Σημαντική είδηση:
26.03.2026 | 21:10
Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στο Κολυμπάρι
«Εχθρικό» χαρακτηρίζει η Μόσχα το σχέδιο της Βρετανίας για νηοψίες σε ρωσικά πλοία
Κόσμος 26 Μαρτίου 2026, 23:50

«Εχθρικό» χαρακτηρίζει η Μόσχα το σχέδιο της Βρετανίας για νηοψίες σε ρωσικά πλοία

Η ανακοίνωση της ρωσικής πρεσβείας στο Λονδίνο αναφέρει πως η απόφαση Στάρμερ αποτελεί «ακόμη ένα βαθύτατα εχθρικό βήμα εναντίον της Ρωσίας».

Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

«Εχθρικό» χαρακτηρίζει η Μόσχα το σχέδιο της βρετανικής κυβέρνησης για νηοψίες σε πλοία ρωσικών συμφερόντων και ενδεχομένως κατασχέσεις τους, προειδοποιώντας πως θα απαντήσει με πολιτικές, νομικές και «ασύμμετρες» ενέργειες, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο την πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο Λονδίνο.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι εξουσιοδότησε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του να διεξάγουν νηοψίες σε πλοία ρωσικών συμφερόντων που διέρχονται από τα χωρικά ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου, με στόχο να διαταράξει τις επιχειρήσεις του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» που φέρεται να επιτρέπει στη Μόσχα να εξάγει ρωσικό πετρέλαιο παρακάμπτοντας τις κυρώσεις της Δύσης.

Η ανακοίνωση της ρωσικής πρεσβείας στο Λονδίνο αναφέρει πως η απόφαση Στάρμερ αποτελεί «ακόμη ένα βαθύτατα εχθρικό βήμα εναντίον της Ρωσίας».

«Οι απερίσκεπτες δηλώσεις σχετικά με την πρόθεση επιθέσεων εναντίον ρωσικών εμπορικών πλοίων δείχνουν επιθυμία κλιμάκωσης μιας ήδη τεταμένης κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας και του διεθνούς εμπορίου», σημειώνει.

«Τέτοιες ενέργειες έχουν συνέπειες. Η ναυσιπλοΐα καθίσταται επικίνδυνη στα βρετανικά ύδατα, όπου οποιοδήποτε πλοίο μπορεί να υποστεί παράνομη κατάληψη. Η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει όλα τα πολιτικά, νομικά και άλλα εργαλεία στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένων ασύμμετρων, προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της», υπογραμμίζεται.

Wall Street: Πτώση άνω των 450 μονάδων για τον Dow – Πετρέλαιο και γεωπολιτική πιέζουν

Wall Street: Πτώση άνω των 450 μονάδων για τον Dow – Πετρέλαιο και γεωπολιτική πιέζουν

Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Σύντομες συζητήσεις: Μπορεί ένας άγνωστος να μας αλλάξει τη ζωή;

Κόσμος
Τραμπ: Αναστολή για 10 ημέρες των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν

Τραμπ: Αναστολή για 10 ημέρες των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν

Ομιλία Τραμπ προς τιμήν της Ελληνικής Ομογένειας για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου
Λευκός Οίκος 26.03.26 Upd: 22:38
Λευκός Οίκος 26.03.26 Upd: 22:38

Ομιλία Τραμπ προς τιμήν της Ελληνικής Ομογένειας για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου

«Σήμερα γιορτάζουμε την φιλία με την Ελλάδα και τη συνεργασία με τους Αμερικανούς που θέλουμε να ξανακάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά», είπε ο Τραμπ.

Νέες κατηγορίες κατά του Μαδούρο προαναγγέλλει ο Τραμπ – Στον ανακριτή ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας
Βενεζουέλα 26.03.26
Βενεζουέλα 26.03.26

Νέες κατηγορίες κατά του Μαδούρο προαναγγέλλει ο Τραμπ – Στον ανακριτή ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας

«Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες δίκες, δεδομένου ότι δεν έχουν ασκήσει δίωξη παρά μόνο για ένα μέρος όσων έκανε ο Μαδούρο. Θα υπάρξουν κι άλλες υποθέσεις, όπως πιθανότατα ξέρετε» είπε.

Λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι στο Μπαγκλαντές – Τουλάχιστον 23 νεκροί – Σοκαριστικά πλάνα (βίντεο)
Σοκαριστικά πλάνα 26.03.26
Σοκαριστικά πλάνα 26.03.26

Λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι στο Μπαγκλαντές - Τουλάχιστον 24 νεκροί - Η στιγμή της βουτιάς θανάτου

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μπαγκλαντές ύστερα από πτώση επιβατικού λεωφορείου από φέριμποτ στα νερά του ποταμού Πάντμα ενώ συνεχίζονται οι έρευνες.

Πολλά πλοία, αεροπλάνα και στρατιώτες – Έτσι θα έμοιαζε η μάχη για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
The Economist 26.03.26
The Economist 26.03.26

Πολλά πλοία, αεροπλάνα και στρατιώτες – Έτσι θα έμοιαζε η μάχη για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Αν οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν με τη χρήση στρατιωτικής βίας τα Στενά του Ορμούζ, θα απαιτηθεί μια πολύ δύσκολη μάχη με τη συμμετοχή ισχυρών και πολυάριθμων δυνάμεων. Και το αποτέλεσμα θα είναι αβέβαιο.

Ιράν: Νεκρός ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τον ισραηλινό υπ. Άμυνας
Πόλεμος στο Ιράν 26.03.26 Upd: 12:48
Πόλεμος στο Ιράν 26.03.26 Upd: 12:48

Νεκρός ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τον ισραηλινό υπ. Άμυνας

Ο Αλί Ρεζά Τανγκσίρι φέρεται να έχασε τη ζωή του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Ιράν, στο πλαίσιο στοχευμένου χτυπήματος - Δεν έχουν επιβεβαιώσει την είδηση οι Φρουροί της Επανάστασης

Το Ιράν δεν μπορεί να «κερδίσει» τον πόλεμο – Μπορεί όμως να αναγκάσει τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν με 4 τακτικές
Μέση Ανατολή 26.03.26
Μέση Ανατολή 26.03.26

Το Ιράν δεν μπορεί να «κερδίσει» τον πόλεμο – Μπορεί όμως να αναγκάσει τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν με 4 τακτικές

Η Ιστορία δείχνει ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολέμους εναντίον ομάδων που χρησιμοποιούν αντάρτικες τακτικές - Το Ιράν, το γνωρίζει αυτό και το αξιοποιεί

Ο Τραμπ πιθανόν είναι σε δύσκολη θέση στο Ιράν – Και δεν μπορεί να απεμπλακεί, ακόμη και αν το θέλει
Ανάλυση CNN 26.03.26
Ανάλυση CNN 26.03.26

Ο Τραμπ πιθανόν είναι σε δύσκολη θέση στο Ιράν – Και δεν μπορεί να απεμπλακεί, ακόμη και αν το θέλει

Σε αντίθεση με τους δασμούς, που τους ανακοινώνει και μετά τους παίρνει πίσω, ο Τραμπ δεν μπορεί να κάνει το ίδιο στον πόλεμο με το Ιράν. Ειδικοί εκτιμούν ότι παγιδεύτηκεχωρίς να έχει επιλογές για ειρήνη.

Μπαγκλαντές: Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες κάνει βουτιά σε ποτάμι – 18 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι (βίντεο)
Στο Μπαγκλαντές 26.03.26
Στο Μπαγκλαντές 26.03.26

Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες κάνει βουτιά σε ποτάμι - 18 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι (βίντεο)

Ο οδηγός του λεωφορείου που βρισκόταν σε πλωτή προβλήτα στο Μπαγκλαντές φαίνεται να έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στον ποταμό Πάντμα και να βυθιστεί μέσα σε δευτερόλεπτα

Το δουλεμπόριο Αφρικανών το πιο βαρύ έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, λέει ο ΟΗΕ – Αντιδράσεις ΗΠΑ και Ευρωπαίων
«Επανορθωτική δικαιοσύνη» 26.03.26
«Επανορθωτική δικαιοσύνη» 26.03.26

Το δουλεμπόριο Αφρικανών το πιο βαρύ έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, λέει ο ΟΗΕ – Αντιδράσεις ΗΠΑ και Ευρωπαίων

Η Γκάνα επιδιώκει να ζητείται επίσημα συγγνώμη από τους υπαίτιους για το δουλεμπόριο και να αποδοθεί δικαιοσύνη με μορφή επανορθώσεων

