2026: Μέχρι που πας με το fuel pass – Επιδότηση με το σταγονόμετρο στο… ρεζερβουάρ
Οικονομικές Ειδήσεις 27 Μαρτίου 2026, 08:00

Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επαναφορά του Fuel Pass και τα κομπιουτεράκια πήραν… «φωτιά».

Στράτος Ιωακείμ
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την επαναφορά του Fuel Pass για το 2026 ως μέτρο ανακούφισης από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και το βασικό ερώτημα για χιλιάδες οδηγούς δεν είναι μόνο πόσα χρήματα θα λάβουν και πως θα τα λάβουν, αλλά τι σημαίνει αυτό στην πράξη: πόσα λίτρα καυσίμου μπορούν πραγματικά να βάλουν στο ρεζερβουάρ τους.

Οι δικαιούχοι πρόκειται να λάβουν οικονομική ενίσχυση ύψους 50 ή 60 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 25 έως 30 λίτρα βενζίνης με βάση τις τρέχουσες τιμές στην αγορά

Η επιδότηση των 50 ή 60 ευρώ (κατά περίπτωση) αποκτά διαφορετική αξία, ανάλογα με την τιμή της βενζίνης και τις ανάγκες μετακίνησης, βάζοντας τα κομπιουτεράκια να δουλεύουν… υπερωρίες.

Γεμίζοντας το μισό ρεζερβουάρ

Με τις τιμές της βενζίνης (αμόλυβδη 95 οκτανίων) και του πετρελαίου κίνησης (diesel) να κινούνται κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, το ενεργειακό σοκ του πολέμου περνά με ταχύτητα στην… αντλία.

Με βάση την τιμή της βενζίνης, στα 2 ευρώ, με επιδότηση 50 ευρώ, ένας οδηγός μπορεί να βάλει περίπου 25 λίτρα καυσίμου. Με επιδότηση 60 ευρώ (αφορά κατοίκους σε νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές), το ποσό αντιστοιχεί σε περίπου 30 λίτρα καυσίμου.

Ένα μέσο οικογενειακό αυτοκίνητο έχει ρεζερβουάρ περίπου 50-55 λίτρα. Αυτό σημαίνει πως η επιδότηση των 50€ καλύπτει περίπου το μισό. Αν το αυτοκίνητό σου καίει κατά μέσο όρο 7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, τα 25 λίτρα θα σου προσφέρουν περίπου 350 χιλιόμετρα διαδρομής, ενώ τα 30 λίτρα περίπου 430 χιλιόμετρα.

Από την Αθήνα μέχρι τη Λάρισα

Με βάση τα 25 λίτρα (επιδότηση 50€) και τα 30 λίτρα (επιδότηση 60€), ας δούμε πρακτικά πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις ξεκινώντας από την Αθήνα. Για τους υπολογισμούς, λαμβάνουμε ως υπόθεση μια μέση κατανάλωση 7 λίτρων ανά 100 χλμ (τυπική για οδήγηση σε εθνική οδό με ένα μέσο αυτοκίνητο).

Με αυτά τα λίτρα, μπορείς να πας στους παρακάτω προορισμούς και να σου περισσέψει καύσιμο για τις μετακινήσεις σου εκεί, ή φτάσεις ακριβώς με ένα γέμισμα.

  • Αθήνα – Σπάρτη: (210 χλμ) Σου μένουν περίπου 145 χλμ.
  • Αθήνα – Καλαμάτα: (238 χλμ) Σου μένουν περίπου 120 χλμ.
  • Αθήνα – Λάρισα: (355 χλμ) Φτάνεις ακριβώς στον προορισμό σου με ένα γέμισμα.

Στην πράξη, η επίδραση των μέτρων είναι περιορισμένη σε σχέση με το εύρος του προβλήματος. Ένα μέσο νοικοκυριό που δαπανά 120–150 ευρώ τον μήνα για καύσιμα. Με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης να ειναι στα 0,70 ευρώ ανά λίτρο και τον ΦΠΑ στο 24%, κάθε αύξηση στη διεθνή τιμή ενέργειας συνεχίζει να περνά σχεδόν αυτούσια στον καταναλωτή.

