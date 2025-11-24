Οι Σλοβένοι απέρριψαν τη νομιμοποίηση της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, σύμφωνα με τα μερικά αποτελέσματα δημοψηφίσματος που οργανώθηκε έπειτα από εκστρατεία κατά του νόμου που την προβλέπει (φωτογραφία του Reuters/Borut Zivulovic, επάνω, από την ψηφοφορία σε εκλογικό τμήμα στη Λιουμπλιάνα).

Το 53% των ψηφοφόρων απέρριψε την εφαρμογή της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, ενώ το 47% ψήφισε υπέρ

Slovenians reject assisted-dying law in national referendum

➡️ https://t.co/Gzx3jjxrdL pic.twitter.com/Yuhum2wWlt — FRANCE 24 English (@France24_en) November 23, 2025

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, το 53% των ψηφοφόρων απέρριψε την εφαρμογή του νόμου που ψηφίσθηκε από το κοινοβούλιο τον Ιούλιο, ενώ το 47% ψήφισε υπέρ. Το αποτέλεσμα σημαίνει ότι η εφαρμογή του νόμου θα ανασταλεί για τουλάχιστον έναν χρόνο.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους η Ελβετία και η Αυστρία, επιτρέπουν στους ανθρώπους που βρίσκονται σε καταληκτική φάση της ασθένειάς τους να έχουν ιατρική βοήθεια για να βάλουν τέλος στη ζωή τους.

«Δηλητηριάζει» την… εκκλησία

Η Σλοβενία επρόκειτο να περιληφθεί σε αυτήν την ομάδα των χωρών το φθινόπωρο, αλλά οργάνωση πολιτών, με την υποστήριξη της καθολικής εκκλησίας, συγκέντρωσε τις 40.000 υπογραφές που απαιτούνται για να μπλοκάρουν την εφαρμογή του νόμου, τον οποίο κατηγορούν ότι «δηλητηριάζει τους ασθενείς και τους ηλικιωμένους», και για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος.

Ο νόμος ψηφίσθηκε έπειτα από ένα πρώτο δημοψήφισμα το 2024 κατά το οποίο το 55% των ψηφοφόρων είχε εκφρασθεί υπέρ της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας.

Πηγή: ΑΠΕ