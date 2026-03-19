Ουκρανία: Αντιμέτωπη με οικονομική κατάρρευση – Αδειάζει η κλεψύδρα για το Κίεβο
Οικονομικές Ειδήσεις 19 Μαρτίου 2026, 22:55

Ουκρανία: Αντιμέτωπη με οικονομική κατάρρευση – Αδειάζει η κλεψύδρα για το Κίεβο

Το εγκεκριμένο δάνειο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ύψους 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία «πάγωσε» και το Κίεβο κινδυνεύει να ξεμείνει από χρήματα τον Απρίλιο. Κραυγή αγωνίας από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Τέσσερα χρόνια από τη ρωσική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και το Κίεβο βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με την οικονομική κατάρρευση. Το πολυπόθητο δάνειο ύψος 90 δισ. ευρώ που έχει εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται στον «αέρα» μετά το «μπλόκο» της Ουγγαρίας και τα περιθώρια για να τονωθεί η οικονομία της δοκιμαζόμενης από τον πόλεμο χώρας στενεύουν απελπιστικά.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει το φάσμα της οικονομικής κατάρρευσης, καθώς ένα κρίσιμο ευρωπαϊκό δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων παραμένει μπλοκαρισμένο

Η διατήρηση της οικονομίας σε σταθερή βάση δεν αφορά μόνο το παρόν, αλλά είναι και καθοριστικής σημασίας για το μέλλον με τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2026 να περιλαμβάνει δαπάνες ύψους περίπου 112 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων το 60% περίπου προορίζεται για τον στρατό.

Το γράμμα από… τη Βουδαπέστη

«Δεν θέλουμε να είμαστε απλά ο φτωχός γείτονας της ΕΕ», εξηγεί (BBC) ο ουκρανός υπουργός Οικονομικών, Σέρχι Μαρτσένκο, βλέποντας την οικονομική πίεση να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και τα ελλείμματα να μεγαλώνουν.

Η Ευρώπη που παραμένει «αιμοδότης» της Ουκρανίας έχει εγκρίνει ένα δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ που θα αποτελέσει ανάσα για τη δοκιμαζόμενη οικονομία της χώρας. Όμως, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης Μαρτίου ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία για τη χορήγηση του δανείου παρόλο που το πακέτο είχε συμφωνηθεί τον Δεκέμβριο.

Η Ουγγαρία και ο Βίκτορ Όρμπαν έβαλαν «φρένο» συνδέοντας τη στήριξη προς το Κίεβο με την επανέναρξη των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού «Druzhba».

Η Σλοβακία του Ρόμπερτ Φίτσο συντάχθηκε ανοιχτά με τη Βουδαπέστη προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις στους κόλπους της Ένωσης που εμφανίζεται για ακόμα μια φορά διαιρεμένη.

Η ΕΕ αναζητά εναλλακτικές λύσεις

Η Αυστρία δήλωσε ότι είναι «απαραίτητο» να τηρηθεί η συμφωνία για το δάνειο, η Γαλλία ζήτησε από τη Βουδαπέστη «να τηρήσει τον λόγο της» και το Βέλγιο τόνισε ότι το δάνειο «αποφασίστηκε πολιτικά» τον Δεκέμβριο και «πρέπει η απόφαση να τηρηθεί». Η Σουηδία χαρακτήρισε την άρνηση της Βουδαπέστης «απαράδεκτη», ενώ η Λετονία τόνισε ότι «η Ουκρανία χρειάζεται πραγματικά τα 90 δισ. ευρώ», καθώς το Κίεβο αναμένεται να ξεμείνει από χρήματα τον Απρίλιο.

Η σύγκρουση αυτή φέρνει την ΕΕ σε δύσκολη θέση και θέτει το ερώτημα αν οι ηγέτες θα παρακάμψουν την Ουγγαρία και τη Σλοβακία. «Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις», δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας χωρίς να ανοίγει τα χαρτιά παρά μόνο να λέει «ας δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».

Το Βέλγιο άφησε επίσης να εννοηθεί ότι υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο, αλλά δεν το αποκάλυψε.

