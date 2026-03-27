magazin
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Η τηλεπερσόνα Κάρολ Ράντζιβιλ – Συνδέεται με τους Κένεντι, το όνομά της βρίσκεται στα αρχεία Έπσταϊν
The Good Life 27 Μαρτίου 2026, 20:40

Η τηλεπερσόνα Κάρολ Ράντζιβιλ – Συνδέεται με τους Κένεντι, το όνομά της βρίσκεται στα αρχεία Έπσταϊν

Οι αγαπημένοι της Κένεντι πέθαναν αλλά εμφανίζονται στο Love Story, το όνομά της περιλαμβάνεται στα αρχεία Έπσταϊν και η ίδια επιστρέφει στο Real Housewives. Τι γνώμη έχει η Ράντζιβιλ για όλα αυτά;

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Joyspan: Το δοκιμασμένο αντίδοτο στο burnout

Joyspan: Το δοκιμασμένο αντίδοτο στο burnout

Spotlight

Μια χειμωνιάτικη μέρα του 2024, η Κάρολ Ράντζιβιλ οδηγούσε στο Μανχάταν όταν έλαβε ένα τηλεφώνημα που την άφησε άναυδη. Ήταν από έναν ηθοποιό με τον οποίο είχε βγει μερικά ραντεβού χρόνια πριν.

Είχε κάτι να της πει, θυμάται, και δεν ήθελε να το μάθει από κάποιον άλλο: είχε υποβληθεί για έναν ρόλο σε μια νέα τηλεοπτική σειρά, όπου θα υποδυόταν τον σύζυγο της Κάρολ, Άντονι Ράντζιβιλ, ο οποίος πέθανε από καρκίνο σε ηλικία 40 ετών το 1999.

Οι Ράντζιβιλ είχαν παντρευτεί μόλις πέντε χρόνια νωρίτερα, σε έναν γάμο όπου κουμπάρος ήταν ο ξάδελφος του Ράντζιβιλ, ο Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

Τώρα, η τηλεοπτική σειρά «Love Story» εστιάζει στη δραματική επανερμηνεία του ταραχώδους ρομαντισμού και των τραγικών θανάτων του Κένεντι και της συζύγου του, Κάρολιν Μπεσέτ, οι οποίοι πέθαναν και οι δύο τρεις εβδομάδες πριν από τον Ράντζιβιλ, τον καλύτερο φίλο του JFK Jr.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Carole Radziwill (@caroleradziwill)

Σήμερα, στα 62 της

Η Ράντζιβιλ θυμήθηκε ότι ο ηθοποιός τη ρώτησε αν είχε κάποια ηχογράφηση του συζύγου της που θα μπορούσε να μοιραστεί. Είπε ότι έπρεπε να σταματήσει το κόκκινο Jeep Cherokee του 1998 για να συνέλθει μετά τη συζήτησή τους, η οποία την πήγε πίσω σε ένα μέρος από το οποίο δεν έχει φύγει ποτέ εντελώς.

Η Ράντζιβιλ, που σήμερα είναι 62 ετών, αναφέρθηκε σε εκείνο το τηλεφώνημα σε μια συνέντευξη στους New York Times, που παραχώρησε στο διαμέρισμά της στο Γκρίνουιτς Βίλατζ, μια Κυριακή του Φεβρουαρίου.

Ζει εκεί μαζί με δύο γάτες, τη Μάους και τη Σκουίκς, καθώς και με αναμνηστικά από τη ζωή και την καριέρα της ως τηλεοπτική δημοσιογράφος βραβευμένη με Emmy, που στη συνέχεια έγινε συγγραφέας και τελικά σταρ του ριάλιτι «Real Housewives of New York City», στο οποίο θα επιστρέψει την επόμενη σεζόν μετά από αρκετά χρόνια απουσίας από την τηλεόραση.

Αυτά τα ενθύμια περιλαμβάνουν ταπετσαρία με ρίγες τίγρης που διασώθηκε από έναν καναπέ που ανήκε στη πεθερά της Ράντζιβιλ (την αδερφή, δηλαδή, της Τζάκι Ο), μια κορνίζα που η Ράντζιβιλ και ο σύζυγός της έλαβαν ως γαμήλιο δώρο από τον φωτογράφο της άγριας φύσης, Πίτερ Μπερντ και ένα ασημένιο κουτί χαραγμένο με τις υπογραφές του Κένεντι και των άλλων κουμπάρων τους.

