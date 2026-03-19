«Συμφώνησε με τη Μπαρτσελόνα ο Ράιτ»
Σύμφωνα με το ισπανικό «Sportando» ο Μόουζες Ράιτ συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα.
- ΕΕ: Νέα αντιπαράθεση των ηγετών με τον Όρμπαν στις Βρυξέλλες για το «μπλόκο» στο δάνειο στην Ουκρανία
- Πέθανε ο σοφέρ του Ανδρέα Παπανδρέου, Κώστας Μαρκάκης - Η μυθιστορηματική ζωή του
- Ανήλικοι, έφτιαξαν γυμνές φωτογραφίες συμμαθητριών τους και τις μοίρασαν σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου
- Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Οι «27» της ΕΕ εξετάζουν τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
Την πρώτη της μεγάλη κίνηση για τη σεζόν 2026-2027 έκανε σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα η Μπαρτσελόνα, η οποία συμφώνησε με τον Μόουζες Ράιτ.
Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «Sportando», η ομάδα της Καταλονίας φέρεται να έχει δώσει τα χέρια με τον Αμερικανό σέντερ προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στη Βαρκελώνη.
Το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού, που τη φετινή σεζόν παίζει στη Ζαλγκίρις Κάουνας ξεχωρίζοντας με τις εμφανίσεις του, συμφώνησε με τους «μπλαουγκράνα» για συμβόλαιο μέχρι το 2028. Ο Ράιτ διανύει μία εντυπωσιακή σεζόν με μέσο όρο 12.9 πόντους και 6.1 ριμπάουντ στη Euroleague.
Εκτός από τον Ράιτ ακολουθεί και ο Φρανσίσκο στην Μπαρτσελόνα
Mάλιστα αυτή η κίνηση δεν θα είναι και η μοναδική για την Μπαρτσελόνα, η οποία θέλει να φέρει πακέτο στην Ισπανία μαζί με τον Αμερικανό σέντερ και τον Σιλβέιν Φρανσίσκο από τους Λιθουανούς.
Μάλιστα ο σύλλογος της Καταλονίας εκτός από μεγάλες κινήσεις αναμένεται να προχωρήσει και σε ελάφρυνση του ρόστερ με παίκτες όπως ο Μπίλι Ερνανγκόμεθ και ο Γιουσούφα Φαλ να αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών η Μπάρτσα πρόσφερε στον Ράιτ περίπου 2.8 εκατομμύρια για δύο χρόνια, ποσό αρκετά μεγάλο για τον ίδιο, με τις αποδοχές του αυτή τη στιγμή να είναι περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ.
- «Συμφώνησε με τη Μπαρτσελόνα ο Ράιτ»
- Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ ξέρει ήδη την ενδεκάδα του για τη Μπέτις
- Τσιριβέγια: «Ελπίζω να παίξω με την Μπέτις…»
- Τα «κανόνια» του Champions League: Παραμένει πρώτος σκόρερ ο Εμπαπέ, τον απειλεί ο Κέιν
- H Βαλένθια ανανεώνει το συμβόλαιο του Πέδρο Μαρτίνεθ
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/3): Δράση με τις ρεβάνς Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα
- Ο Μέσι… τα ‘χει 900: Ιστορικό ορόσημο για τον θρύλο της μπάλας (vid)
- Τραυματίστηκε σοβαρά ο Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, μπαίνει αμέσως στο χειρουργείο (vids)
