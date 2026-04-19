19.04.2026 | 19:19
Φωτιά σε δασική έκταση στη Σκιάθο
Καταδίκη Ζελένσκι στη νέα εξαίρεση των ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο
Κόσμος 19 Απριλίου 2026, 19:35

Καταδίκη Ζελένσκι στη νέα εξαίρεση των ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι διαθέτει περισσότερα από 110 δεξαμενόπλοια ενταγμένα στον «σκιώδη στόλο» της

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε την απόφαση των ΗΠΑ να παρατείνουν το χρονικό διάστημα κατά το οποίο επιτρέπεται στη Ρωσία να πωλεί πετρέλαιο παρά τις δυτικές κυρώσεις.

ο Ζελένσκι ανέφερε ότι «κάθε δολάριο που καταβάλλεται για ρωσικό πετρέλαιο αποτελεί χρήματα για τον πόλεμο» στην Ουκρανία.

Η κίνηση αυτή σημαίνει ότι οι χώρες μπορούν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου που έχουν ήδη φορτωθεί σε πλοία εν πλω έως τις 16 Μαΐου.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η παρέκκλιση αυτή αποσκοπεί στην ανακούφιση της κρίσης ενεργειακού εφοδιασμού που προκάλεσε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Ωστόσο, στις δηλώσεις του την Κυριακή, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι «κάθε δολάριο που καταβάλλεται για ρωσικό πετρέλαιο αποτελεί χρήματα για τον πόλεμο» στην Ουκρανία. Υπενθυμίζεται ότι  εκτεταμένες κυρώσεις εφαρμόζονται κατά της Ρωσίας από τότε που ο πρόεδρος της χώρας Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκίνησε την πλήρη εισβολή στη γειτονική χώρα τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι καταστροφικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν το ώθησαν να ανταποδώσει τα πυρά όχι μόνο εναντίον του Ισραήλ και των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στον Κόλπο, αλλά και εναντίον εγκαταστάσεων ενέργειας και άλλων πολιτικών στόχων σε αραβικές χώρες-συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή.

Επιπλέον, το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ – το στενό πέρασμα μέσω του οποίου μεταφέρεται συνήθως περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Αυτό έχει οδηγήσει σε αναταραχή στις αγορές ενέργειας, με φόβους ότι μπορεί να ακολουθήσει παγκόσμια ύφεση αν δεν ανοίξει ξανά σύντομα.

Η απόφαση των ΗΠΑ να χαλαρώσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας στις 13 Μαρτίου καταδικάστηκε ευρέως από τον Ζελένσκι καθώς και από τους Ευρωπαίους συμμάχους του.

Ζελένσκι κατά «σκιώδους» ρωσικού στόλου τάνκερ

Επεκτείνοντας την εξαίρεση την Παρασκευή, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι επιθυμούσαν «να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα πετρελαίου για όσους το χρειάζονται», καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου «επιταχύνονται».

Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι η Ρωσία διαθέτει περισσότερα από 110 δεξαμενόπλοια από τον «σκιώδη στόλο» της – πλοία με ασαφή ιδιοκτησία που έχουν σχεδιαστεί για να την βοηθήσουν να παρακάμψει τις κυρώσεις – με «πάνω από 12 εκατομμύρια τόνους» πετρελαίου.

Η πώλησή τους, πρόσθεσε, θα αποφέρει 10 δισ. δολάρια στα ταμεία της Μόσχας ως «πόρο που μετατρέπεται άμεσα σε νέες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας», χωρίς ωστόσο να εξηγήσει πού βασίζει αυτά τα στοιχεία του.

Πρόσθεσε όμως ότι μόνο την τελευταία εβδομάδα, η Ρωσία είχε εκτοξεύσει «πάνω από 2.360 επιθετικά drones, περισσότερες από 1.320 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και σχεδόν 60 πυραύλους διαφόρων τύπων κατά των πόλεων και των κοινοτήτων μας».

Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται η πιο θανατηφόρα επίθεση εναντίον της Ουκρανίας των τελευταίων μηνών, που σημειώθηκε στις 15 Απριλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 700 drones και πύραυλοι σε πολλαπλά κύματα μέσα σε μία νύχτα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 18 άτομα.

Η Ουκρανία έχει επίσης επιτεθεί στη Ρωσία, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε εγκαταστάσεις ενέργειας.

Ωστόσο, παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις, έχει επιτευχθεί αδιέξοδο στον πόλεμο στην Ουκρανία, με τη Ρωσία να ελέγχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους.

Οι προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου έχουν τεθεί σε αναστολή ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν.