Τα «μαγειρέματα» με τον Ποινικό Κώδικα, το σκάνδαλο των υποκλοπών και η διάψευση που «φούντωσε» τη συζήτηση
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Τα «μαγειρέματα» με τον Ποινικό Κώδικα, το σκάνδαλο των υποκλοπών και η διάψευση που «φούντωσε» τη συζήτηση

«Ράβει κοστούμι» η κυβέρνηση για αλλαγή του Ποινικού Κώδικα ώστε να μην οδηγηθούν στη φυλακή οι καταδικασθέντες για το σκάνδαλο των υποκλοπών; Κατηγορηματικά «όχι» λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που επιχειρώντας να κλείσει το θέμα, άνοιξε τη συζήτηση…

Η Σερβική Ομποσπονδία προσπαθεί να «κλέψει» τον Στογιάκοβιτς από την Ελλάδα
Μπάσκετ 26.03.26
Μπάσκετ 26.03.26

Ταξίδι στις ΗΠΑ οι Σέρβοι για τον γιο του Στογιάκοβιτς που θέλει και η Ελλάδα

Σερβικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ προκειμένου να μιλήσει με τον γιο του Στογιάκοβιτς και να τον πείσει να διαλέξει την Εθνική Σερβίας, αντί της Ελλάδας.

Μέσα στην αίρεση Heaven's Gate: 29 χρόνια από τη χειρότερη μαζική αυτοκτονία στις ΗΠΑ
Επόμενο Επίπεδο 26.03.26
Επόμενο Επίπεδο 26.03.26

Μέσα στην αίρεση Heaven's Gate: 29 χρόνια από τη χειρότερη μαζική αυτοκτονία στην ιστορία των ΗΠΑ

Πριν από περίπου τρεις δεκαετίες 39 μέλη της αίρεσης Heaven's Gate έβαζαν τέλος στη ζωή τους, πιστεύοντας ότι το πνεύμα τους θα επιβιβαστεί σε ένα διαστημόπλοιο που θα τους πάει στο Επόμενο Επίπεδο

Ομιλία Τραμπ προς τιμήν της Ελληνικής Ομογένειας για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου
Λευκός Οίκος 26.03.26 Upd: 22:38
Λευκός Οίκος 26.03.26 Upd: 22:38

Ομιλία Τραμπ προς τιμήν της Ελληνικής Ομογένειας για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου

«Σήμερα γιορτάζουμε την φιλία με την Ελλάδα και τη συνεργασία με τους Αμερικανούς που θέλουμε να ξανακάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά», είπε ο Τραμπ.

Οι «βόμβες» Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών και η προσπάθεια απαξίωσης των λεγομένων του
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Οι «βόμβες» Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το «κουμπί πανικού» στο κυβερνητικό στρατόπεδο

Σφίγγει ο κλοιός μετά τις νέες ευθείες «βολές» από τον Ταλ Ντίλιαν που εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Σε θέση άμυνας τα κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να σβήσουν τη «φωτιά» δια της… απαξίωσης.

Φωτιά σε μπάζα και σκουπίδια δίπλα σε καταυλισμό στον Ασπρόπυργο
Ελλάδα 26.03.26
Ελλάδα 26.03.26

Φωτιά σε μπάζα και σκουπίδια δίπλα σε καταυλισμό στον Ασπρόπυργο

Τρεις διαφορετικές εστίες σε μπάζα και σκουπίδια εκδηλώθηκαν δίπλα στον καταυλισμό της Νέας Ζωής στον Ασπρόπυργο - Με την επέμβαση των Αρχών η φωτιά περιορίστηκε πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις

Στη Ρίο Άβε ο Μάνσα παίρνει αυτό που χρειαζόταν ώστε να γυρίσει έτοιμος
Ποδόσφαιρο 26.03.26
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Στη Ρίο Άβε ο Μάνσα παίρνει αυτό που χρειαζόταν ώστε να γυρίσει έτοιμος

Ο Μάνσα μέσα από την Ρίο Άβε παίρνει αυτό ακριβώς που χρειαζόταν, έχοντας έτσι την ευκαιρία το καλοκαίρι να αποτελέσει μια πολύ καλή λύση για τον Μεντιλίμπαρ και τον Ολυμπιακό της επόμενης σεζόν.

