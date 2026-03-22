Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
21.03.2026 | 17:44
Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή
Ουκρανία – Ιράν: Παράλληλοι πόλεμοι σε τροχιά σύγκλισης
Κόσμος 22 Μαρτίου 2026, 08:00

Ουκρανία – Ιράν: Παράλληλοι πόλεμοι σε τροχιά σύγκλισης

Η εμπόλεμη Ουκρανία επενδύει στην εξαγώγιμη αμυντική τεχνολογία της, επιδιώκοντας γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη από συνεργασίες με κράτη της Μέσης Ανατολής εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΚείμενοΜαργαρίτα Βεργολιά
Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Μόλις στις πρώτες τρεις ημέρες του πολέμου στο Ιράν, οι ΗΠΑ και περιφερειακοί σύμμαχοί τους χρησιμοποίησαν περισσότερους πυραύλους Patriot απ’ όσους έχει λάβει η Ουκρανία συνολικά από τη Δύση στα τέσσερα και πλέον χρόνια της ρωσικής πλήρους εισβολής, διαμαρτύρεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αυτός ο άτυπος ανταγωνισμός στην προμήθεια συστημάτων αεράμυνας, ενώ τα παγκόσμια αποθέματα εξαντλούνται, ήταν η πρώτη ορατή παρενέργεια της ταυτόχρονης διεξαγωγής δύο μεγάλων πολέμων.

Η «ζυγαριά» κλίνει de facto υπέρ των συμμάχων της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο της οριζόντιας κλιμάκωσης από το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης απέναντι στην αμερικανικοϊσραηλινή επέμβαση, υφίστανται αλλεπάλληλα πλήγματα εδώ και τρεις εβδομάδες που φλέγεται ξανά η Μέση Ανατολή.

Στο μεσοδιάστημα, το ουκρανικό -ήδη σε κρίσιμη καμπή τους τελευταίους μήνες- έχει μπει στο διπλωματικό περιθώριο.

Οι υπό αμερικανική μεσολάβηση διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων είναι στον «πάγο», στο φόντο του διευρυνόμενου ευρωατλαντικού ρήγματος -τώρα με άξονα τα Στενά του Ορμούζ- και πολυεπίπεδων στρατηγικών αδιεξόδων.

Καθώς ο πόλεμος στα ουκρανικά εδάφη συνεχίζεται για πέμπτο χρόνο, το Κίεβο βρίσκεται στο χείλος της οικονομικής κατάρρευσης, με νέα ώθηση το επίμονο (προεκλογικό και όχι μόνο) βέτο του φιλοτραμπικού και φιλορώσου Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στο δάνειο των 90 δισ. ευρώ από την ΕΕ.

Πλήττεται και αυτή βαριά από τις γεωπολιτικές «καταιγίδες».

Η Ρωσία, αντίθετα, γεμίζει τα πολεμικά «σεντούκια» της με έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου, επωφελούμενη και και από την προσωρινή άρση των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της, εν μέσω της κλιμακούμενης ενεργειακής κρίσης.

Μέσα σε αυτή τη ζοφερή συγκυρία, η Ουκρανία επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει γεωπολιτικά και οικονομικά την πικρή εμπειρία του πολέμου, παρέχοντας αμυντική τεχνογνωσία σε κράτη στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής.

Κατά τον Ζελένσκι, άλλωστε, ο πόλεμος στο Ιράν «δεν είναι μακρινός» για την Ουκρανία.

Προς τούτο, επικαλείται τη στρατιωτική τεχνολογία που μοιράζονται Ρωσία και Ιράν. Και δη στα drones καμικάζι.

Επενδύοντας στα όπλα του σύγχρονου πολέμου

Ήδη 228 Ουκρανοί ειδικοί έχουν αναπτυχθεί, σε ομάδες, σε πέντε χώρες της Μέσης Ανατολής -στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ και την Ιορδανία- παρέχοντας τεχνογνωσία στην αναχαίτιση drones και συμβουλές για μέτρα αεράμυνας.

Σύμφωνα με το Κίεβο, συνολικά σχεδόν δώδεκα χώρες έχουν ζητήσει τη συνδρομή του προς ενίσχυση της ασφάλειάς τους απέναντι στα σμήνη των ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed.

Οι Ουκρανοί τα γνωρίζουν πολύ καλά, από πρώτο χέρι.

Ήταν αυτά που χρησιμοποιούσε η Ρωσία αρχικά στα μέτωπα του πολέμου, προτού αρχίσει να κατασκευάζει τα δικά της, βασισμένη στην ιρανική τεχνολογία.

Αντί για τη χρήση πανάκριβων -και όλο και λιγότερο διαθέσιμων- πυραύλων αεράμυνας κατά φθηνών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η αντιπρόταση του Κιέβου είναι φθηνά, μαζικής παραγωγής drones αναχαίτισης, με τα οποία σήμερα υπερασπίζεται στους ουκρανικούς αιθέρες.

«Πιστεύω ότι κανείς δεν έχει εμπειρία συγκρίσιμη με τη δική μας», λέει ο Ζελένσκι.

«Συνεργαζόμαστε με κράτη στη Μέση Ανατολή, με ηγέτες, σε τεχνικό επίπεδο και με υπουργεία Άμυνας. Γενικά, ετοιμάζουμε μεγάλες συμφωνίες»…

Θα εξασφαλίσουν έσοδα στο Κίεβο. Και όχι μόνο.

Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, η Ουκρανία σφυρηλατεί σχέσεις με αραβικές χώρες, που σε σημαντικό βαθμό αποτελούν σήμερα εταίρους της Ρωσίας.

Οι δε προτάσεις της δεν αφορούν μόνο τους αιθέρες.

Η τεχνογνωσία της έχει πια επεκταθεί και στα ναυτικά drones, δοκιμασμένη πολλαπλώς στην πράξη.

«Εάν μαζί με εταίρους στη Μέση Ανατολή οικοδομήσουμε ένα σύστημα, όπως στην Ουκρανία», διατείνεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «θα είναι σε θέση να παρακολουθούν επιθέσεις από το Ιράν ή από τους Χούθι σε πραγματικό χρόνο, να τις αναλύουν, να συνεχίζουν να βελτιώνουν την άμυνά τους, παρέχοντας στους ανθρώπους κρίσιμες υποδομές και εμπορικές οδούς με πραγματική ασφάλεια».

Πολεμική οικονομία

Πρωτοπόροι πια στον σύγχρονο πόλεμο, «οπλισμένοι» με τεχνολογία και εμπειρία που αναπτύχθηκαν μέσα στην κόλαση του πολέμου, οι Ουκρανοί επιδιώκουν να τις μοιραστούν με εταίρους και συμμάχους.

Ζητούμενο για το Κίεβο είναι να επεκτείνει την αμυντική βιομηχανία του και να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την ενίσχυση της αεράμυνάς του, που σήμερα βασίζεται σε αμερικανικούς Patriot και THAAD για την κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων.

Ήδη παράγει drones από κοινού με τη Γερμανία, τη Βρετανία, τη Δανία και την Ολλανδία, όπως ανακοίνωσε ο Ζελένσκι.

Μπαίνει τώρα μπροστά η συμπαραγωγή και με τη Νορβηγία, υπογράμμισε, ενώ έχουν επιτευχθεί ανάλογες συμφωνίες με τη Ρουμανία, τη Σουηδία, τη Γαλλία.

Η Ευρώπη αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη αγορά για τα ουκρανικά drones αναχαίτισης, στο φόντο του εξ ανατολών «υβριδικού πολέμου».

Με τις προωθούμενες δε συνεργασίες με κράτη της Μέσης Ανατολής, το Κίεβο ευελπιστεί να ενισχύσει επίσης τη θέση του στα μάτια των Αμερικανών, ενόσω συνδράμει τους περιφερειακούς συμμάχους τους, την ώρα που εξαλείφονται με γρήγορους ρυθμούς τα διαθέσιμα αποθέματα πυραύλων.