Πηγή: ΟΤ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στα 7,2 δισ. ευρώ τα εταιρικά ομόλογα – 23 εκδόσεις σε διαπραγμάτευση στο ταμπλό

Νετανιάχου: Η μάχη απέναντι στο Ιράν δεν έχει τελειώσει ακόμη

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Αϊόβα: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους 5 τραυματίες των πυροβολισμών – Έκκληση των αρχών για πληροφορίες
Φωτογραφίες «ατόμων ενδιαφέροντος» έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, ενώ αναζητούνται οι δράστες. Το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα ανακοίνωσε ότι παρέχει υποστήριξη στα μέλη της κοινότητας.

Διαπραγματεύσεις με το Ιράν με ή χωρίς τον Βανς; – Σύγχυση, καθώς ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τον… Τραμπ
Ουκρανία: Οκτώ άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, μετά τους πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο
Ένας άνδρας, γεννημένος στη Ρωσία, άνοιξε πυρ με ένα αυτόματο όπλο εναντίον περαστικών, προτού ταμπουρωθεί μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ κρατώντας ομήρους, όπου τον πυροβόλησε και σκότωσε η αστυνομία

Μαλαισία: Παρανάλωμα έγιναν 1.000 σπίτια από μεγάλη φωτιά σε παραθαλάσσιο οικισμό – Χιλιάδες εκτοπισμένοι
Η φωτιά εξαπλώθηκε στις πλωτές ξύλινες κατοικίες που στοιβάζονται η μία δίπλα στην άλλη, καλύπτοντας επιφάνεια 40 στρεμμάτων, αναφέρει η Πυροσβεστική στη Μαλαισία

Ένα βήμα μπρος, ένα πίσω: Πόλεμος (νεύρων) στη Μέση Ανατολή
Η επιστροφή στη σκληρή γραμμή, πoυ κινδυνεύει να προκαλέσει περαιτέρω αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές όταν αυτές ανοίξουν τη Δευτέρα, έρχεται εν μέσω μιας έντονης διπλωματικής προσπάθειας για επιστροφή του Ιράν και των ΗΠΑ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Ποντάροντας στον πόλεμο στο Ιράν: Πάνω από 1 δισ. δολάρια σε στοιχήματα που έγιναν με… ύποπτα καλό timing
Οι ύποπτες στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με την αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο στο Ιράν αποφέρουν τεράστια κέρδη και προκαλούν ανησυχίες στους νομοθέτες

Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο
Με τα εσωτερικά προβλήματα να στοιβάζονται και την πίεση της κοινής γνώμης να αυξάνεται στην Ιταλία, η ακροδεξιά πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιχειρεί επαναπροσδιορισμό στρατηγικής

Βουλγαρία: Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές
Οι εκλογές έρχονται εν μέσω πολιτικής κρίσης με αδύναμους κυβερνητικούς συνασπισμούς να μην καταφέρνουν να επιβιώσουν και την πίστη των πολιτών στις δημοκρατικές εκλογές να φθίνει.

Πώς οι Simpsons εξελίχθηκαν σε τηλεοπτικό φαινόμενο που διαμόρφωσε την παγκόσμια κουλτούρα και οικονομία
Η οικογένεια Simpsons, από τα πιο αναγνωρίσιμα και εμπορικά επιτυχημένα franchises όλων των εποχών, αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα μακροχρόνιας επιρροής που παραμένει επίκαιρη

Δύο μεγαθήρια «βλέπουν» τον Έμερι, αλλά η Άστον Βίλα δεν ανησυχεί
Τα «σενάρια» θέλουν Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κοιτάζουν με ενδιαφέρον τον τεχνικό της Βίλα, αλλά οι «χωριάτες» θεωρούν δεδομένη την παραμονή του Ισπανού

Αϊόβα: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους 5 τραυματίες των πυροβολισμών – Έκκληση των αρχών για πληροφορίες
Φωτιά σε δασική έκταση στη Σκιάθο – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Έχει υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση για τη φωτιά λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους αλλά και λόγω της ώρας, καθώς πλησιάζουν οι νυχτερινές ώρες που θα δυσκολέψουν την επιχείρηση των δυνάμεων πυρόσβεσης

Εύβοια: Συνελήφθη 56χρονος για φωτιά στα Πλατάνα
Ο συλληφθείς προκάλεσε φωτιά κατά την καύση υπολειμμάτων κλαδιών σε αγροτική έκταση, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, με αποτέλεσμα η φωτιά να ξεφύγει από τον έλεγχο

Τζάστιν Μπίμπερ, Μπίλι Άιλις, SZA και Sexyy Red: Νοσταλγία στο κόκκινο στη σκηνή του Coachella
Με τη Μπίλι Άιλις, τη SZA και τη Sexyy Red στο πλευρό του, ο Τζάστιν Μπίμπερ μετέτρεψε το Coachella σε ένα νοσταλγικό ταξίδι στην καριέρα του, πυροδοτώντας ταυτόχρονα σενάρια για νέα περιοδεία

Πανιώνιος – ΑΕΚ 57-71: Και πάλι 3η η «Ένωση», σε δύσκολη θέση για την παραμονή του ο Πανιώνιος (vid)
Η ΑΕΚ νίκησε τον Πανιώνιο στη Γλυφάδα με 71-57 του Πανιωνίου για την 25η αγωνιστική GBL και σε περίπτωση που οι «κυανέρυθροι» ηττηθούν από τον Άρη, τότε θα υποβιβαστούν στην Α2 ανδρών.

