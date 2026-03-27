Κατασχέθηκαν πάνω από 2.800 πούρα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αξίας 440.000 ευρώ

Ακόμη ένα σημαντικό αποτέλεσμα στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων κατέγραψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Ειδικότερα, κατά τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων, εντόπισαν επιβάτη υπηκοότητας Κούβας, ο οποίος είχε φτάσει στην Αθήνα μέσω Τουρκίας, μεταφέροντας στις αποσκευές του 43 κιλά λαθραίων πούρων.

Τα ευρήματα του ελέγχου

Όπως έγινε γνωστό από την ΑΑΔΕ:

• καταμετρήθηκαν συνολικά 2.806 τεμάχια πούρων διαφόρων επώνυμων εμπορικών σημάτων.

• η συνολική φορολογητέα αξία τους ανέρχεται σε 440.000 ευρώ.

• οι αναλογούντες δασμοί και φόροι ανέρχονται σε 280.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η ΑΑΔΕ, ο επιβάτης συνελήφθη άμεσα και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Ανακριτή, ενώ τα λαθραία προϊόντα κατασχέθηκαν.