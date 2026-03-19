«Συμφώνησε με τη Μπαρτσελόνα ο Ράιτ»

Την πρώτη της μεγάλη κίνηση για τη σεζόν 2026-2027 έκανε σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα η Μπαρτσελόνα, η οποία συμφώνησε με τον Μόουζες Ράιτ.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «Sportando», η ομάδα της Καταλονίας φέρεται να έχει δώσει τα χέρια με τον Αμερικανό σέντερ προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στη Βαρκελώνη.

Το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού, που τη φετινή σεζόν παίζει στη Ζαλγκίρις Κάουνας ξεχωρίζοντας με τις εμφανίσεις του, συμφώνησε με τους «μπλαουγκράνα» για συμβόλαιο μέχρι το 2028. Ο Ράιτ διανύει μία εντυπωσιακή σεζόν με μέσο όρο 12.9 πόντους και 6.1 ριμπάουντ στη Euroleague.

Εκτός από τον Ράιτ ακολουθεί και ο Φρανσίσκο στην Μπαρτσελόνα

Mάλιστα αυτή η κίνηση δεν θα είναι και η μοναδική για την Μπαρτσελόνα, η οποία θέλει να φέρει πακέτο στην Ισπανία μαζί με τον Αμερικανό σέντερ και τον Σιλβέιν Φρανσίσκο από τους Λιθουανούς.

Μάλιστα ο σύλλογος της Καταλονίας εκτός από μεγάλες κινήσεις αναμένεται να προχωρήσει και σε ελάφρυνση του ρόστερ με παίκτες όπως ο Μπίλι Ερνανγκόμεθ και ο Γιουσούφα Φαλ να αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών η Μπάρτσα πρόσφερε στον Ράιτ περίπου 2.8 εκατομμύρια για δύο χρόνια, ποσό αρκετά μεγάλο για τον ίδιο, με τις αποδοχές του αυτή τη στιγμή να είναι περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ.