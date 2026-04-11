Οι ουκρανικές μονάδες που εστάλησαν τον Μάρτιο στη Μέση Ανατολή απέδειξαν τις ικανότητές τους και κατέρριψαν ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε «αρκετές» χώρες της περιοχής, επισήμανε σε δηλώσεις του προς τον Τύπο ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι (φωτογραφία αρχείου, επάνω, του Reuters/Valentyn Ogirenko).

Ο ουκρανός ηγέτης έκανε τις δηλώσεις αυτές σε συνάντηση με δημοσιογράφους, στην οποία συμμετείχε και το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Ουκρανία απέστειλε ομάδες ειδικευμένες στη μάχη κατά των drones σε τουλάχιστον τέσσερις χώρες της Μέσης Ανατολής

«Δεν επρόκειτο για εκπαιδευτική αποστολή ή άσκηση, αλλά μάλλον για αποστολή υποστήριξης της κατασκευής ενός σύγχρονου και πραγματικά λειτουργικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας. Ναι, καταρρίφθηκαν Shahed», δήλωσε ο ίδιος, αναφερόμενος στα drones ιρανικού σχεδιασμού.

Ο ουκρανός πρόεδρος δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον αριθμό των drones που καταρρίφθηκαν από το Κίεβο.

Η Ουκρανία απέστειλε ομάδες ειδικευμένες στη μάχη κατά των drones σε τουλάχιστον τέσσερις χώρες της Μέσης Ανατολής που βρέθηκαν αντιμέτωπες με ιρανικά πλήγματα ύστερα από το ξέσπασμα του πολέμου που πυροδοτήθηκε από τους ισραηλινοαμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Ουκρανία προσπαθεί να δώσει έμφαση στην εμπειρία της στην αντιαεροπορική άμυνα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed, που η Τεχεράνη προμήθευε στη Μόσχα και τα οποία αργότερα παρήγαγε η ίδια η Ρωσία για να βάλουν κατά στόχων στην Ουκρανία σε καθημερινή βάση.

Ανταλλάγματα

Ο Ζελένσκι δήλωσε αυτήν την εβδομάδα ότι οι στρατιωτικοί που εστάλησαν στη Μέση Ανατολή για την τεχνογνωσία τους στην αντιμετώπιση των drones θα συνεχίσουν το έργο τους στην περιοχή μετά την προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

«Σε αντάλλαγμα για την υποστήριξη και την εμπειρία μας, θα λάβουμε διάφορα πράγματα», εξήγησε.

«Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό περιλαμβάνει μέσα αναχαίτισης για την προστασία των ενεργειακών μας υποδομών. Σε άλλες, περιλαμβάνει οικονομικές διευθετήσεις», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