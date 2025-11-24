Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Οι Σλοβένοι απέρριψαν τη νομιμοποίησή της που είχαν εγκρίνει πέρυσι
Οι Σλοβένοι είχαν εγκρίνει πέρυσι σε δημοψήφισμα την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, αλλά φέτος απέρριψαν τη νομιμοποίησή της έπειτα από νόμο που ψηφίστηκε στο κοινοβούλιο της χώρας για την εφαρμογή της.
- Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI
- Ποιες χώρες θέλουν τον ορυκτό πλούτο της Αρκτικής – Η μεταμόρφωση της Γροιλανδίας
- Πεσμένες στον δρόμο από αλκοόλ δύο 14χρονες στην Καλαμαριά - Πήραν βότκα και ρετσίνα από μίνι μάρκετ
- Ψήφισε στα Κάτω Πετράλωνα για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ ο Μητσοτάκης
Οι Σλοβένοι απέρριψαν τη νομιμοποίηση της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, σύμφωνα με τα μερικά αποτελέσματα δημοψηφίσματος που οργανώθηκε έπειτα από εκστρατεία κατά του νόμου που την προβλέπει (φωτογραφία του Reuters/Borut Zivulovic, επάνω, από την ψηφοφορία σε εκλογικό τμήμα στη Λιουμπλιάνα).
Το 53% των ψηφοφόρων απέρριψε την εφαρμογή της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, ενώ το 47% ψήφισε υπέρ
Slovenians reject assisted-dying law in national referendum
➡️ https://t.co/Gzx3jjxrdL pic.twitter.com/Yuhum2wWlt
— FRANCE 24 English (@France24_en) November 23, 2025
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, το 53% των ψηφοφόρων απέρριψε την εφαρμογή του νόμου που ψηφίσθηκε από το κοινοβούλιο τον Ιούλιο, ενώ το 47% ψήφισε υπέρ. Το αποτέλεσμα σημαίνει ότι η εφαρμογή του νόμου θα ανασταλεί για τουλάχιστον έναν χρόνο.
Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους η Ελβετία και η Αυστρία, επιτρέπουν στους ανθρώπους που βρίσκονται σε καταληκτική φάση της ασθένειάς τους να έχουν ιατρική βοήθεια για να βάλουν τέλος στη ζωή τους.
«Δηλητηριάζει» την… εκκλησία
Η Σλοβενία επρόκειτο να περιληφθεί σε αυτήν την ομάδα των χωρών το φθινόπωρο, αλλά οργάνωση πολιτών, με την υποστήριξη της καθολικής εκκλησίας, συγκέντρωσε τις 40.000 υπογραφές που απαιτούνται για να μπλοκάρουν την εφαρμογή του νόμου, τον οποίο κατηγορούν ότι «δηλητηριάζει τους ασθενείς και τους ηλικιωμένους», και για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος.
Ο νόμος ψηφίσθηκε έπειτα από ένα πρώτο δημοψήφισμα το 2024 κατά το οποίο το 55% των ψηφοφόρων είχε εκφρασθεί υπέρ της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας.
Πηγή: ΑΠΕ
- Ουκρανία: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 11 τραυματίες σε μαζική ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο
- Ισραήλ: Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για τη «συστημική αποτυχία» της 7ης Οκτωβρίου
- Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Οι Σλοβένοι απέρριψαν τη νομιμοποίησή της που είχαν εγκρίνει πέρυσι
- Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Απολογισμός
- Κακοκαιρία: Προειδοποίηση για βροχές μεγάλης διάρκειας και ισχυρούς ανέμους – Αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας
- Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 2-2: Απώλεια για τους Μαδριλένους πριν τον Ολυμπιακό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις