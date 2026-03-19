Στον «πάγο» οι ρωσο-ουκρανικές συνομιλίες εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Ουκρανία βρίσκονται σε παύση εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της ρωσικής εφημερίδα Ιζβέστια, η οποία επικαλείται Ρώσους αξιωματούχους.

Η Ιζβέστια αναφέρει πως το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την παύση και εκτιμά ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να ωθήσει το Κίεβο προς ένα συμβιβασμό.

Ukraine peace talks have stalled as the Trump administration shifts focus to the Middle East and the conflict with Iran, FT reports. U.S. pressure on Russia has eased, negotiations are paused with no new meetings planned, and European leaders worry the peace process is… pic.twitter.com/xonkz8W2os — Tabz (@TabzLIVE) March 15, 2026

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως ο Ρώσος προεδρικός απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ θα συνεχίσει να εργάζεται για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία, όμως οι τριμερείς συνομιλίες βρίσκονται σε παύση.

«Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ συνεχίζει να εργάζεται. Η τριμερής ομάδα βρίσκεται σε παύση», δήλωσε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με την Ιζβέστια.