Δασμοί ή κατάρρευση: Το δίλημμα της ΕΕ απέναντι στην κινεζική επέλαση
Οι φθηνές κινεζικές εξαγωγές και το υποτιμημένο γουάν απειλούν τον βιομηχανικό πυρήνα της Ευρώπης. Απαιτούνται άμεσα δασμοί και ισχυρή βιομηχανική πολιτική

Κικίλιας από Χανιά: Ενίσχυση του Λιμενικού στην Κρήτη με επιπλέον εναέρια μέσα, Heron drones και νέα στελέχη
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε περιοδεία στην Κρήτη - Οι συναντήσεις και οι συσκέψεις που πραγματοποίησε

Έγραψε ιστορία ο Ματαράτσο
Η Σοσιεδάδ κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας και ο Αμερικανός τεχνικός είναι πλέον κάτοχος ενός σημαντικού ρεκόρ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα
Ο πατέρας της 19χρονης δεν μπορεί να πιστέψει τι συνέβη στην αδικοχαμένη 19χρονη - «Εγώ έμαθα ότι την κόρη μου την είχαν έτοιμη να τη ναρκώσουν», τονίζει την ώρα που η υπόθεση παίρνει νέα τροπή με την ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων ατόμων

Βερόνα-Μίλαν 0-1: Οι ροσονέρι προσπέρασαν τη Νάπολι και είναι 2οι – Αγκαλιά με θέση για το Champions League
Επέστρεψε στις νίκες η Μίλαν, μετά από δυο αγωνιστικές. Πάντως, δεν ήταν καλή απέναντι στην ουραγό Βερόνα που την απείλησε και με ισοφάριση αλλά η νίκη είναι σημαντική. Το γκολ ο Ραμπιό στο 41’.

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι 4-1: Σπουδαία νίκη για τους «ρεντς» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκιμπς-Γουάιτ
Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ που πέτυχε χατ-τρικ, η Νότιγχαμ Φόρεστ νίκησε 3-1 τη Μπέρνλι αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ. Έφτασε τις 5 αγωνιστικές αήττητη η ομάδα του Βίτορ Περέιρα.

Έβερτον – Λίβερπουλ 1-2: «Διπλό» με buzzer beater του Φαν Ντάικ
Με τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ να σκοράρει στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων, η Λίβερπουλ κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 της Έβερτον στο πρώτο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ στο νέο γήπεδο των «ζαχαρωτών».

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Super League 2: Σωτηρία για την Ελλάδα Σύρου και την Athens Kallithea (0-0), υποβιβάστηκε το Αιγάλεω (3-2)
Υποβιβάστηκε το Αιγάλεω μετά την ήττα του με 3-2 από τον Παναργειακό, μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση των πλέι άουτ του Β΄ ομίλου. Σώθηκαν Ελλάς Σύρου και Athens Kallithea μετά το μεταξύ τους 0-0.

Διαπραγματεύσεις με το Ιράν με ή χωρίς τον Βανς; – Σύγχυση, καθώς ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τον… Τραμπ
Ερωτήματα για θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη – Η σύζυγος του 64χρονου θύματος στο in
Η σύζυγος του θύματος απευθυνθεί έκκληση μέσω του in σε όποιον έχει δει κάτι από το θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές

Πάτρα: Ζήτησε 20 ευρώ δανεικά από τον γείτονά του, δεν του τα έδωσε και τον ξυλοκόπησε
Ένας 56χρονος καταγγέλλει στο in τον ξυλοδαρμό από τον γείτονά του για το ποσό των 20 ευρώ που φέρεται να αρνήθηκε να του δώσει. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ στην Πάτρα

Πεκίνο: Ανθρωποειδές ρομπότ κατέρριψε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο
Ανθρωποειδές ρομπότ που κέρδισε αγώνα ημιμαραθωνίου για ρομπότ κατόρθωσε να καταρρίψει το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ. Ο αγώνας μεταξύ ρομπότ πραγματοποιήθηκε σε μια επίδειξη τεχνολογίας στο Πεκίνο.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

