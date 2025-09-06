Στοιχεία από τις αναλύσεις που διενεργούνται στο Γενικό Χημείο του Κράτους στα παράνομα καπνικά προϊόντα αποκάλυψε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα.

Στα δείγματα βρέθηκαν περιττώματα ζώων, νύχια και μούχλα

«Το παράνομο τσιγάρο, πέρα από την απώλεια εσόδων, είναι πολλαπλασίως καταστροφικό για τη δημόσια υγεία. Αυτά που βρήκαμε από τις αναλύσεις είναι σοκαριστικά. Περιττώματα ποντικών, νύχια, μούχλα. Αυτά τα προϊόντα είναι πραγματική καταστροφή. Να έχουμε στο μυαλό μας ότι όσοι επιδιώκουν ή σκέφτονται να αποκτήσουν παράνομα τσιγάρα χρηματοδοτούν οργανωμένα δίκτυα εγκληματικότητας σε όλο τον κόσμο», σημείωσε ο κ. Πιτσιλής.

Η μάχη των ελέγχων της ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, υπογράμμισε πως η κρίση ήταν αυτή που έστρεψε αρκετούς καπνιστές στα παράνομα προϊόντα καπνού «όμως πλέον τα πράγματα δείχνουν πως έχουν αλλάξει. Καταγράφεται πολύ μεγάλη μείωση της κατανάλωσης των παράνομων καπνικών στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση» και συμπλήρωσε πως η ΑΑΔΕ θα συνεχίσει τη μάχη των ελέγχων με πιο ισχυρά όπλα.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κώτσηρας από την πλευρά του, μιλώντας στην ίδια ενότητα με θέμα «Παράνομο Εμπόριο καπνικών – Επιπτώσεις και προκλήσεις» πρόσθεσε πως το θέμα της φοροδιαφυγής αποτελεί «κεντρική πολιτική στόχευση και η αντιμετώπιση της γίνεται πράξη με πολλούς τρόπους».