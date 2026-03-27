Γιατί επέλεξε ο Μόουζες Ράιτ να μεταγραφεί στη Ζαλγκίρις το περασμένο καλοκαίρι

Πώς από τα «κόκκινα», ο Μόουζες Ράιτ επέλεξε να φορέσει τα «πράσινα»; Αυτό το ερώτημα… απάντησε το ρεπορτάζ του το BasketNews, αποκαλύπτοντας ότι ένα τηλεφώνημα από πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό ήταν εκείνο που άλλαξε την πορεία της καριέρας του Αμερικανού σέντερ.

Η αποκάλυψη για την απόφαση του Μόουζες Ράιτ

Το περασμένο καλοκαίρι ο Μόουζες Ράιτ ήταν σε προχωρημένες επαφές με την Μπάγερν Μονάχου και η μετακίνησή του στη Γερμανία έμοιαζε σίγουρη, ωστόσο ένα τηλεφώνημα από τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος φαίνεται πως τα άλλαξε όλα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, ο Γουίλιαμς-Γκος, ο οποίος είχε ήδη αποφασίσει να συνεχίσει στη Ζαλγκίρις, πήρε προσωπικά τηλέφωνο τον άλλοτε συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό Μόουζες Ράιτ για να τον πείσει να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Κάτι που το επιβεβαίωσε ο ίδιος:

«Ίσως μία ή δύο εβδομάδες συζητήσεων με τον Νάιτζελ», ανέφερε ο Ράιτ, ενώ ο Γκος ξεκαθάρισε πως δεν θα το έκανε αν δεν θεωρούσε πως αυτή η μετακίνηση θα ήταν καλή για τον συμπατριώτη του: «Ειλικρινά, ήθελα το καλύτερο για τον Μόουζες. Αν δεν πίστευα ότι ήταν η σωστή απόφαση, δεν θα τον πίεζα», τόνισε, θέλοντας να εξηγήσει το γεγονός πως είχε ήδη καταλάβει το πλάνο της Ζαλγκίρις ενόψει της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.