιος Ιλαρίων έζησε κατά τα βυζαντινά χρόνια και διακρίθηκε για τον ασκητικό του βίο και την αφοσίωσή του στον μοναχισμό. Υπήρξε ηγούμενος της μονής της Πελεκητής, όπου καθοδήγησε τους μοναχούς με πνευματική σοφία και αυστηρή πειθαρχία.

Κατά την περίοδο της Εικονομαχίας, υπερασπίστηκε με θάρρος την τιμή των ιερών εικόνων, γεγονός που τον έφερε αντιμέτωπο με διώξεις και εξορίες. Παρά τις δυσκολίες, παρέμεινε πιστός στις αρχές του και συνέχισε το πνευματικό του έργο.

Ο βίος του αποτελεί φωτεινό παράδειγμα υπομονής, πίστης και αγώνα για την υπεράσπιση της ορθόδοξης παράδοσης.