«Η υπεράσπιση της Κάρολιν και οι συζητήσεις για τον σύζυγό μου ήταν ένας λόφος τον οποίο ήμουν διατεθειμένη να ανέβω», είπε. «Αλλά ειλικρινά, δεν πίστευα ότι 25 χρόνια αργότερα, θα είχε μετατραπεί σε βουνό»

YouTube thumbnail

Δεμένη με το παρελθόν

Όλα αυτά έχουν κρατήσει τη Ράντζιβιλ δεμένη με το παρελθόν, ενώ η ίδια προχωράει στη ζωή της. Το ίδιο ισχύει και για τα αμέτρητα άρθρα, βιβλία, εκπομπές και ταινίες σχετικά με τους αγαπημένους της που έχασε το ένα μετά το άλλο, συμπεριλαμβανομένων και των δικών της έργων.

Η σειρά «Love Story», η οποία ολοκληρώνεται την Πέμπτη, είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη σε αυτή τη σειρά αναμνήσεων. Οι πρωταγωνιστές της, μαζί με τον σύζυγο της Ράντζιβιλ και τον γάμο τους, αποτέλεσαν επίσης πηγή έμπνευσης για το αυτοβιογραφικό της βιβλίο, «What Remains» (που κυκλοφόρησε το 2005 και τις τελευταίες εβδομάδες επέστρεψε στις λίστες των μπεστ σέλερ).

Από την πρεμιέρα του «Love Story» τον Φεβρουάριο, έχει γίνει αντικείμενο πολλών συζητήσεων, όχι πάντα θετικών, καθώς έχει αναρριχηθεί στην κορυφή των charts των υπηρεσιών streaming. Ωστόσο, η Ράντζιβιλ, η οποία δεν είχε καμία συμμετοχή σε αυτό, δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των θεατών της σειράς.

Δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να το παρακολουθήσει, όπως δήλωσε. Αυτό δεν την εμπόδισε να μοιραστεί τις σκέψεις της για το «Love Story» με τους συνδρομητές του ενημερωτικού δελτίου της στο Substack, The Voice of Reason, καθώς και σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Καυστική επιστολή

Η αντίκρουση των ισχυρισμών άλλων σχετικά με τους φίλους της και τον σύζυγό της αποτελεί εδώ και καιρό ένα είδος καθήκοντος για την Κάρολ. Για παράδειγμα, όταν το 2003 το περιοδικό Vanity Fair δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «Secrets and Lies» σχετικά με την οικογενειακή ζωή του Κένεντι και της Μπεσέτ, η Ράντζιβιλ έστειλε μια καυστική επιστολή στον τότε εκδότη του περιοδικού, Γκρέιντον Κάρτερ, αμφισβητώντας τις λεπτομέρειες του άρθρου.

Ωστόσο, παρόλο που έχει αποδεχτεί πρόθυμα τον ρόλο της υπερασπίστριας της φήμης, η Κάρολ δήλωσε ότι έχει κουραστεί να το κάνει. «Η υπεράσπιση της Κάρολιν και οι συζητήσεις για τον σύζυγό μου ήταν ένας λόφος τον οποίο ήμουν διατεθειμένη να ανέβω», είπε. «Αλλά ειλικρινά, δεν πίστευα ότι 25 χρόνια αργότερα, θα είχε μετατραπεί σε βουνό».

Η Ράντζιβιλ γνώρισε τον άντρα που θα παντρευόταν ενώ εργάζονταν και οι δύο στο ABC News. Ήταν μέλη μιας ομάδας που είχε σταλεί στο Λος Άντζελες για να καλύψει τη δίκη των Λάιλ και Έρικ Μενέντεζ, των αδελφών που αργότερα καταδικάστηκαν για τη δολοφονία των πλούσιων γονιών τους.

Γνώρισε τη Μπεσέτ το Σαββατοκύριακο της Ημέρας Μνήμης των ΗΠΑ, το 1992, όταν ο Κένεντι την πήγε σε ένα παραθαλάσσιο σπίτι στα Χάμπτονς, όπου διέμεναν επίσης οι Ράντζιβιλ. «Είχαμε πολλά κοινά με τον πιο παράξενο τρόπο» είπε η Κάρολ

YouTube thumbnail

Πεθερά της η αδερφή Τζάκι Ο

Γεννημένη ως Κάρολ Αν ΝτιΦάλκο, μεγάλωσε σε μια οικογένεια της εργατικής τάξης, με Ιταλοαμερικανούς γονείς, στο Σάφερν της Νέας Υόρκης. Ο Ράντζιβιλ, ο οποίος μεγάλωσε στην Αγγλία, ήταν γιος Ευρωπαίων και Αμερικανών αριστοκρατών, του πρίγκιπα Στάνισλας Ράντζιβιλ, ενός Πολωνού ευγενούς, και της Λι Ράντζιβιλ, αδελφής της πρώην πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Ζακλίν Κένεντι.