Οι ηγέτες της ΕΕ δεν το λένε ανοιχτά, αλλά έχουν πλέον ένα σαφές σχέδιο για να ξεπεράσουν το εμπόδιο που θέτει ο Βίκτορ Ορμπάν στη χορήγηση δανείου προς την Ουκρανία: τις επικείμενες εκλογές (Απρίλιος 2026) στην Ουγγαρία.

Δεδομένου ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είτε δεν επιθυμεί είτε δεν είναι σε θέση να επαναλειτουργήσει τον αγωγό «Druzhba» προς την Ουγγαρία το νωρίτερο μέχρι τα μέσα Μαΐου, η σιωπηρή ελπίδα της ΕΕ είναι ο Όρμπαν να χάσει τις εκλογές όταν οι Ούγγροι προσέλθουν στις κάλπες, αναφέρει η Euractiv.

Ενόχληση Κόστα – Κραυγή αγωνίας από Ζελένσκι

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα επέκρινε τον Ορμπάν, χαρακτηρίζοντας τη στάση του «απαράδεκτη» και αντίθετη προς τις αρχές συνεργασίας της Ένωσης. Ποτέ άλλοτε, σημείωσε, Ευρωπαίος ηγέτης δεν είχε παραβιάσει τόσο ανοιχτά τη «κόκκινη γραμμή» της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών-μελών.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε τους ηγέτες της ΕΕ ότι η σημαντικότερη εγγύηση χρηματοοικονομικής ασφάλειας που παρέχει η Ευρώπη στην Ουκρανία «δεν λειτουργεί» εδώ και τρεις μήνες, αναφερόμενος στο παγωμένο πακέτο στήριξης ύψους 90 δισ. ευρώ.

«Ο ισχυρός στρατός μας εξαρτάται από την ισχυρή οικονομία μας, διότι όλους τους πόρους που κινητοποιούμε εσωτερικά, τους διοχετεύουμε… για την υπεράσπιση της πατρίδας μας», είχε δηλώσει πρόσφατα ο Μαρτσένκο φανερώνοντας τις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει.

Αυξήσεις φόρων αλλά δεν είναι αρκετό

Τον Δεκέμβριο του 2024, οι φόροι στην Ουκρανία αυξήθηκαν για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου περιλαμβάνοντας αύξηση του φόρου εισοδήματος αλλά και των φορολογικών συντελεστών για μικρές επιχειρήσεις και χρηματοοικονομικά ιδρύματα.

Εκτιμάται ότι τα φορολογικά έσοδα θα φτάσουν στα 67,5 δισ. δολάρια φέτος, αυξημένα κατά 15% σε σύγκριση με το 2025. Ο προϋπολογισμός για το 2026 περιλαμβάνει δαπάνες σχεδόν 112 δισ. δολάρια, με το 60% να κατευθύνεται στην άμυνα. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με ανάλυση του BBC, ότι δημιουργείται ένα έλλειμμα 45 δισ. δολαρίων.

Για να γεφυρώσει αυτό το χάσμα η κυβέρνηση προσπαθεί συνεχώς να περάσει νέες αυξήσεις φόρων πριν το τέλος του μήνα.

Η συμβουλή του ΔΝΤ και ο κρίσιμος Απρίλιος

Με τα χρονικά περιθώρια για την οικονομία της Ουκρανίας να στενεύουν υπάρχει συμφωνία για παροχή δανείου 8,1 δισ. δολαρίων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) υπό όρους. Το Κίεβο εκταμίευσε την πρώτη δόση (ύψους 1,5 δισ. δολαρίων) στις αρχές Μαρτίου.

Πριν από αυτό, ο επικεφαλής της αποστολής του ΔΝΤ για την Ουκρανία, Γκάβιν Γκρέι, δήλωσε ότι, με τις ανάγκες δαπανών να «αναμένεται να παραμείνουν πολύ υψηλές», η χώρα πρέπει να ζει σύμφωνα με τις δυνατότητές της.

Η στήριξη του ΔΝΤ είναι καθοριστικής σημασίας για την αποδέσμευση των κονδυλίων της ΕΕ, η οποία έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία από τη στιγμή που η χρηματοδοτική στήριξη των ΗΠΑ έχει στερέψει.