Ενώ δύσκολα μπορεί να ευελπιστεί σε χειροπιαστά οφέλη στο διαπραγματευτικό τραπέζι -δεδομένης της συναλλακτικής σχέσης μεταξύ των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν- επιδιώκει μια ολοκληρωμένη συμφωνία συνεργασίας με την Ουάσιγκτον στον τομέα των drones.

Η ουκρανική κυβέρνηση πασχίζει γι’ αυτήν εδώ και μήνες, εποφθαλμιώντας ένα ντιλ με την Ουάσιγκτον, αξίας έως και 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αν και το αμερικανικό Πεντάγωνο έχει εκφράσει έκδηλο ενδιαφέρον για τις καινοτόμες drone και αντι-drone τεχνολογίες του Κιέβου, η προοπτική συνεργασίας έχει τύχει μέχρι σήμερα ψυχρής υποδοχής από τον Λευκό Οίκο.

Το Ιράν έχει απειλήσει εν τω μεταξύ την Ουκρανία με αντίποινα, κατηγορώντας την για την παροχή στρατιωτικής τεχνογνωσίας στο Ισραήλ, οι σχέσεις του οποίου με τη Ρωσία χαρακτηρίζονται πλέον από μια περίπλοκη ισορροπία μεταξύ realpolitik και γεωπολιτικής τριβής.

Μέση Ανατολή: Οι κερδισμένες και οι χαμένες χώρες του πολέμου

Μέση Ανατολή: Οι κερδισμένες και οι χαμένες χώρες του πολέμου

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Πετρέλαιο: Οι τιμές δε λένε την πραγματική ιστορία – Γιατί είναι πιο ακριβό στην αντλία

Πετρέλαιο: Οι τιμές δε λένε την πραγματική ιστορία – Γιατί είναι πιο ακριβό στην αντλία

Τι λένε οι αναλυτές για την επίθεση του Ιράν στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία
Κόσμος 22.03.26

Τι λένε οι αναλυτές για την επίθεση του Ιράν στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία

Η εκτόξευση των πυραύλων κατά του Ντιέγκο Γκαρσία δεν έχει στρατιωτική αξία, αλλά αποτελεί επίδειξη ισχύος του Ιράν και προπάντων δείχνει την μεταβολή της ισορροπίας δυνάμεων στην εξουσία της Τεχεράνης

Σύνταξη
Ο Τραμπ έδωσε διορία στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ ή θα χτυπήσει εργοστάσια παραγωγής ενέργειας
48 ώρες 22.03.26

Ο Τραμπ έδωσε διορία στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ ή θα χτυπήσει εργοστάσια παραγωγής ενέργειας

Με μια ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε διορία 48 ωρών στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, αλλά το Ιράν απάντησε με απειλές εναντίον των χωρών του Κόλπου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ιράν υποστηρίζει ότι «καμία περιοχή δεν είναι ασφαλής» – Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τους εχθρούς μας λέει ο Νετανιάχου
Ντίμονα - Αράντ 22.03.26

Το Ιράν υποστηρίζει ότι «καμία περιοχή δεν είναι ασφαλής» – Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τους εχθρούς μας λέει ο Νετανιάχου

Το Ιράν κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις και να παραδοθεί, μετά τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στις πιο ευαίσθητες περιοχές του Ισραήλ.

Σύνταξη
Οι Χούθι μπορεί να μπουν στον πόλεμο ακόμα και την Δευτέρα, υποστηρίζουν ισραηλινές πηγές
«Ανσάρ Αλλάχ» 21.03.26

Οι Χούθι μπορεί να μπουν στον πόλεμο ακόμα και την Δευτέρα, υποστηρίζουν ισραηλινές πηγές

Πηγές που μίλησαν στην ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση Kan, κάνουν λόγο πως οι Χούθι δέχονται μεγάλες πιέσεις από Ιράν και Χεζμπολάχ και μπορεί να μπουν στον πόλεμο μετά το τέλος της γιορτής Έιντ

Σύνταξη
O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δεν ανίχνευσε διαρροή ραδιενέργειας σε Νατάνζ – Ντιμόνα
Πυρηνικές εγκαταστάσεις 21.03.26

O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δεν ανίχνευσε διαρροή ραδιενέργειας σε Νατάνζ – Ντιμόνα

Το χτύπημα των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ και του Ιράν στην Ντιμόνα, δεν είχαν ως αποτέλεσμα το εφιαλτικό σενάριο της διαρροής ραδιενέργειας, όμως ο ΔΟΑΕ συνιστά αυτοσυγκράτηση.

