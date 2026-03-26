Ισπανία: Η τραγική ιστορία της 25χρονης και η τελευταία συνέντευξή της πριν την ευθανασία
Κόσμος 26 Μαρτίου 2026, 12:41

H τραγική ιστορία της 25χρονης που θα κάνει ευθανασία στην Ισπανία

Συγκλονίζει την Ισπανία η υπόθεση της 25χρονης Νοέλια Καστίγιο Ράμος. Η νεαρή κοπέλα παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή «Y Ahora Sonsoles» του τηλεοπτικού σταθμού Antena 3, μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό της εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους επιλέγει την υποβοηθούμενη αυτοκτονία.

«Τα κατάφερα επιτέλους. Ας δούμε αν μπορώ επιτέλους να ηρεμήσω γιατί δεν αντέχω άλλο αυτή την οικογένεια, τον πόνο, όλα όσα με βασανίζουν από όσα έχω περάσει. Δεν θέλω να είμαι παράδειγμα για κανέναν»

Η ζωή της 25χρονης από τη Βαρκελώνη σημαδεύτηκε από δυσκολίες ήδη από τα πρώτα της ζωής της καθώς γεννήθηκε σε μια «προβληματική οικογένεια». Το μεγαλύτερο μέρος των παιδικών της χρόνων τα πέρασε σε θετές οικογένειες, καθώς οι γονείς της είχαν προβλήματα με εθισμούς. Παρά τις αντιξοότητες, κατάφερε να αντέξει και να προχωρήσει, μέχρι τη στιγμή που ένα τραγικό περιστατικό άλλαξε δραματικά τη ζωής της.

Υπήρξε θύμα ομαδικού βιασμού, ένα τραύμα που την οδήγησε να πέσει στο κενό από τον πέμπτο όροφο κτηρίου. Αν και δεν έχασε τη ζωή της, υπέστη σοβαρότατους τραυματισμούς  με αποτέλεσμα να καταστεί παραπληγική.

Η ίδια έκτοτε ζούσε σε διαρκή πόνο και γι’ αυτό ζήτησε να ασκήσει το δικαίωμά της στην ευθανασία, όπως αυτό είχε αναγνωριστεί από το 2021 στην Ισπανία. Τον Ιούλιο του 2024 μια επιτροπή ειδικών από την Καταλονία έκανε δεκτό το αίτημά της, προγραμματίζοντας την ευθανασία για τις 2 Αυγούστου εκείνου του έτους. Ο πατέρας της, όμως, προσέφυγε κατά της απόφασης και πέτυχε την αναστολή της.

Η 25χρονη, όμως, προσέφυγε τόσο στο Συνταγματικό δικαστήριο της Ισπανίας, όσο και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. «Θέλω να τελειώσω τη ζωή μου με αξιοπρέπεια» είπε στο δικαστήριο τον Μάρτιο του 2025 με την απόφαση που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας να τη δικαιώνει.

Η τελευταία συνέντευξη

Λίγα 24ωρα πριν βάλει τέλος στη ζωή της, η 25χρονη κοπέλα επικοινώνησε με την εκπομπή Ahora Sonsoles του καναλιού Antena 3 της Ισπανίας όπου μίλησε για την απόφασή της.

«Τους έχω πει πώς θέλω να γίνει. Θέλω να πεθάνω όμορφη. Πάντα πίστευα ότι θέλω να πεθάνω όμορφη. Θα φορέσω το ομορφότερο φόρεμά μου και θα βαφτώ· θα είναι κάτι απλό», είπε η 25χρονη αποκαλύπτοντας ότι έχει καλέσει την οικογένειά της να την αποχαιρετήσει, αλλά τη στιγμή του θανάτου της, θέλει να είναι μόνη.

«Θέλω να φύγω τώρα και να σταματήσω να υποφέρω, τελεία και παύλα. Κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν είναι υπέρ της ευθανασίας. Και τι γίνεται με όλο τον πόνο που έχω υποστεί όλα αυτά τα χρόνια; Δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα: ούτε να βγω έξω ούτε να φάω. Μου είναι πολύ δύσκολο να κοιμηθώ και έχω πόνους στην πλάτη και στα πόδια» εξήγησε για την κατάσταση που βιώνει από το 2002.

«Τα κατάφερα επιτέλους. Ας δούμε αν μπορώ επιτέλους να ηρεμήσω γιατί δεν αντέχω άλλο αυτή την οικογένεια, τον πόνο, όλα όσα με βασανίζουν από όσα έχω περάσει. Δεν θέλω να είμαι παράδειγμα για κανέναν, είναι απλώς η ζωή μου, και αυτό είναι όλο» είπε, επίσης, για την απόφασή της να βάλει τέλος στη ζωή της.

Ειδικά, δε, για τον πατέρα της είπε «με είδε να πέφτω και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Αλλά μετά από όλα όσα έχει κάνει, δεν τον λυπάμαι πια. Δεν σεβάστηκε την απόφασή μου και δεν θα το κάνει ποτέ. Ήθελε να βάλει το σπίτι που αγόρασε στο όνομά μου για να μπορέσει να συνεχίσει να εισπράττει διατροφή. Μετά από αυτό, δεν θέλει να βάλει το σπίτι στο όνομά μου, ούτε να πληρώσει για την κηδεία, ούτε να παραστεί στην ευθανασία, ούτε στην ταφή, και λέει ότι δεν θέλει να μάθει τίποτα περισσότερο για μένα. Ότι για αυτόν είμαι ήδη νεκρή. Το καταλαβαίνω. Είναι πατέρας και δεν θέλει να χάσει μια κόρη, αλλά δεν με ακούει. Δεν με παίρνει τηλέφωνο ποτέ, δεν μου γράφει ποτέ. Το μόνο που κάνει είναι να μου φέρνει φαγητό. Γιατί με θέλει ζωντανή; Για να με κρατήσει στο νοσοκομείο;».

Η μητέρα της, 25χρονης αν και δεν συμφωνούσε με την απόφαση της, επέλεξε να σεβαστεί τις επιθυμίες της κόρης της, δηλώνοντας στο Y ahora Sonsoles: «Προσεύχομαι να δω αν την τελευταία στιγμή πει: “Το μετανιώνω”. Αν δεν θέλει να ζήσει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Δεν αισθάνομαι άνετα με την ευθανασία, αλλά θα είμαι πάντα στο πλευρό της, στο βαθμό που μου το επιτρέπει».