Όσο και αν ο Ράντζιβιλ ήταν ευγενής, η Κάρολ θυμήθηκε ότι την εντυπωσίασε το γεγονός ότι φαινόταν το αντίθετο. «Δεν συμπεριφερόταν με κανέναν τρόπο που θα περίμενα από έναν νεαρό που μεγάλωσε με τόσα προνόμια», είπε.

Γνώρισε τη Μπεσέτ το Σαββατοκύριακο της Ημέρας Μνήμης των ΗΠΑ, το 1992, όταν ο Κένεντι την πήγε σε ένα παραθαλάσσιο σπίτι στα Χάμπτονς, όπου διέμεναν επίσης οι Ράντζιβιλ. «Είχαμε πολλά κοινά με τον πιο παράξενο τρόπο» είπε η Κάρολ, αναφερόμενη στην Μπεσέτ.

Δημιούργησαν έναν δεσμό ως φιλόδοξες γυναίκες με υπόβαθρο πολύ διαφορετικό από αυτό των ανδρών με τους οποίους έβγαιναν, πρόσθεσε. Σημείωσε ότι τόσο η ίδια όσο και η Μπεσέτ είχαν εργαστεί στην Caldor, την εκπτωτική αλυσίδα καταστημάτων.

Δύο εργαζόμενες γυναίκες

«Εγώ ήμουν εργαζόμενη, εκείνη ήταν εργαζόμενη» είπε, προσθέτοντας ότι εκείνη και η Μπεσέτσυχνά πείραζαν τους συντρόφους τους λέγοντάς τους ότι, ενώ οι άνδρες πιθανότατα έκαναν θαλάσσιο σκι, οι γυναίκες, ως έφηβες, συσκεύαζαν προϊόντα φορώντας ποδιές και κονκάρδες.

Η Ράντζιβιλ είπε ότι στηρίχθηκε στην Μπεσέτ κατά τη διάρκεια της θεραπείας του συζύγου της για τον καρκίνο. «Ήταν το στήριγμά μου. Ήταν πάντα δίπλα μου».

Μετά τον θάνατο του συζύγου της, του Κένεντι και της Μπεσέτ, η σχέση της Ράντζιβιλ με μία από τις πιο διάσημες οικογένειες της Αμερικής την κράτησε συνδεδεμένη με τον κόσμο της ελίτ στον οποίο είχε εισέλθει μέσω του γάμου της.

Είχε συνδεθεί ερωτικά με τον ηθοποιό Τζορτζ Κλούνεϊ. Είπε ότι η Ντέλια Έφρον, συγγραφέας και παραγωγός ταινιών, την ώθησε να γράψει τις αναμνήσεις της. Την εποχή που το βιβλίο της κυκλοφόρησε, η Ράντζιβιλ είχε μια στήλη στο περιοδικό Glamour, με τίτλο «Lunch Date», για την οποία πήρε συνεντεύξεις από προσωπικότητες του πολιτισμού και της πολιτικής, όπως ο Άλεκ Μπόλντουιν, η Μέρεντιθ Βιέιρα, ο Ρούντολφ Τζουλιάνι και ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

Η Μάξγουελ και ο Έπσταϊν

Άλλοι με τους οποίους η Ράντζιβιλ συναναστρεφόταν τη δεκαετία του 2000 ήταν ο δισεκατομμυριούχος Τεντ Γουέιτ, φίλος και δωρητής του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον, και η πρώην σύντροφος του Γουέιτ, Γκισλέιν Μάξουελ.

Η παλιά της φιλία με την Μάξουελ, την έμπιστη και καταδικασμένη συνεργό του Τζέφρι Έπσταϊν, έχει επίσης επηρεάσει την τρέχουσα ζωή της Ράντζιβιλ. Αλλά σε αντίθεση με άλλες σχέσεις του παρελθόντος, αυτή είναι μια σχέση που δε θέλει να θυμάται.

«Φανταστείτε να γνωρίζετε κάποιον, να είστε κοινωνικά κοντά, και μετά να αποδεικνύεται ότι είναι, ας πούμε, ένα τέρας» είπε η Ράντζιβιλ.

Το όνομα της Μάξουελ εμφανίζεται σε αντίτυπα των απομνημονευμάτων της, κάτω από μια φωτογραφία της Ράντζιβιλ που τράβηξε η ίδια και η οποία χρησιμοποιείται ως φωτογραφία της συγγραφέως. Το όνομα της Ράντζιβιλ περιλαμβάνεται σε ένα μικρό αριθμό από τα εκατομμύρια των αρχείων Έπσταϊν που είναι διαθέσιμα στο κοινό.

Περιέχουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ της Κάρολ και της Γκισλέιν, καθώς και μηνύματα που έστειλε η Μάξουελ σχετικά με τη Ράντζιβιλ σε άλλους, συμπεριλαμβανομένου του Γουέιτ και της Τερέζα ΝτιΦάλκο, αδελφής της Ράντζιβιλ και επιμελήτριας των απομνημονευμάτων της, η οποία απεβίωσε το 2021.

«Ήμουν φίλη της»

Η Κάρολ είπε ότι η Γκισλέιν την είχε συστήσει στον Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, ο οποίος ήταν γνωστός ως Πρίγκιπας Άντριου μέχρι που πρόσφατα έχασε τον βασιλικό του τίτλο λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν, μάλιστα πήρε συνέντευξη από τον πρώην πρίγκιπα για ένα άρθρο της στήλης της Lunch Date.

Αυτή και η Μάξγουελ παρευρέθηκαν μαζί σε εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και ένα κοκτέιλ πάρτι που διοργάνωσε η Μάξγουελ στο σπίτι της, όπου η Ράντζιβιλ θυμήθηκε ότι είδε τον Έπσταϊν. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η Μάξγουελ δεν της μίλησε ποτέ για αυτόν. «Δεν γνώρισα ποτέ τον Τζέφρι Έπσταϊν» ξεκαθάρισε.

«Ήμουν φίλη της στις αρχές της δεκαετίας του 2000, δεν ξέρω, για πέντε ή έξι χρόνια περίπου» είπε αναφερόμενη στην Μάξγουελ. Πρόσθεσε ότι σοκαρίστηκε όταν τα εγκλήματά της ήρθαν στο φως χρόνια μετά την εξασθένιση της φιλίας τους.

«Αυτό που με έκανε να νιώθω άνετα να περνάω χρόνο μαζί της ήταν ότι ήταν πολύ έξυπνη, ήταν μορφωμένη» είπε η Ράντζιβιλ. «Αν έβαζες δέκα γυναίκες στη σειρά και ζητούσες να διαλέξεις αυτή που θα εμπλεκόταν σε ένα διεθνές κύκλωμα εμπορίας λευκής σαρκός, δεν θα ήταν αυτή».

Τα φαντάσματα του παρελθόντος

Τελευταία, καθώς έρχεται αντιμέτωπη με φαντάσματα του παρελθόντος της, η Ράντζιβιλ έχει πάρει στα σοβαρά τη σοφία της πεθεράς της, όπως είπε.

«Ήξερε ότι μέρος του να είσαι πολύ, πολύ γνωστή και διάσημη, όπως ήταν εκείνη, ήταν ότι οι άνθρωποι θα σε παρεξηγούσαν, και έπρεπε να το αποδέχεσαι», είπε η Ράντζιβιλ. «Και για πολύ, πολύ καιρό, δεν ήμουν εντάξει με αυτό, αλλά τώρα είμαι. Είναι πραγματικά δύσκολο να φτάσεις σε αυτό το σημείο, αλλά μόλις φτάσεις εκεί, είναι σαν ένα αίσθημα γαλήνης. Θα σε παρεξηγήσουν, και δεν πειράζει».

Με αυτή τη νοοτροπία επιστρέφει στα ασήμαντα δράματα του «The Real Housewives of New York City».

Για να το κάνει αυτό, έπρεπε να συμφιλιωθεί με ένα ακόμη θέμα του παρελθόντος: μια διαμάχη με τον εκτελεστικό παραγωγό του «Housewives», Άντι Κόεν, το 2018, μετά την έκτη σεζόν της Ράντζιβιλ ως νοικοκυρά της Νέας Υόρκης, την τελευταία στην οποία εμφανίστηκε.

«Το να επιστρέψω σε κάτι στο οποίο είχα τόσο μεγάλο ρόλο, ξέρετε, είναι λίγο ρίσκο για μένα». Αλλά ο Κοέν της έκανε μια προσφορά που δεν μπορούσε να αρνηθεί, πρόσθεσε. «Ο Άντι είπε ότι μπορούσα να γυρίσω όσο πολύ ή όσο λίγο ήθελα».

Ο Κοέν διευκρίνισε ότι η είδηση της επιστροφής της Ράντζιβιλ «έκανε πολλούς ανθρώπους πραγματικά ευτυχισμένους, συμπεριλαμβανομένου και εμένα».

«Η πρότασή μου ήταν ουσιαστικά να συμμετάσχει μαζί μας με έναν τρόπο που θα ήταν ελαφρύς, διασκεδαστικός και θα πρόσθετε κάτι στο σόου. Κι, ελπίζω, κατά κάποιον τρόπο, και στη ζωή της».

*Με στοιχεία από nytimes.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
Απόρρητο