Λούντβιχ Μινέλι: Με υποβοηθούμενη αυτοκτονία πέθανε ο ιδρυτής της ελβετικής Dignitas
Ο Ο Λούντβιχ Μινέλι είχε ιδρύσει την κλινική υποβοηθούμενης αυτοκτονίας Dignitas με το σλόγκαν «αξιοπρέπεια στη ζωή, αξιοπρέπεια στον θάνατο.
Πιστός στο όραμα της οργάνωσής του, ο ιδρυτής της ελβετικής κλινικής υποβοηθούμενης αυτοκτονίας Dignitas, πέθανε χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της σε ηλικία 92 ετών.
Ο Λούντβιχ Μινέλι, δικηγόρος που ειδικευόταν στα ανθρώπινα δικαιώματα, έβαλε τέλος στη ζωή του το Σάββατο, λίγες ημέρες πριν τα 93α γενέθλιά του, ανακοίνωσε η Dignitas.
Ο Μινέλι έζησε «μια ζωή για την ελευθερία της επιλογής, της αυτοδιάθεσης και των ανθρώπινων δικαιωμάτων» αναφέρει η ανακοίνωση.
Η Dignitas, η οποία ιδρύθηκε το 1998, έχει βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους να πεθάνουν, συμπεριλαμβανομένων πολιτών άλλων χωρών που ταξίδεψαν στην Ελβετία για τις υπηρεσίες της.
Από την ίδρυση της κλινικής μέχρι σήμερα, ο υποβοηθούμενος θάνατος έχει νομιμοποιηθεί σε αρκετές χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Νέα Ζηλανδία.
Οι επικριτές της νομιμοποίησης υποστηρίζουν ότι ευάλωτοι άνθρωποι θα μπορούσαν να εξαναγκαστούν να βάλουν τέρμα στη ζωή τους.
Στην Ελβετία, η Dignitas είχε δεχθεί κριτική για φερόμενη έλλειψη διαφάνειας στα οικονομικά της και για παροχή υπηρεσιών σε ανθρώπους που δεν έπασχαν από ανίατες παθήσεις αλλά απλώς δεν ήθελαν να ζήσουν άλλο.
«Αξιοπρέπεια στη ζωή, αξιοπρέπεια στον θάνατο»
Ο Μινέλι αντιμετώπισε πολυάριθμες νομικές προκλήσεις αλλά σε πολλές περιπτώσεις δικαιώθηκε από το ελβετικό Ανώτατο Δικαστήριο.
Ο ιδρυτής της Dignitas ξεκίνησε την καριέρα του ως ανταποκριτής για το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel και αργότερα σπούδασε νομική.
Σε όλη του τη ζωή υπερασπιζόταν το δικαίωμα στο θάνατο και έδωσε στην Dignitas το σλόγκαν «αξιοπρέπεια στη ζωή, αξιοπρέπεια στον θάνατο».
Στην ανακοίνωσή της, η Dignitas επισήμανε ότι το έργο του Μινέλι είχε σημαντική επιρροή, παραπέμποντας σε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, με την οποία επιβεβαίωσε το δικαίωμα ενός ανθρώπου που διατηρεί την ικανότητα κρίσης να αποφασίζει τον χρόνο και τον τρόπο του θανάτου του.
Η διαδικασία της Dignitas προβλέπει τη χορήγηση ενός ισχυρού αντιεμετικού φαρμάκου πριν ο πελάτης πιεί ένα ποτήρι νερό που περιέχει μια μεγάλη δόση πεντοβαρβυτάλης, βαρβιρουρικού που χρησιμοποιείται ως αναισθητικό. Ο θάνατος επέρχεται σε περίπου μισή ώρα.
Η υποβοηθούμενη αυτοκτονία επιτρέπεται στην Ελβετία από το 1942 υπό αυστηρές προϋποθέσεις, όπως το να μην υπάρχει οικονομικό κίνητρο και να έχει σώας τας φρένας του ο άνθρωπος που επιθυμεί να πεθάνει.
Η ευθανασία, δηλαδή η χορήγηση θανατηφόρων φαρμάκων από γιατρό, παραμένει απαγορευμένη στην Ελβετία.