Η Ουκρανία ενδέχεται να εξαντλήσει τα οικονομικά της αποθέματα μέχρι τα τέλη Απριλίου, σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές.

Ο πόλεμος επιβαρύνει επίσης την οικονομία της Ρωσίας, ωστόσο οι στρατιωτικές δαπάνες της Μόσχας ανέρχονται στο 5,1% του ΑΕΠ της χώρας σε αντίθεση με το 27% του ΑΕΠ της Ουκρανίας που διατίθεται για στρατιωτικούς σκοπούς.

Κεντρικές τράπεζες: Έτοιμες να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

Κεντρικές τράπεζες: Έτοιμες να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

Νετανιάχου: Το Ιράν δεν μπορεί πια να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους

Νετανιάχου: Το Ιράν δεν μπορεί πια να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους

Οικονομική ανισότητα: Η ακτινογραφία της άνισης κατανομής του εισοδήματος στην Ελλάδα
Τα στοιχεία 19.03.26

Η ακτινογραφία της άνισης κατανομής του εισοδήματος στην Ελλάδα - Συγκρίνοντας τα εισοδήματα πλουσίων και φτωχών

Τάσεις οριακής αποκλιμάκωσης παρουσιάζει η οικονομική ανισότητα στην Ελλάδα. Όμως, παρά τη μικρή πτώση παραμένει σε υψηλά επίπεδα συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς αμείβεται η 25η Μαρτίου
Οικονομικές Ειδήσεις 19.03.26

Πώς αμείβεται η 25η Μαρτίου

Η ΓΣΕΕ ενημερώνει τους εργαζόμενους για την προβλεπόμενη αμοιβή κατά την αργία της 25ης Μαρτίου.

Σύνταξη
Λαγκάρντ: Στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας – Τα τρία σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Λαγκάρντ: Στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας – Τα τρία σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό

Τις προβλέψεις και τα σενάρια της ΕΚΤ για τις επιπτώσεις του πολέμου στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη ανέφερε η Κριστίν Λαγκάρντ, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου

Τζούλη Καλημέρη
Λήξη συναγερμού για τις απεργίες στα πρατήρια βενζίνης – Η συμφωνία για παροχή voucher
Εκτόνωση της κρίσης 19.03.26

Λήξη συναγερμού για τις απεργίες στα πρατήρια βενζίνης – Η συμφωνία για παροχή voucher

Το πλαφόν με τα συγκεκριμένα περιθώρια κέρδους θα παραμείνει ως έχει, αλλά η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα χορηγήσει voucher ύψους 3.000 ευρώ για την εγκατάσταση ή αναβάθμιση των συστημάτων εισροών-εκροών καυσίμων

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Οι «27» της ΕΕ εξετάζουν τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
Πόλεμος Μ. Ανατολή 19.03.26

Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Οι «27» της ΕΕ εξετάζουν τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί μία ακόμη ενεργειακή κρίση, με όλους τους ειδήμονες και μη, να επισημαίνουν πώς πρόκειται για την πιο επικίνδυνη σε σχέση με εκείνη του πολέμου στην Ουκρανία

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Σε ρυθμό κινητοποιήσεων οι βενζινοπώλες για το πλαφόν στα καύσιμα – Κρίσιμη συνάντηση με Θεοδωρικάκο
Οικονομικές Ειδήσεις 19.03.26

Σε ρυθμό κινητοποιήσεων οι βενζινοπώλες για το πλαφόν στα καύσιμα – Κρίσιμη συνάντηση με Θεοδωρικάκο

Το βασικό αίτημα των βενζινοπωλών είναι στο ανώτατο ύψος του μικτού περιθωρίου κέρδους που αποφάσισε τη κυβέρνηση να μην συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ - Τι αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης για την επερχόμενη συνάντηση

Σύνταξη
Νέα συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό: Αυξήσεις στα όρια του κατώτατου μισθού
Κοινωνική συμφωνία 19.03.26

Νέα συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό: Αυξήσεις στα όρια του κατώτατου μισθού

Στα 930 με 950 ευρώ μεικτά διαμορφώνεται ο εισαγωγικός μισθός στον επισιτισμό, σύμφωνα με τη νέα συλλογική σύμβαση, που καλύπτει περί τους 400.000 εργαζόμενους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας
Κυρώσεις α λα καρτ 19.03.26

Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας

Η αιφνίδια στροφή της Ουάσιγκτον στο ρωσικό πετρέλαιο γκρεμίζει το ηθικό αφήγημα των κυρώσεων, αποδεικνύοντας πως η γεωπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει πάντα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Επιχείρηση «Πάσχα» χωρίς νέες ανατιμήσεις
Δίχτυ προστασίας 19.03.26

Επιχείρηση «Πάσχα» χωρίς νέες ανατιμήσεις

Προβληματισμός από τις αυξήσεις, με τις τιμές στο μοσχάρι να έχουν ξεπεράσει τα 20 ευρώ το κιλό και των αιγοπροβάτων να κινούνται από 14 έως και 16 ευρώ

Δήμητρα Σκούφου
Conference League: Πρόκριση στην παράταση η Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (2-1)
Conference League 19.03.26

Πρόκριση στην παράταση η Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (2-1)

Την παράταση χρειάστηκε η Κρίσταλ Πάλας προκειμένου να νικήσει με 2-1 την μαχητική ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (τελείωσε με 9) και να προκριθεί στους «8» του Conference Leaue. Προκρίσεις και για Φιορεντίνα, Μάιντς.

Σύνταξη
«Η Λίντα με απελευθέρωσε» – Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη γυναίκα που του έμαθε το τραγούδι της ζωής
Σοφία ζωής 19.03.26

«Η Λίντα με απελευθέρωσε» – Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη γυναίκα που του έμαθε το τραγούδι της ζωής

Ο θρύλος της ροκ, Πολ ΜακΚάρτνεϊ, σε μια σπάνια και συγκινητική εξομολόγηση, ανοίγει την καρδιά του για την πολυαγαπημένη του σύζυγο και γυναίκα που τον «ξεκλείδωσε», τη Λίντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οικονομική ανισότητα: Η ακτινογραφία της άνισης κατανομής του εισοδήματος στην Ελλάδα
Τα στοιχεία 19.03.26

Η ακτινογραφία της άνισης κατανομής του εισοδήματος στην Ελλάδα - Συγκρίνοντας τα εισοδήματα πλουσίων και φτωχών

Τάσεις οριακής αποκλιμάκωσης παρουσιάζει η οικονομική ανισότητα στην Ελλάδα. Όμως, παρά τη μικρή πτώση παραμένει σε υψηλά επίπεδα συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νετανιάχου: Οι ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Και εμείς βοηθάμε
Πόλεμος στο Ιράν 19.03.26

Νετανιάχου: Οι ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Και εμείς βοηθάμε

Ο Νετανιάχου υπερασπίστηκε τον πόλεμο κατά του Ιράν, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έδρασαν «για να προλάβουν χειρότερες εξελίξεις». Και υποστήριξε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα και οι τιμές πετρελαίου θα πέσουν.

Σύνταξη
«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζουν οι τιμές στα καύσιμα – Σκληρή αντιπαράθεση Τσουκαλά – Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζουν οι τιμές στα καύσιμα – Σκληρή αντιπαράθεση Τσουκαλά – Μαρινάκη

«Βολές» κατά του Παύλου Μαρινάκη εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς μετά τη δήλωση του του πρώτου στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα. «Διαστρέβλωση» των λεγομένων του καταλογίζει στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προβλέπει πως η «βελόνα… θα παραμείνει κολλημένη».

Σύνταξη
LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ
Conference League 19.03.26

LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ

LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Πόρτο – Στουτγκάρδη
Europa League 19.03.26

LIVE: Πόρτο – Στουτγκάρδη

LIVE: Πόρτο – Στουτγκάρδη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πόρτο – Στουτγκάρδη για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Mπέτις – Παναθηναϊκός
Europa League 19.03.26

LIVE: Mπέτις – Παναθηναϊκός

LIVE: Mπέτις – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Mπέτις – Παναθηναϊκός για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν
Conference League 19.03.26

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ Ντόνετσκ – Λεχ Πόζναν για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT.