Σύνταξη
Ορμούζ: Οι ΥΠΕΞ των G7 δηλώνουν έτοιμοι να «λάβουν μέτρα για την στήριξη του ενεργειακού ανεφοδιασμού»
Κόσμος 21.03.26

Ορμούζ: Οι ΥΠΕΞ των G7 δηλώνουν έτοιμοι να «λάβουν μέτρα για την στήριξη του ενεργειακού ανεφοδιασμού»

Η G7 δηλώνει έτοιμη να αναλάβει δράση για την «προστασία του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού, υποστηρίζει την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία αποκαλύπτει πως οι ιρανικοί πύραυλοι μπορούν πλέον να πλήξουν το Λονδίνο
Συναγερμός στη Δύση 21.03.26

Η επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία αποκαλύπτει πως οι ιρανικοί πύραυλοι μπορούν πλέον να πλήξουν το Λονδίνο

Η αποκάλυψη του νέου βεληνεκούς των ιρανικών πυραύλων στο Ντιέγκο Γκαρσία ανατρέπει τα αμυντικά δεδομένα, θέτοντας πλέον το Λονδίνο και την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή του πυρός.

Σύνταξη
Διαβεβαίωση Στάρμερ στον Χριστοδουλίδη: Οι βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές ενέργειες
Κόσμος 21.03.26

Διαβεβαίωση Στάρμερ στον Χριστοδουλίδη: Οι βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές ενέργειες

Μία ημέρα μετά την παραχώρηση των βρετανικών βάσεων στις ΗΠΑ για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Κιρ Στάρμερ διαβεβαίωσε τηλεφωνικά τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι οι βάσεις στο νησί δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιθετικές ενέργειες

Σύνταξη
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στόχευσαν ισραηλινό μαχητικό F-16 – «Δεν υπέστη ζημιά», απαντά το Τελ Αβίβ
Μέση Ανατολή 21.03.26

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στόχευσαν ισραηλινό μαχητικό F-16 – «Δεν υπέστη ζημιά», απαντά το Τελ Αβίβ

Ο στρατός του Ισραήλ είχε δηλώσει, από την πλευρά του, νωρίτερα, ότι ένας πύραυλος εδάφους-αέρος εκτοξεύθηκε εναντίον ισραηλινού αεροσκάφους στη διάρκεια «επιχειρησιακής δραστηριότητας» στο Ιράν

Σύνταξη
Είκοσι δύο κράτη, μεταξύ των οποίων πολλά μέλη της ΕΕ, δηλώνουν «έτοιμα να συμβάλουν» για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 21.03.26

Είκοσι δύο κράτη, μεταξύ των οποίων πολλά μέλη της ΕΕ, δηλώνουν «έτοιμα να συμβάλουν» για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

«Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλλουμε σε προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης μέσω των Στενών των Ορμούζ», αναφέρουν, χωρίς να διευκρινίζουν τον τρόπο

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Αντιπροσωπεία της ΕΕ και ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν την αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων
Κόσμος 21.03.26

Δυτική Όχθη: Αντιπροσωπεία της ΕΕ και ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν την αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων

Την ώρα που ο κόσμος έχει στραμμένα τα μάτια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν αύξηση των φονικών επιθέσεων από Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Σύνταξη
Βρετανία: Σε έξαρση η μηνιγγίτιδα με 34 κρούσματα – Ουρές φοιτητών για να εμβολιαστούν
Ανησυχία 21.03.26

Βρετανία: Σε έξαρση η μηνιγγίτιδα με 34 κρούσματα – Ουρές φοιτητών για να εμβολιαστούν

Ήδη δύο φοιτητές στην Βρετανία έχασαν τη ζωή τους από τον ιό της μηνιγγίτιδας Β στο Κεντ, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο - Μέχρι την Παρασκευή είχαν χορηγηθεί στη Βρετανία 4.500 εμβόλια και πάνω από 10.500 δόσεις αντιβιοτικών

Σύνταξη
Η ελληνική οικονομία των δύο ταχυτήτων και το πικρό ποτήρι της καθημερινότητας
Ασύμμετρες πιέσεις 22.03.26

Η ελληνική οικονομία των δύο ταχυτήτων και το πικρό ποτήρι της καθημερινότητας

Η δημοσιονομική σταθερότητα και τα πλεονάσματα συγκρούονται με τη σκληρή πραγματικότητα των νοικοκυριών, τα οποία ασφυκτιούν από την επιμένουσα ακρίβεια

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σεξισμός και στις ιατρικές εξετάσεις
Ελλάδα 22.03.26

Σεξισμός και στις ιατρικές εξετάσεις

Πολλές θεραπείες και κλινικές πρακτικές έχουν αναπτυχθεί κυρίως με βάση το ανδρικό σώμα - Το ζήτημα δεν είναι μόνο βιολογικό αλλά και κοινωνικό, λένε οι επιστήμονες

Μάρθα Καϊτανίδη
Τέμπη: Εφτασε η ώρα της Δικαιοσύνης
Ελλάδα 22.03.26

Τέμπη: Εφτασε η ώρα της Δικαιοσύνης

Την προσεχή Δευτέρα όλα τα φώτα της δημοσιότητας θα στραφούν στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα «Γαιόπολις» σε χώρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Προσοχή, προσοχή: ο John Galliano «μετακομίζει» στη Zara
Το περιμένατε; 22.03.26

Προσοχή, προσοχή: ο John Galliano «μετακομίζει» στη Zara

Ο σχεδιαστής John Galliano, ο οποίος διέγραψε μια σπουδαία πορεία ως creative director της Dior στα τέλη της δεκαετίας του 1990, θα υπογράψει διετή σύμβαση συνεργασίας με τη Zara.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τι λένε οι αναλυτές για την επίθεση του Ιράν στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία
Κόσμος 22.03.26

Τι λένε οι αναλυτές για την επίθεση του Ιράν στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία

Η εκτόξευση των πυραύλων κατά του Ντιέγκο Γκαρσία δεν έχει στρατιωτική αξία, αλλά αποτελεί επίδειξη ισχύος του Ιράν και προπάντων δείχνει την μεταβολή της ισορροπίας δυνάμεων στην εξουσία της Τεχεράνης

Σύνταξη
Ο Τραμπ έδωσε διορία στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ ή θα χτυπήσει εργοστάσια παραγωγής ενέργειας
48 ώρες 22.03.26

Ο Τραμπ έδωσε διορία στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ ή θα χτυπήσει εργοστάσια παραγωγής ενέργειας

Με μια ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε διορία 48 ωρών στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, αλλά το Ιράν απάντησε με απειλές εναντίον των χωρών του Κόλπου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ιράν υποστηρίζει ότι «καμία περιοχή δεν είναι ασφαλής» – Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τους εχθρούς μας λέει ο Νετανιάχου
Ντίμονα - Αράντ 22.03.26

Το Ιράν υποστηρίζει ότι «καμία περιοχή δεν είναι ασφαλής» – Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τους εχθρούς μας λέει ο Νετανιάχου

Το Ιράν κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις και να παραδοθεί, μετά τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στις πιο ευαίσθητες περιοχές του Ισραήλ.

Σύνταξη
Σαρωτική η Έβερτον με Τσέλσι (3-0), βαθμός «ανάσα» για τη Λιντς με Μπρέντφορντ (0-0)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Σαρωτική η Έβερτον με Τσέλσι (3-0), βαθμός «ανάσα» για τη Λιντς με Μπρέντφορντ (0-0)

H Λιντς που παλεύει για τη σωτηρία της πήρε βαθμό με 0-0 από τη Μπρέντφορντ που έχασε κι άλλο έδαφος για την Ευρώπη. Εντυπωσιακή η Έβερτον, συνέτριψε με 3-0 την Τσέλσι και «βλέπει» ακόμη και «4άδα».

