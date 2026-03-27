Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την επαναφορά του Fuel Pass για το 2026 ως μέτρο ανακούφισης από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και το βασικό ερώτημα για χιλιάδες οδηγούς δεν είναι μόνο πόσα χρήματα θα λάβουν και πως θα τα λάβουν, αλλά τι σημαίνει αυτό στην πράξη: πόσα λίτρα καυσίμου μπορούν πραγματικά να βάλουν στο ρεζερβουάρ τους.

Οι δικαιούχοι πρόκειται να λάβουν οικονομική ενίσχυση ύψους 50 ή 60 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 25 έως 30 λίτρα βενζίνης με βάση τις τρέχουσες τιμές στην αγορά

Η επιδότηση των 50 ή 60 ευρώ (κατά περίπτωση) αποκτά διαφορετική αξία, ανάλογα με την τιμή της βενζίνης και τις ανάγκες μετακίνησης, βάζοντας τα κομπιουτεράκια να δουλεύουν… υπερωρίες.

Γεμίζοντας το μισό ρεζερβουάρ

Με τις τιμές της βενζίνης (αμόλυβδη 95 οκτανίων) και του πετρελαίου κίνησης (diesel) να κινούνται κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, το ενεργειακό σοκ του πολέμου περνά με ταχύτητα στην… αντλία.

Με βάση την τιμή της βενζίνης, στα 2 ευρώ, με επιδότηση 50 ευρώ, ένας οδηγός μπορεί να βάλει περίπου 25 λίτρα καυσίμου. Με επιδότηση 60 ευρώ (αφορά κατοίκους σε νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές), το ποσό αντιστοιχεί σε περίπου 30 λίτρα καυσίμου.

Ένα μέσο οικογενειακό αυτοκίνητο έχει ρεζερβουάρ περίπου 50-55 λίτρα. Αυτό σημαίνει πως η επιδότηση των 50€ καλύπτει περίπου το μισό. Αν το αυτοκίνητό σου καίει κατά μέσο όρο 7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, τα 25 λίτρα θα σου προσφέρουν περίπου 350 χιλιόμετρα διαδρομής, ενώ τα 30 λίτρα περίπου 430 χιλιόμετρα.

Από την Αθήνα μέχρι τη Λάρισα

Με βάση τα 25 λίτρα (επιδότηση 50€) και τα 30 λίτρα (επιδότηση 60€), ας δούμε πρακτικά πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις ξεκινώντας από την Αθήνα. Για τους υπολογισμούς, λαμβάνουμε ως υπόθεση μια μέση κατανάλωση 7 λίτρων ανά 100 χλμ (τυπική για οδήγηση σε εθνική οδό με ένα μέσο αυτοκίνητο).

Με αυτά τα λίτρα, μπορείς να πας στους παρακάτω προορισμούς και να σου περισσέψει καύσιμο για τις μετακινήσεις σου εκεί, ή φτάσεις ακριβώς με ένα γέμισμα.

Αθήνα – Σπάρτη: (210 χλμ) Σου μένουν περίπου 145 χλμ.

Αθήνα – Καλαμάτα: (238 χλμ) Σου μένουν περίπου 120 χλμ.

Αθήνα – Λάρισα: (355 χλμ) Φτάνεις ακριβώς στον προορισμό σου με ένα γέμισμα.

Στην πράξη, η επίδραση των μέτρων είναι περιορισμένη σε σχέση με το εύρος του προβλήματος. Ένα μέσο νοικοκυριό που δαπανά 120–150 ευρώ τον μήνα για καύσιμα. Με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης να ειναι στα 0,70 ευρώ ανά λίτρο και τον ΦΠΑ στο 24%, κάθε αύξηση στη διεθνή τιμή ενέργειας συνεχίζει να περνά σχεδόν αυτούσια στον καταναλωτή.

Χρηστικές πληροφορίες

Η επιδότηση αφορά φυσικά πρόσωπα (και ελεύθερους επαγγελματίες) που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Τα όρια

Άγαμοι: Έως 25.000 €.

Έγγαμοι: Έως 35.000 € (προσαυξανόμενο κατά 5.000 € για κάθε παιδί).

Παράδειγμα: Οικογένεια με 2 παιδιά έχει όριο 45.000 €.

Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 39.000 € (+5.000 € για κάθε επιπλέον παιδί μετά το πρώτο).

Βασικές προϋποθέσεις

Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία και ασφαλισμένο.

Να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Κάθε πρόσωπο δηλώνει μόνο ένα όχημα. Αν μια οικογένεια έχει δύο ΙΧ στο όνομα δύο διαφορετικών συζύγων, δικαιούνται και οι δύο την επιδότηση.

Για τους κατόχους δικύκλων το ποσό της επιδότησης διαμορφώνεται στα 30 και τα 35 ευρώ σε ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, αντίστοιχα.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στο vouchers.gov.gr εντός της επόμενης εβδομάδας (αρχές Απριλίου).

Διαδικασία: Είσοδος με κωδικούς Taxisnet, επιβεβαίωση στοιχείων οχήματος και επιλογή τρόπου πληρωμής.

Πληρωμή: Στόχος είναι τα ποσά να πιστωθούν πριν από το Πάσχα (μέχρι τα μέσα Απριλίου).

-Να σημειώσουμε πως σε αρκετές περιπτώσεις, σε άλλες χώρες της Ευρώπης η επιλογή δεν ήταν η επιδότηση, αλλά η άμεση μείωση της τιμής.