Χρηστικές πληροφορίες

Η επιδότηση αφορά φυσικά πρόσωπα (και ελεύθερους επαγγελματίες) που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Τα όρια

  • Άγαμοι: Έως 25.000 €.
  • Έγγαμοι: Έως 35.000 € (προσαυξανόμενο κατά 5.000 € για κάθε παιδί).
  • Παράδειγμα: Οικογένεια με 2 παιδιά έχει όριο 45.000 €.
  • Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 39.000 € (+5.000 € για κάθε επιπλέον παιδί μετά το πρώτο).

Βασικές προϋποθέσεις

Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία και ασφαλισμένο.

  • Να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας.
  • Κάθε πρόσωπο δηλώνει μόνο ένα όχημα. Αν μια οικογένεια έχει δύο ΙΧ στο όνομα δύο διαφορετικών συζύγων, δικαιούνται και οι δύο την επιδότηση.
  • Για τους κατόχους δικύκλων το ποσό της επιδότησης διαμορφώνεται στα 30 και τα 35 ευρώ σε ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, αντίστοιχα.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στο vouchers.gov.gr εντός της επόμενης εβδομάδας (αρχές Απριλίου).

Διαδικασία: Είσοδος με κωδικούς Taxisnet, επιβεβαίωση στοιχείων οχήματος και επιλογή τρόπου πληρωμής.

Πληρωμή: Στόχος είναι τα ποσά να πιστωθούν πριν από το Πάσχα (μέχρι τα μέσα Απριλίου).

-Να σημειώσουμε πως σε αρκετές περιπτώσεις, σε άλλες χώρες της Ευρώπης η επιλογή δεν ήταν η επιδότηση, αλλά η άμεση μείωση της τιμής.

Eurogroup: Αναζητά κοινή απάντηση στην ακρίβεια σε συνθήκες κρίσης 

Ασφαλιστικό νομοσχέδιο: Οι πέντε ανατροπές στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
Μεταρρύθμιση 27.03.26

Με το νέο πλαίσιο που εισάγει το νομοσχέδιο, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα συμπληρωματικό αποθεματικό που θα μετατρέπεται σε επιπλέον σύνταξη μετά την αποχώρησή τους από την εργασία

ΟΟΣΑ: Σε δοκιμασία η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας – «Μπουρλότο» στον πληθωρισμό βάζουν οι τιμές στην ενέργεια
Αύξηση κατώτατου μισθού: «Ασπιρίνη» 40 ευρώ σε σοβαρά νοσούντες – Τα εκμηδενίζει η ακρίβεια
Η ονομαστική αύξηση των 40 ευρώ στον κατώτατο μισθό εξανεμίζεται άμεσα από τη στεγαστική κρίση και τον επίμονο πληθωρισμό τροφίμων.

Iνστιτούτο ΕΝΑ: Τα βασικά οικονομικά μεγέθη σε δύο κομβικές περιόδους – Κυβέρνηση Τσίπρα vs κυβέρνηση Μητσοτάκη
Οι επιδράσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών στα βασικά μεγέθη της οικονομίας την περίοδο 2015-2019 σε σχέση με τις αντίστοιχες της περιόδου 2019-2023 σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση από το Iνστιτούτο ΕΝΑ.

Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ξύπνησε στις οικονομίες μνήμες πανδημίας και του ενεργειακού σοκ από τη σύρραξή στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός επανέρχεται δριμύτερος, λίγο αφότου οι χώρες πίστευαν ότι τον δαμάζουν.

Κατώτατος μισθός: Η «νάρκη» πριν η κυβέρνηση «πατήσει το κουμπί» της αύξησης
«Κλειδώνει» στο υπουργικό συμβούλιο ο κατώτατος μισθός. Θα επηρεάσει άμεσα πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζομένους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Άσκηση περιορισμένων προσδοκιών εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

ΔΝΤ: Δρόμος στρωμένος με «αγκάθια» για την ελληνική οικονομία – Το «μαύρο» σενάριο για την ανάπτυξη
Πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για το 2026 προειδοποιεί για σημαντική επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας και νέους κινδύνους. Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα και αναθεωρεί προς τα κάτω την πρόβλεψη για την ανάπτυξη.

Αφθώδης πυρετός: Μέτρα για περιορισμό της επιδημίας στη Λέσβο
Ο αφθώδης πυρετός έχει θέσει τη Λέσβο σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης από την Παρασκευή - Δέσμευση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την πλήρη αποζημίωση των κτηνοτρόφων

Αφθώδης πυρετός: «Είχα 130 αρνιά να δώσω για το Πάσχα. Τώρα προσεύχομαι να μην μου τα ρίξουν στο λάκκο»
Στη Λέσβο την Παρασκευή το πρωί ο Τσιάρας- Τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την εύρεση του πρώτου κρούσματος κυκλοφορούσε ο αφθώδης πυρετός στο νησί - Κλιμάκιο Ευρωπαίων ειδικών πραγματοποιεί αυτοψίες- Τι λένε στο in κτηνοτρόφοι

Διαδήλωση χιλιάδων μαθητών και φοιτητών στη Χιλή υπέρ της δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση
Η κυβέρνηση στη Χιλή εξετάζει μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να πάψει να επιτρέπει τη δωρεάν πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση στους νέους φοιτητές άνω των τριάντα ετών

Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν
Ο Τραμπ αναστέλλει έως τις 6 Απριλίου τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, επιμένοντας ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται «πολύ καλά» - Την ίδια ώρα εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής επιπλέον 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή - Το Ισραήλ σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο ενώ τα ιρανικά αντίποινα συνεχίζονται - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 10.000 ακόμη στρατιωτών στη Μέση Ανατολή
Η δύναμη πιθανότατα θα περιλαμβάνει πεζικό και τεθωρακισμένα οχήματα, ανέφερε δημοσίευμα της Wall Street Journal, και θα προστεθεί στους περίπου 5.000 πεζοναύτες και τους χιλιάδες αλεξιπτωτιστές από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία που έχουν ήδη διαταχθεί στη Μέση Ανατολή

Εθνικό Πάρκο Δαδιάς: Έγκλημα κατά της άγριας ζωής
Μέσα σε λίγες μέρες στο Πάρκο Δαδιάς εντοπίστηκαν νεκρά από δηλητηριασμένα δολώματα εννιά μαυρόγυπες, τέσσερις γερακίνες, τέσσερις κόρακες, ένας λύκος, πέντε αλεπούδες, δύο κουνάβια

Υποκλοπές: Όταν εταιρεία που συνδέεται με το Predator… «πάρκαρε» στο παράρτημα της ΕΥΠ
Ενώ το σκάνδαλο των υποκλοπών ήταν σε πλήρη εξέλιξη, όχημα της εταιρείας Krikel που συνδέεται με τον καταδικασμένο πρωτοδίκως Γιάννη Λαβράνο και την Intellexa βρισκόταν στο ΚΕΤΥΑΚ, το παράρτημα της ΕΥΠ όπου σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις στη δίκη- φέρεται να αποτέλεσε επιχειρησιακό κέντρο των παράνομων παρακολουθήσεων

Καναδάς: Ολοι οι καναδοί ηγέτες και διευθυντές εταιριών πρέπει να μιλούν γαλλικά και αγγλικά
Ο πρόεδρος της Air Canada επικρίθηκε έντονα γιατί ανάρτησε βίντεο στο οποίο εξέφραζε, μόνο στα αγγλικά, τα συλλυπητήρια της εταιρίας για τους δυο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη.

Κούβα: Αγνοούνται 2 ιστιοφόρα και το πλήρωμά τους που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια
Το πολεμικό ναυτικό του Μεξικού έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εντοπίσει δυο ιστιοφόρα που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα και αγνοούνται με το πλήρωμά τους.

Αυστραλία: Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής ΥΦΑ στον κόσμο
Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αυστραλία, οι οποίες εισφέρουν περί το 5% του ΥΦΑ που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Βουλγαρία: Από τις λίγες χώρες παγκοσμίως με δημόσια κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη δωρεάν για τους πολίτες της
Δημόσια κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη, την οποία προσφέρει δωρεάν στους πολίτες της, δημιούργησε η Βουλγαρία, διασφαλίζοντας «πλήρη ανεξαρτησία από ξένες χώρες, ξένες πηγές και ξένους παρόχους».

Ο Τραμπ υπόσχεται πως θα καταβληθεί η μισθοδοσία για το προσωπικό ασφαλείας στα αεροδρόμια
«Δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά θα το κάνω!», υπόσχεται ο Τραμπ, αναφερόμενος στην καταβολή των μισθών για το προσωπικό ασφαλείας των αεροδρομίων, που δεν πληρώνεται λόγω δημοσιονομικής παράλυσης.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