Σύνταξη
Ντουπλάντις: «Ο Καραλής με πίεσε πολύ, απολαμβάνω να αγωνίζομαι εναντίον του» (vid)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Ντουπλάντις: «Ο Καραλής με πίεσε πολύ, απολαμβάνω να αγωνίζομαι εναντίον του» (vid)

Ο χρυσός στο παγκόσμιο κλειστού στίβου του Τορούν Αρμάντ Ντουπλάντις μίλησε με κολακευτικά λόγια τον ασημένιο και πολύ καλό του φίλο του Εμμανουήλ Καραλή μετά την ολοκλήρωση του τελικού.

Σύνταξη
Φάμελλος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για έκτακτες εκλογές» – Ισχνή καταγραφή για το κείμενο Πολάκη
Πολιτική Γραμματεία 21.03.26

Φάμελλος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για έκτακτες εκλογές» – Ισχνή καταγραφή για το κείμενο Πολάκη

Με μεγάλη πλειοψηφία πέρασε από την Κεντρική Επιτροπή η εισήγηση του προέδρου, καταψηφίστηκε το κείμενο με τις 35 υπογραφές της ομάδας Πολάκη.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ολυμπιακός: «Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία» (pic)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Ολυμπιακός: «Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία» (pic)

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός με ανάρτησή του απένειμε εύσημα στον αθλητή του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τορούν.

Σύνταξη
Καραλής: «Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα! – Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και Παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Καραλής: «Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα! – Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και Παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής αναφέρθηκε στην επιτυχία της κατάκτησης του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο κλειστού του Τορούν, αποθέωσε το τιμ του και τόνισε ότι στόχος του είναι το Παγκόσμιο ρεκόρ.

Σύνταξη
Οι Χούθι μπορεί να μπουν στον πόλεμο ακόμα και την Δευτέρα, υποστηρίζουν ισραηλινές πηγές
«Ανσάρ Αλλάχ» 21.03.26

Οι Χούθι μπορεί να μπουν στον πόλεμο ακόμα και την Δευτέρα, υποστηρίζουν ισραηλινές πηγές

Πηγές που μίλησαν στην ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση Kan, κάνουν λόγο πως οι Χούθι δέχονται μεγάλες πιέσεις από Ιράν και Χεζμπολάχ και μπορεί να μπουν στον πόλεμο μετά το τέλος της γιορτής Έιντ

Σύνταξη
Αυτά είναι τα μετάλλιά που έχει κατακτήσει ο Εμμανουήλ Καραλής σε επίπεδο ανδρών
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Αυτά είναι τα μετάλλιά που έχει κατακτήσει ο Εμμανουήλ Καραλής σε επίπεδο ανδρών

Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν ξανά σπουδαίος κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Δείτε τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο εξαιρετικός αθλητής του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Δουδωνής: Η κυβέρνηση συνεχίζει την προκλητική αδιαφορία απέναντι στον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου
Επικαιρότητα 21.03.26

Δουδωνής: Η κυβέρνηση συνεχίζει την προκλητική αδιαφορία απέναντι στον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου

«Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να αγνοεί τη Λέσβο και τον κτηνοτροφικό κόσμο. Δεν μπορεί να τους αφήνει στο έλεος της κατάστασης».

Σύνταξη
O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δεν ανίχνευσε διαρροή ραδιενέργειας σε Νατάνζ – Ντιμόνα
Πυρηνικές εγκαταστάσεις 21.03.26

O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δεν ανίχνευσε διαρροή ραδιενέργειας σε Νατάνζ – Ντιμόνα

Το χτύπημα των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ και του Ιράν στην Ντιμόνα, δεν είχαν ως αποτέλεσμα το εφιαλτικό σενάριο της διαρροής ραδιενέργειας, όμως ο ΔΟΑΕ συνιστά αυτοσυγκράτηση.

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
