Καταδίκη Ζελένσκι στη νέα εξαίρεση των ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε την απόφαση των ΗΠΑ να παρατείνουν το χρονικό διάστημα κατά το οποίο επιτρέπεται στη Ρωσία να πωλεί πετρέλαιο παρά τις δυτικές κυρώσεις.

Η κίνηση αυτή σημαίνει ότι οι χώρες μπορούν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου που έχουν ήδη φορτωθεί σε πλοία εν πλω έως τις 16 Μαΐου.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η παρέκκλιση αυτή αποσκοπεί στην ανακούφιση της κρίσης ενεργειακού εφοδιασμού που προκάλεσε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Ωστόσο, στις δηλώσεις του την Κυριακή, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι «κάθε δολάριο που καταβάλλεται για ρωσικό πετρέλαιο αποτελεί χρήματα για τον πόλεμο» στην Ουκρανία. Υπενθυμίζεται ότι εκτεταμένες κυρώσεις εφαρμόζονται κατά της Ρωσίας από τότε που ο πρόεδρος της χώρας Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκίνησε την πλήρη εισβολή στη γειτονική χώρα τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι καταστροφικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν το ώθησαν να ανταποδώσει τα πυρά όχι μόνο εναντίον του Ισραήλ και των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στον Κόλπο, αλλά και εναντίον εγκαταστάσεων ενέργειας και άλλων πολιτικών στόχων σε αραβικές χώρες-συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή.

Επιπλέον, το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ – το στενό πέρασμα μέσω του οποίου μεταφέρεται συνήθως περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Αυτό έχει οδηγήσει σε αναταραχή στις αγορές ενέργειας, με φόβους ότι μπορεί να ακολουθήσει παγκόσμια ύφεση αν δεν ανοίξει ξανά σύντομα.

Η απόφαση των ΗΠΑ να χαλαρώσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας στις 13 Μαρτίου καταδικάστηκε ευρέως από τον Ζελένσκι καθώς και από τους Ευρωπαίους συμμάχους του.

Ζελένσκι κατά «σκιώδους» ρωσικού στόλου τάνκερ

Επεκτείνοντας την εξαίρεση την Παρασκευή, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι επιθυμούσαν «να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα πετρελαίου για όσους το χρειάζονται», καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου «επιταχύνονται».

Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι η Ρωσία διαθέτει περισσότερα από 110 δεξαμενόπλοια από τον «σκιώδη στόλο» της – πλοία με ασαφή ιδιοκτησία που έχουν σχεδιαστεί για να την βοηθήσουν να παρακάμψει τις κυρώσεις – με «πάνω από 12 εκατομμύρια τόνους» πετρελαίου.

Η πώλησή τους, πρόσθεσε, θα αποφέρει 10 δισ. δολάρια στα ταμεία της Μόσχας ως «πόρο που μετατρέπεται άμεσα σε νέες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας», χωρίς ωστόσο να εξηγήσει πού βασίζει αυτά τα στοιχεία του.

Πρόσθεσε όμως ότι μόνο την τελευταία εβδομάδα, η Ρωσία είχε εκτοξεύσει «πάνω από 2.360 επιθετικά drones, περισσότερες από 1.320 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και σχεδόν 60 πυραύλους διαφόρων τύπων κατά των πόλεων και των κοινοτήτων μας».

Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται η πιο θανατηφόρα επίθεση εναντίον της Ουκρανίας των τελευταίων μηνών, που σημειώθηκε στις 15 Απριλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 700 drones και πύραυλοι σε πολλαπλά κύματα μέσα σε μία νύχτα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 18 άτομα.

Η Ουκρανία έχει επίσης επιτεθεί στη Ρωσία, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε εγκαταστάσεις ενέργειας.

Ωστόσο, παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις, έχει επιτευχθεί αδιέξοδο στον πόλεμο στην Ουκρανία, με τη Ρωσία να ελέγχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους.

Οι προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου έχουν τεθεί σε αναστολή ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν.

Πηγή: ΟΤ