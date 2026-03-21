Επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα ο Ράιτ
Ο Μόουζες Ράιτ επιβεβαίωσε πως η Μπαρτσελόνα ενδιαφέρεται για την απόκτησή του, ωστόσο δήλωσε αφοσιωμένος στις υποχρεώσεις της Ζαλγκίρις.
Ο Μόουζες Ράιτ είναι στην επικαιρότητα λόγω των μεταγραφικών σεναρίων γύρω από το όνομά του και μιλώντας στο Basketnews, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα.
«Έχω πρόταση από την Ζαλγκίρις και από τη Μπαρτσελόνα, όμως αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει μόνο η Ζαλγκίρις» ανέφερε ο Μαερικανός σέντερ των Λιθουανών και συμπλήρωσε: «Ναι, λαμβάνω προτάσεις από ομάδες, όμως είμαι συγκεντρωμένος εδώ. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, είδα ένα δημοσιεύμα πως ο Τζος Νίμπο θα πάει στη Μπαρτσελόνα. Πολλοί θεωρητικά πηγαίνουν στη Μπαρτσελόνα αυτή την περίοδο. Ποιος άλλος; Είδα ότι κοιτούν τον Ναντίρ Χίφι. Μήπως θέλουν και κάποιον άλλον Γάλλο; Δεν ξέρω τι γίνεται».
Και κάπως έτσι, χρησιμοποίησε μια ατάκα του Εργκίν Αταμάν για να σχολιάσει όσα λέγονται σε δημοσιεύματα αλλά και στα social media: «Θα πω ό,τι και ο Αταμάν, μισώ τα media. Έχουμε έξι ακόμα παιχνίδια. Έχουμε το ματς με τη Μπάγερν, ένα μεγάλο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, ένα δύσκολο ματς για το λιθουανικό πρωτάθλημα».
