Υπόθεση revenge porn – Ιωάννα Τούνη: Οκτώ φορές προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα

Την 1η Απριλίου θα συνεχιστεί η δίκη για την υπόθεση revenge porn με θύμα την επιχειρηματία και influencer Ιωάννα Τούνη.

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο στο στάδιο των αναγνωστέων εγγράφων, ενώ απολογήθηκε και ο πρώτος από τους δύο κατηγορούμενους.

Υπενθυμίζεται πως η δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, λόγω του ευαίσθητου περιεχομένου της δικογραφίας.

Οκτώ φορές προβλήθηκε το βίντεο

Όπως σημειώθηκε στην πρωινή εκπομπή του MEGA «Buongiorno» το ερωτικό βίντεο προβλήθηκε 8 φορές μέσα στη δικαστική αίθουσα καθώς έπρεπε να εξεταστεί κάθε επίμαχη λεπτομέρεια.

Την επόμενη εβδομάδα θα απολογηθεί και ο δεύτερος κατηγορούμενος και η δίκη θα μπει σε τελική ευθεία με τις αγορεύσεις της εισαγγελέως και των δικηγόρων και στη συνέχεια την απόφαση του δικαστηρίου.

«Στιγματίστηκα»

«Ήταν κάτι πάρα πολύ σκληρό, χυδαίο, στιγματίστηκα», είπε η καταγγέλλουσα προσερχόμενη στα δικαστήρια και πρόσθεσε πως «είμαι τυχερή που άντεξα και έφτασα εδώ γιατί άλλες γυναίκες έχουν τερματίσει τη ζωή τους και για αυτές βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα. Στην Ελλάδα του 2026 το θύμα πρέπει να σταματήσει να κρύβεται και ο θύτης να αναλάβει την ευθύνη γιατί είναι κακούργημα και καταστρέφει πραγματικά ζωές».

Μάλιστα είπε πως ελπίζει η δική της υπόθεση να ευαισθητοποιήσει για τέτοια ζητήματα και τόνισε ότι θέλει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να γυρίσει σελίδα στη ζωή της.

Για την υπόθεση κατηγορούνται δύο άτομα, ο τότε σύντροφος της καταγγέλλουσας, που διακρίνεται στο επίμαχο βίντεο, καθώς και το άτομο που φέρεται να μαγνητοσκοπεί την πράξη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το βίντεο διαδόθηκε σε τρία άτομα, ενώ αναρτήθηκε και σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου.