O πόλεμος στο Ιράν ωθεί τη Σαουδική Αραβία να συνάψει συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με την Ουκρανία

Η Ουκρανία υπέγραψε την Παρασκευή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία, καθώς οι χώρες του Κόλπου στρέφονται προς το Κίεβο για βοήθεια στην άμυνα ενάντια στις επιθέσεις με drones από το Ιράν.

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε τη συμφωνία με υψηλόβαθμους Σαουδάραβες αξιωματούχους κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψής του στο Ριάντ, σύμφωνα με το POLITICO.

Η συμφωνία «θέτει τα θεμέλια για μελλοντικές συμβάσεις, τεχνολογική συνεργασία και επενδύσεις. Ενισχύει επίσης τον διεθνή ρόλο της Ουκρανίας ως δωρητή ασφάλειας», ανακοίνωσε ο Ζελένσκι το πρωί της Παρασκευής.

«Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε την εμπειρογνωμοσύνη και τα συστήματά μας με τη Σαουδική Αραβία και να συνεργαστούμε για την ενίσχυση της προστασίας των ανθρώπινων ζωών. Τώρα, στο πέμπτο έτος, οι Ουκρανοί αντιστέκονται στο ίδιο είδος τρομοκρατικών επιθέσεων — βαλλιστικών πυραύλων και drones — που το ιρανικό καθεστώς πραγματοποιεί επί του παρόντος στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή του Κόλπου», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

«Η Σαουδική Αραβία διαθέτει επίσης δυνατότητες που ενδιαφέρουν την Ουκρανία, και αυτή η συνεργασία μπορεί να είναι αμοιβαία επωφελής», είπε, χωρίς να διευκρινίσει λεπτομέρειες.

Ο πόλεμος στον Κόλπο

Από την έναρξη του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο, η Σαουδική Αραβία — καθώς και πολλές άλλες χώρες στον Κόλπο και τη Μέση Ανατολή — έχουν υποστεί αντίποινα με drones από το Ιράν εναντίον ενεργειακών, στρατιωτικών και πολιτικών υποδομών.

Η Ουκρανία είναι μία από τις μοναδικές χώρες στον κόσμο, έχοντας ζήσει υπό μαζικές επιθέσεις από σμήνη ρωσικών drones από το 2022, που έχει μάθει πώς να αποκρούει τις επιθέσεις, χρησιμοποιώντας φθηνά drones αναχαίτισης ουκρανικής κατασκευής.

Από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, το Κίεβο προωθεί τη μοναδική εμπειρία και τα αντιαεροπορικά του στις χώρες της Μέσης Ανατολής, οι οποίες χρησιμοποιούν ακριβά PAC-3 και άλλους πυραύλους που δεν διαθέτει η Ουκρανία, για να καταρρίψουν ιρανικά drones.

Η Ουκρανία έχει επίσης στείλει περισσότερους από 200 δικούς της ειδικούς drones στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ. Περίπου 30 ακόμη κατευθύνονταν προς την Ιορδανία και το Κουβέιτ, δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους μέσω συνομιλίας στο WhatsApp την περασμένη εβδομάδα.

«Θα ήθελα να σημειώσω ότι οι τοπικοί ειδικοί στην αεροπορική άμυνα είναι, παρεμπιπτόντως, αρκετά υψηλού επιπέδου, αλλά ασχολούνται κυρίως με βαλλιστικές απειλές. Όσον αφορά την αεροπορική άμυνα μικρής εμβέλειας — πώς να αντιμετωπιστούν μαζικές επιθέσεις ‘Shahed’ [ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών καμικάζι] — πιστεύω ότι κανείς δεν έχει», είχε δηλώσει προηγουμένως ο Ζελένσκι.

Περισσότερες συμφωνίες στον ορίζοντα

Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είπε ότι θα αντάλλαζε ευχαρίστως τα drone αναχαίτισης της Ουκρανίας και την τεχνογνωσία της με πυραύλους PAC-3, τους οποίους οι χώρες του Κόλπου διαθέτουν σε αφθονία.

Τις πρώτες ημέρες του πολέμου, χρησιμοποίησαν περισσότερους από 800 πυραύλους PAC, ενώ το Κίεβο έχει λάβει μόνο περίπου 600 από το 2022, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Times.

Η Ουκρανία πρόκειται να υπογράψει περαιτέρω συμφωνίες στην περιοχή, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

«Αυτές [οι χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου] διαθέτουν ισχυρούς οικονομικούς πόρους και εμπειρία στην αντιμετώπιση βαλλιστικών απειλών, αλλά χρειάζονται την τεχνογνωσία μας στην καταπολέμηση των drones. Αυτό περιλαμβάνει όλους τους τύπους drones, τα drones «Shahed» που προκαλούν σοβαρές ζημιές στις υποδομές, και τα drones FPV που χρησιμοποιούνται πλέον για στοχευμένες επιθέσεις σε στρατιωτικές βάσεις και εξοπλισμό στην περιοχή», δήλωσε ο Ζελένσκι την Πέμπτη σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του στη διάσκεψη της Joint Expeditionary Force (JEF), η οποία συζήτησε την καταπολέμηση της Ρωσίας.

«Οι πρώτες συμφωνίες έχουν ήδη προετοιμαστεί από τις ομάδες μας. Η Ουκρανία διαθέτει την μεγαλύτερη εμπειρία στον κόσμο στη χρήση drones. Προσφέρουμε στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου μια συνεργασία που ωφελεί και τις δύο πλευρές: τη γνώση και την τεχνολογία μας, και τη χρηματοδότησή τους. Και εργαζόμαστε για να το κάνουμε αυτό πραγματικότητα. Η συμβολή μας στην ασφάλεια της περιοχής αυτής θα είναι επίσης μια πραγματική συμβολή στην παγκόσμια ασφάλεια», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.