Δίκη υποκλοπών: Η κατάθεση Ράμμου και πως η ΕΥΠ εμπόδισε την έρευνα της ΑΔΑΕ για τις υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Δίκη υποκλοπών: Η κατάθεση Ράμμου και πως η ΕΥΠ εμπόδισε την έρευνα της ΑΔΑΕ για τις υποκλοπές

Από τα πρακτικά της δίκης των υποκλοπών έχει τεράστιο ενδιαφέρον η κατάθεση του Χρήστου Ράμμου, πρώην επικεφαλής της ΑΔΑΕ, στην οποία αποδεικνύεται ότι η ΕΥΠ δεν επέτρεψε κανέναν έλεγχο από την Αρχή, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού.

Γυναίκες στο Στρατό: Η θητεία ξεκινά τον Ιούνιο – Οι αιτήσεις και το ενδιαφέρον σε αριθμούς και τα προνόμια
Ελλάδα 26.03.26
Ελλάδα 26.03.26

Γυναίκες στο Στρατό: Η θητεία ξεκινά τον Ιούνιο – Οι αιτήσεις και το ενδιαφέρον σε αριθμούς και τα προνόμια

Το βίντεο του ΓΕΣ για την εθελοντική θητεία των γυναικών στο Στρατό Ξηράς έγινε «viral» και όλοι περιμένουν τον τελικό αριθμό των αιτήσεων από γυναίκες που θέλουν να ντυθούν στο χακί για 12 μήνες.

LIVE: Πολωνία – Αλβανία
Ποδόσφαιρο 26.03.26

LIVE: Πολωνία – Αλβανία

LIVE: Πολωνία – Αλβανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πολωνία – Αλβανία για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

LIVE: Ουκρανία – Σουηδία
Ποδόσφαιρο 26.03.26

LIVE: Ουκρανία – Σουηδία

LIVE: Ουκρανία – Σουηδία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ουκρανία – Σουηδία για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

LIVE: Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία
Ποδόσφαιρο 26.03.26

LIVE: Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία

LIVE: Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τουρκία – Ρουμανία 1-0: «Βλέπουν» Μουντιάλ με Καντίογλου οι Τούρκοι
Ποδόσφαιρο 26.03.26
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Τουρκία – Ρουμανία 1-0: «Βλέπουν» Μουντιάλ με Καντίογλου οι Τούρκοι

Με γκολ του Καντίογλου στο 53', η Τουρκία του Μοντέλα νίκησε 1-0 τη Ρουμανία στο γήπεδο της Μπεσίκτας κι έγινε η πρώτη ομάδα που περνάει στους τελικούς των ευρωπαϊκών πλέι οφ για πρόκριση στο Μουντιάλ

Νέες καταγγελίες κατά του γνωστού γκαλερίστα – Συνεχίζεται η έρευνα για τον Γιώργο Τσαγκαράκη
Ελλάδα 26.03.26
Ελλάδα 26.03.26

Νέες καταγγελίες κατά του γνωστού γκαλερίστα – Συνεχίζεται η έρευνα για τον Γιώργο Τσαγκαράκη

Η υπόθεση με τη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη με τους εκατοντάδες πλαστούς πίνακες έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στον χώρο της τέχνης, αναδεικνύοντας τα κενά στον έλεγχο αυθεντικότητας.

«Τα μάτια του είναι λίγο τρελά» – Η Μελάνια, η Μπριζίτ και το ρομπότ που το έλεγαν «Σχήμα 3»
R2-D2 26.03.26
R2-D2 26.03.26

«Τα μάτια του είναι λίγο τρελά» - Η Μελάνια, η Μπριζίτ και το ρομπότ που το έλεγαν «Σχήμα 3»

Με τη συνοδεία ρομπότ σε σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη εμφανίστηκε η Μελάνια Τραμπ και μια ειδική στην ανάγνωση χειλιών αποκαλύπτει τους κρυφούς διαλόγους της αίθουσας.

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα – Κλειστή η εθνική οδός λόγω του πυκνού καπνού
Συναγερμός στην Πυροσβεστική 26.03.26
Συναγερμός στην Πυροσβεστική 26.03.26

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα – Κλειστή η εθνική οδός λόγω του πυκνού καπνού

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και λόγω του έντονου καπνού κρίθηκε απαραίτητη η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

