«Νόμιμος στόχος η Ουκρανία», λέει Ιρανός αξιωματούχος – «Έχει εμπλακεί στον πόλεμο»

Νέες, επικίνδυνες διαστάμεις λαμβάνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς αξιωματούχος του Ιράν δήλωσε πως η Ουκρανία παρέχει στρατιωτική τεχνογνωσία στο Ισραήλ για την αναχαίτιση των ιρανικών drones, κάτι που την καθιστά άμεσα εμπλεκόμενη στον πόλεμο.

Μάλιστα, απειλεί πως ολόκληρη η επικράτεια της «κατεστραμμένης Ουκρανίας» αποτελεί νόμιμο στόχο για ιρανικά αντίποινα.

«Νόμιμος στόχος»

Ο Ιμπραχίμ Αζίζι, πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, δήλωσε, μέσω της πλατφόρμας X, ότι η Ουκρανία έχει γίνει νόμιμος στόχος για ιρανικές επιθέσεις, επειδή παρείχε υποστήριξη για drones στο Ισραήλ.

«Με την παροχή υποστήριξης drones στο ισραηλινό καθεστώς, η κατεστραμμένη Ουκρανία έχει ουσιαστικά εμπλακεί σε πόλεμο και, σύμφωνα με το Άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθιστά ολόκληρο το έδαφός της νόμιμο στόχο για το Ιράν», έγραψε χαρακτηριστικά.

By providing drone support to the Israeli regime, failed Ukraine has effectively become involved in the War and, under Article 51 of the United Nations Charter, has turned its entire territory into a legitimate target for Iran. pic.twitter.com/T35XtSqIBv — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) March 14, 2026

Ο Ζελένσκι ευγνωμονεί τον… «πρίγκιπα διάδοχο» του Ιράν

Αξίζει να σημειωθεί ότι, χθες, Παρασκευή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνάντησε τον Ρεζά Παχλαβί, γιο του τελευταίου σάχη του Ιράν, στο Παρίσι, και δήλωσε πως τον διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία θα ήθελε «ένα ελεύθερο Ιράν, που δεν θα συνεργάζεται με την Ρωσία».

Καθώς βρίσκεται σε πόλεμο εδώ και τέσσερα χρόνια με την Ρωσία, η οποία επωφελήθηκε από την ιρανική στρατιωτική υποστήριξη, «η Ουκρανία θέλει πράγματι να δει ένα ελεύθερο Ιράν, που δεν θα συνεργάζεται με την Ρωσία και δεν θα αποσταθεροποιεί τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και τον κόσμο», έγραψε σε ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος.

Το Ιράν προμήθευσε την Ρωσία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς Shahed, τα οποία στο εξής παράγονται από τη Μόσχα υπό την ονομασία Geran-2.