Γιορτή σήμερα 27 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Γιορτή σήμερα 27 Μαρτίου και το εορτολόγιο περιλαμβάνει αρκετά ξεχωριστά ονόματα. Είναι μια καλή ευκαιρία να στείλετε ευχές σε φίλους και συγγενείς που έχουν την ονομαστική τους εορτή, ενώ παράλληλα η ημέρα έχει και ιδιαίτερη θρησκευτική σημασία για την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Φιλητός, Φιλήτα, Φιλήτη

Λυδία, Λήδα, Λύδα *

Μακεδόνιος, Μακεδόνας, Μακεδόνης, Μακεδών, Μακεδονία, Μακεδονούλα, Μακεδονίτσα

Ματρώνα, Ματρόνα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παράλληλα, τιμάται ο Ακάθιστος Ύμνος, καθώς και η μνήμη των Αγίων Φιλητού, Λυδίας, Θεοπρεπίου και Μακεδόνα και της Αγίας Ματρώνης εν Θεσσαλονίκη.

Ο Ακάθιστος Ύμνος

Ο Ακάθιστος Ύμνος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και κατανυκτικούς ύμνους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αφιερωμένος στην Παναγία. Ψάλλεται την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και ιδιαίτερα την πέμπτη Παρασκευή των Νηστειών.

Ονομάζεται «Ακάθιστος» επειδή οι πιστοί τον ακούν όρθιοι, σε ένδειξη σεβασμού προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ο ύμνος αποτελείται από 24 οίκους και εξυμνεί το πρόσωπο της Παναγίας, καθώς και το μυστήριο της Ενανθρώπισης του Χριστού.

Η καθιέρωσή του συνδέεται με ιστορικά γεγονότα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όταν η Κωνσταντινούπολη σώθηκε θαυματουργικά από επιδρομές, γεγονός που αποδόθηκε στη μεσιτεία της Παναγίας.

Άγιοι Φιλητός, Λυδία, Θεοπρέπιος και Μακεδόνας

Οι Άγιοι Φιλητός, η σύζυγός του Λυδία, ο γιος τους Θεοπρέπιος και ο αξιωματούχος Μακεδόνας έζησαν κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και διακρίθηκαν για την ακλόνητη πίστη τους.

Ο Φιλητός ήταν αξιωματούχος της ρωμαϊκής διοίκησης, όμως δεν δίστασε να ομολογήσει τη χριστιανική του πίστη, παρά τους διωγμούς. Μαζί με την οικογένειά του υπέστη βασανιστήρια, χωρίς να αρνηθεί τον Χριστό. Η σταθερότητά τους ενέπνευσε ακόμη και άλλους να πιστέψουν, όπως τον Μακεδόνα, ο οποίος τελικά μαρτύρησε και αυτός για την πίστη του.

Η Εκκλησία τιμά τη θυσία και την αφοσίωσή τους ως παράδειγμα πίστης και οικογενειακής ενότητας.

Αγία Ματρώνα εν Θεσσαλονίκη

Η Αγία Ματρώνα έζησε στη Θεσσαλονίκη και ήταν δούλη σε μια σκληρή και ειδωλολάτρισσα κυρία. Παρά τις πιέσεις και τα βασανιστήρια που υπέστη για να αρνηθεί τον Χριστό, εκείνη παρέμεινε σταθερή στην πίστη της.

Η ευσέβεια και η υπομονή της την οδήγησαν στο μαρτύριο, όταν η κυρία της την τιμώρησε σκληρά μέχρι θανάτου. Η Αγία Ματρώνα τιμάται για την αντοχή, την ταπεινότητα και την ακλόνητη πίστη της.