Σύνταξη
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ
Conference League 19.03.26

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – Σάμσουνσπορ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Λιλ
Europa League 19.03.26

LIVE: Άστον Βίλα – Λιλ

LIVE: Άστον Βίλα – Λιλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Λιλ για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Μπολόνια
Europa League 19.03.26

LIVE: Ρόμα – Μπολόνια

LIVE: Ρόμα – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Μπολόνια για τη φάση των «16» του Εuropa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: Ηττήθηκε, αποδοκιμάστηκε αλλά προκρίθηκε η Ένωση (vid)
Conference League 19.03.26

ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: Ηττήθηκε, αποδοκιμάστηκε αλλά προκρίθηκε η Ένωση (vid)

Απογοήτευσε η ΑΕΚ που,... κάθισε στο 4-0 του πρώτου αγώνα, ήταν κακή και ηττήυθηκε 2-0 από την Τσέλιε στη Ν. Φιλαδέλφεια. Ο κόσμος αποδοκίμασε τους παίκτες. Με Βαγιεκάνο ή Σάμσουνσπορ στα προημιτελικά

Σύνταξη
Μονέ, ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να πάρει ληστρικό δάνειο
Παρελθόν, παρόν 19.03.26

Ο Μονέ ήταν ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να δώσει τα έργα του ως εγγύηση για ληστρικό δάνειο

Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ο Μονέ αναγκάστηκε να εξασφαλίσει δάνειο 1.000 φράγκων από τον Γκυστάβ Μανέ, αδελφό του καλλιτέχνη Εντουάρ Μανέ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παναθηναϊκός – Γιάντραν Σπλιτ 10-11: Επέστρεψαν, αλλά ηττήθηκαν στην εκπνοή οι «πράσινοι»
Euro Cup 19.03.26

Παναθηναϊκός – Γιάντραν Σπλιτ 10-11: Επέστρεψαν, αλλά ηττήθηκαν στην εκπνοή οι «πράσινοι»

Ένα μακρινό σουτ του Μπούτιτς στο τελευταίο δευτερόλεπτο, υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό σε ήττα 11-10 από τη Γιάντραν στο Σεράφειο, στον πρώτο αγώνα για τους «8» του Euro Cup υδατοσφαίρισης των ανδρών.

Σύνταξη
Πώς αμείβεται η 25η Μαρτίου
Οικονομικές Ειδήσεις 19.03.26

Πώς αμείβεται η 25η Μαρτίου

Η ΓΣΕΕ ενημερώνει τους εργαζόμενους για την προβλεπόμενη αμοιβή κατά την αργία της 25ης Μαρτίου.

Σύνταξη
Αντιδράσεις προκαλεί η νέα ρύθμιση της κυβέρνησης για την πρώτη κατοικία
Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Αντιδράσεις προκαλεί η νέα ρύθμιση της κυβέρνησης για την πρώτη κατοικία - «Επικοινωνιακό μπάλωμα» λέει το ΠΑΣΟΚ

Επικριτικά σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ την εξαγγελία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας για την «τεχνική αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό» με γνώμονα την προστασία της πρώτης κατοικίας. Την χαρακτηρίζει «επικοινωνιακό μπάλωμα και τερτίπι».

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθησαν 16χρονος και ο πατέρας του – Έκανε το παιδικό δωμάτιο εργαστήριο για κροτίδες
6.500 κροτίδες 19.03.26

Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθησαν 16χρονος και ο πατέρας του – Έκανε το παιδικό δωμάτιο εργαστήριο για κροτίδες

Χιλιάδες κροτίδες και υλικά κατασκευής βεγγαλικών βρήκε η αστυνομία σε παιδικό δωμάτιο στον Άγιο Δημήτριο. Ο 16χρονος φέρεται ότι διακινούσε κροτίδες και βεγγαλικά που έφτιαχνε μόνος του.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
