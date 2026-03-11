Το Ιράν απειλεί να πλήξει λιμάνια στη Μέση Ανατολή αν χτυπηθούν οι λιμενικές εγκαταστάσεις της χώρας
Ο εκπρόσωπος του στρατού Αμπολφάζλ Σεκαρτσί διέψευσε ότι πλοία των Φρουρών της Επανάστασης βρίσκονται σε «οικονομικά» λιμάνια του Ιράν.
Ο ιρανικός στρατός απείλησε την Τετάρτη ότι θα βάλει στο στόχαστρο λιμάνια της Μέσης Ανατολής εάν δεχθούν επίθεση τα ιρανικά λιμάνια από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
«Εάν τα λιμάνια και οι προβλήτες μας απειληθούν, όλα τα λιμάνια και οι προβλήτες της περιοχής θα γίνουν νόμιμοι στόχοι», είπε ένας εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων.
Νωρίτερα σήμερα ο αμερικανικός στρατός προειδοποίησε τους αμάχους να απομακρυνθούν από τις λιμενικές εγκαταστάσεις από τις οποίες επιχειρούν οι ναυτικές δυνάμεις του Ιράν, σημειώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλειά τους.
«Οι Ιρανοί λιμενεργάτες, το διοικητικό προσωπικό και το πλήρωμα των εμπορικών σκαφών θα πρέπει να αποφεύγουν τα ιρανικά πολεμικά πλοία και τον στρατιωτικό εξοπλισμό» ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση (Centcom) των ΗΠΑ, που είναι αρμόδια για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Οι ΗΠΑ εξαπολύουν επιθέσεις σε ιρανικά πλοία και έχουν βυθίσει ή καταστρέψει 60 μέχρι στιγμής.
