ΑΑΔΕ: Παγίδευσε γνωστό τράπερ που αγόρασε πολυτελή ΙΧ και ρολόγια μέσω ΜΚΟ
Ύστερα από έλεγχο σε γνωστό τράπερ, διαπιστώθηκε ότι ο καλλιτέχνης είχε ιδρύσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στην οποία η δισκογραφική του μεταβίβαζε όλα τα δικαιώματά του
- Από την Ύδρα στην Αρκτική: Ο Μιχάλης Τσαμαδός μελετά το πολικό κλίμα και χαρτογραφεί το λιώσιμο των πάγων
- Αγνοια δηλώνει ο Τραμπ για την αποτυχημένη αποστολή των ΗΠΑ στη Β. Κορέα
- Το έναυσμα να γεμίσουν οι πλατείες δίνει η Καρυστιανού – Αντικυβερνητικά συλλαλητήρια πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ
- Δίνουν «χρυσάφι» για τον εντοπισμό φερόμενου δολοφόνου 2 αστυνομικών
Η αγορά ενός ρολογιού ύψους 116.000 ευρώ ήταν εκείνη που «έκαψε» γνωστό τράπερ.
Συγκεκριμένα, ο ειδικός αλγόριθμος της ΑΑΔΕ «έπιασε» τον γνωστό τράπερ μετά την αγορά του πανάκριβου ρολογιού, αποκαλύπτοντας μία υπόθεση μεγάλης φοροδιαφυγής.
Ύστερα από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο καλλιτέχνης είχε ιδρύσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στην οποία η δισκογραφική του μεταβίβαζε όλα τα δικαιώματά του.
Η εταιρεία παρουσιαζόταν ως φιλανθρωπική, στην πράξη όμως κάλυπτε προσωπικές του ανάγκες, όπως αγορά supercar, πανάκριβα ρολόγια, τσάντες και ρούχα.
Επομένως, τα εισοδήματα του τράπερ δεν φορολογούνταν.
Η ΑΑΔΕ συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση, ενώ στον τράπερ καταλογίστηκαν ποσά άνω των 500.000 ευρώ
- Εθνική Ελλάδας: Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης μετά την 5αρα με τη Λευκορωσία!
- ΔΕΘ: Φρούριο η Θεσσαλονίκη ενόψει κινητοποιήσεων – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί σταθμοί του μετρό
- Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου
- Κατερίνη: Νεκρός ανασύρθηκε 59χρονος από την Ολυμπιακή Ακτή
- Από την Ύδρα στην Αρκτική: Ο Μιχάλης Τσαμαδός μελετά το πολικό κλίμα και χαρτογραφεί το λιώσιμο των πάγων
- Τζάμπολ στους «16» του Eurobasket 2025 – Το ζευγάρι που… βγάζει αντίπαλο για την Εθνική
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις