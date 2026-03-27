Οι αθλητικές μεταδόσεις (27/3): Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-Μονακό και Εθνική Ελλάδας
Το σημερινό (27/3) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων και τα ματς του Παναθηναϊκού με τη Μονακό και της Εθνικής με την Παραγουάη που ξεχωρίζουν.
Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Παρασκευής (27/3) ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μονακό για τη Euroleague, όπως επίσης το φιλικό ματς της Εθνικής Ελλάδας με την Παραγουάη στο ποδόσφαιρο και το Final Four του Κυπέλλου Ελλάδος στο μπάσκετ γυναικών.
Αναλυτικά το σημερινό (27/3) πρόγραμμα με το Παναθηναϊκός – Μονακό και την Εθνική να ξεχωρίζουν:
08:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Japanese Grand Prix 2026, Practice 2
15:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι ΗΠΑ (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πρωτέας Βούλας – Παναθηναϊκός allwyn FInal 4 Κυπέλλο Μπάσκετ Γυναικών
16:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι ΗΠΑ (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
17:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι ΗΠΑ (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
20:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι ΗΠΑ (Δοκιμές)
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι ΗΠΑ (Δοκιμές)
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι (1ος Ημιτελικός)
21:00 ALPHA Ελλάδα – Παραγουάη Φιλικός Αγώνας
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Μονακό Euroleague
21:30 Novasports 6HD Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague
21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
21:30 Novasports 2HD Παρτίζαν – Βαλένθια Euroleague
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μίλων Volley League Ανδρών
21:45 Novasports Premier League Αγγλία – Ουρουγουάη Φιλικός Αγώνας
21:45 Novasports Start Ελβετία – Γερμανία Φιλικός Αγώνας
21:45 Novasports 3HD Ολλανδία – Νορβηγία Φιλικός Αγώνας
21:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι ΗΠΑ (Δοκιμές)
22:00 Novasports 1HD Ισπανία – Σερβία Φιλικός Αγώνα
