Το Πεντάγωνο βάζει «στο μάτι» τα ουκρανικά drones αναχαίτισης για να αντιμετωπίσει το Ιράν

Το Πεντάγωνο και τουλάχιστον μία κυβέρνηση του Κόλπου βρίσκονται σε συνομιλίες για την αγορά ουκρανικής κατασκευής anti-drone για να αποτρέψουν τις επιθέσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Ιράν, σύμφωνα με εκπροσώπους της βιομηχανίας στην Ουκρανία.

Τα κράτη του Κόλπου χρησιμοποιούσαν ακριβούς πυραύλους Patriot για να αμυνθούν από τα κύματα των ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed, από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο τους. Όμως, τα αποθέματά τους μειώνονται και αναζητούν την εμπειρία του Κιέβου για φθηνότερη άμυνα ενάντια στα ρωσικά drones, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των Financial Times.

Η Ουκρανία πρωτοστάτησε στη χρήση drones αναχαίτισης, μαζικής παραγωγής, τα οποία κοστίζουν μερικές χιλιάδες δολάρια για την καταστροφή των ρωσικών εκδόσεων του Shahed, που εκτοξεύτηκαν εναντίον ουκρανικών πόλεων κατά σμήνη. Οι Shaheds κοστίζουν μόλις 30.000 δολάρια, ενώ οι πύραυλοι αναχαίτισης, όπως οι PAC-3, που χρησιμοποιούνται στο σύστημα Patriot κοστίζουν εκατομμύρια.

Ενδιαφέρον για τα ουκρανικά anti-drones με στόχο τα ιρανικά Shahed

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος περιέγραψε τις συζητήσεις με το Πεντάγωνο ως «ευαίσθητο» θέμα. «Ωστόσο, είναι προφανές ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία μπορούν να αναχαιτίσουν τα Shahed με πολύ χαμηλό κόστος», παραδέχθηκε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι είχε έρθει σε επαφή με τον εμίρη του Κατάρ και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σχετικά με τη χρήση ουκρανικής τεχνολογίας anti-drone.

«Η τεχνογνωσία της Ουκρανίας στην αντιμετώπιση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed είναι αυτή τη στιγμή η πιο προηγμένη στον κόσμο», τόνισε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι «οποιαδήποτε τέτοια συνεργασία με στόχο την προστασία των εταίρων μας μπορεί να προχωρήσει μόνο χωρίς να μειώσει τις δικές μας αμυντικές δυνατότητες».

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε σε αίτημα των FT για σχολιασμό.

Τα Shaheds είναι λιγότερο ευάλωτα στις τακτικές ΗΠΑ και Ισραήλ

Οι ειδικοί λένε ότι το Ιράν μπορεί να έχει αποθηκεύσει δεκάδες χιλιάδες drones Shahed. Έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες από τότε που δέχτηκε επίθεση από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας τα κυρίως σε κράτη του Κόλπου.

Επειδή είναι εύκολο να κρυφτούν και μπορούν να εκτοξευθούν από οπουδήποτε, τα Shaheds είναι λιγότερο ευάλωτα στις τακτικές των ΗΠΑ και του Ισραήλ, που βασίζονται στην καταστροφή εκτοξευτών και αποθεμάτων πυραύλων στο έδαφος πριν εκτοξευθούν.

Οι τακτικές του Ιράν στον Κόλπο μιμούνται τις ρωσικές τακτικές ενάντια στην παράκτια πόλη της Οδησσού, όπου τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed πλησιάζουν τον ωκεανό κατά την προσέγγιση για να αποφύγουν τα ραντάρ και να μπερδέψουν τους αναχαιτιστές πυραύλων.

Η επίθεση του Ιράν στη ναυτική βάση των ΗΠΑ

Στην Ουκρανία, «υπάρχουν κυριολεκτικά μια ντουζίνα εταιρείες που κατασκευάζουν μικρά τετρακόπτερα σε σχήμα σφαίρας ή drones με σταθερά φτερά, για μερικές χιλιάδες δολάρια το ένα», δήλωσε πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες.

Τα ιρανικά drones Shahed είχαν προηγουμένως κριθεί ως απλή ενόχληση και δεν άξιζαν ένα ακριβό anti-drone για την αναχαίτισή τους, όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν προκαλέσει πραγματική ζημιά. Ένα βίντεο το Σάββατο έδειξε έναν Shahed να καταστρέφει μια δορυφορική κεραία σε μια ναυτική βάση των ΗΠΑ στη Μανάμα του Μπαχρέιν.

«Το γεγονός ότι τα Shaheds διαπερνούν – πόσο μάλλον – μια στρατιωτική βάση που είναι το κέντρο επιχειρήσεων για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, και στο φως της ημέρας, είναι εκπληκτικό», είπε ένα άτομο που έχει υπηρετήσει στο αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου του Αμερικανικού Ναυτικού στο Μπαχρέιν.