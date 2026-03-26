Άλλα Αθλήματα 26 Μαρτίου 2026, 16:20

Ολυμπιακοί Αγώνες: Η ΔΟΕ απέκλεισε τις τρανς αθλήτριες από τις γυναικείες κατηγορίες

Σε επαναφορά του χρωμοσομικού ελέγχου προχώρησε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028, αποκλείοντας έτσι τις τρανς αθλήτριες από τις γυναικείες κατηγορίες.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ανακοίνωσε την Πέμπτη (26/3) ότι η συμμετοχή σε γυναικεία αγωνίσματα κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, θα καθορίζεται πλέον μέσω χρωμοσωμικού ελέγχου, όπως ίσχυε δηλαδή από το 1968 έως το 1996. Έτσι, η επιλεξιμότητα στις κατηγορίες των γυναικών θα «περιορίζεται πλέον σε άτομα βιολογικού γυναικείου φύλου» που δεν φέρουν το γονίδιο SRY, όπως εξήγησε η ΔΟΕ στην ανακοίνωσή της, με την οποία κοινώς απαγορεύει τη συμμετοχή των τρανς αθλητριών.

Παράλληλα, η ΔΟΕ διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη πολιτική που θα έχει ισχύ όπως προαναφέρθηκε από το 2028 και έπειτα «προστατεύει την αμεροληψία, την ασφάλεια και την ακεραιότητα στην γυναικεία κατηγορία. Δεν έχει αναδρομική ισχύ και δεν ισχύει για κανένα πρόγραμμα αθλητισμού βάσης ή αναψυχής». Η πολιτική εξηγεί ότι, για όλα τα αγωνίσματα του αθλητικού προγράμματος μιας διοργάνωσης της ΔΟΕ, συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών Αγώνων και για τα ατομικά και ομαδικά αθλήματα, η επιλεξιμότητα για οποιαδήποτε γυναικεία κατηγορία περιορίζεται σε βιολογικές γυναίκες.

Το γονίδιο SRY κρίνει τη συμμετοχή

Η επιλεξιμότητα για την γυναικεία κατηγορία πρέπει να καθορίζεται με έλεγχο του γονιδίου SRY, δηλαδή την ανίχνευση απουσίας ή παρουσίας του. Με βάση επιστημονικά στοιχεία, η ΔΟΕ θεωρεί ότι η παρουσία του γονιδίου SRY είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και αντιπροσωπεύει εξαιρετικά ακριβή στοιχεία ότι ένας αθλητής έχει βιώσει ανδρική σεξουαλική ανάπτυξη. Επιπλέον, η ΔΟΕ θεωρεί ότι ο έλεγχος του γονιδίου SRY μέσω σάλιου, δείγματος από το μάγουλο ή δείγματος αίματος είναι μη παρεμβατικός σε σύγκριση με άλλες πιθανές μεθόδους.

Οι αθλητές που έχουν αρνητικό αποτέλεσμα στο γονίδιο SRY πληρούν μόνιμα τα κριτήρια επιλεξιμότητας αυτής της πολιτικής για αγώνες στην κατηγορία γυναικών.

«Εκτός εάν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι μια αρνητική ένδειξη είναι εσφαλμένη, αυτή θα είναι μια εξέταση που γίνεται μια φορά στη ζωή. Με τη σπάνια εξαίρεση των αθλητών με διάγνωση Συνδρόμου Πλήρους Ανευαισθησίας στα Ανδρογόνα (CAIS) ή άλλων σπάνιων διαφορών/διαταραχών στην ανάπτυξη του φύλου (DSDs) που δεν επωφελούνται από τις αναβολικές ή/και βελτιωτικές επιδράσεις της τεστοστερόνης, κανένας αθλητής με θετικό SRY δεν είναι επιλέξιμος για αγώνες στην κατηγορία γυναικών σε μια διοργάνωση της ΔΟΕ», διευκρινίζεται από τη ΔΟΕ.

Οι αθλητές με θετικό SRY, συμπεριλαμβανομένων των τρανς XY και των αθλητών XY-DSD με ευαισθησία στα ανδρογόνα, συνεχίζουν να περιλαμβάνονται σε όλες τις άλλες ταξινομήσεις για τις οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, είναι επιλέξιμοι για οποιαδήποτε κατηγορία ανδρών, συμπεριλαμβανομένης μιας καθορισμένης θέσης ανδρών εντός οποιασδήποτε μικτής κατηγορίας και οποιασδήποτε ανοιχτής κατηγορίας ή σε αθλήματα και εκδηλώσεις που δεν ταξινομούν αθλητές ανά φύλο.

Τι δήλωσε η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι

Μιλώντας για τη συγκεκριμένη πολιτική, η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, υπογράμμισε: «Ως πρώην αθλήτρια, πιστεύω ακράδαντα στα δικαιώματα όλων των Ολυμπιονικών να συμμετέχουν σε δίκαιους αγώνες. Η πολιτική που έχουμε ανακοινώσει βασίζεται στην επιστήμη και έχει καθοδηγηθεί από ιατρικούς εμπειρογνώμονες».

«Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ακόμη και τα μικρότερα περιθώρια μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας. Επομένως, είναι απολύτως σαφές ότι δεν θα ήταν δίκαιο για τους βιολογικούς άνδρες να αγωνίζονται στην κατηγορία των γυναικών. Επιπλέον, σε ορισμένα αθλήματα απλώς δεν θα ήταν ασφαλές».

Καταλήγοντας, η Κόβεντρι συμπλήρωσε: «Κάθε αθλήτρια πρέπει να αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια και σεβασμό και οι αθλήτριες θα πρέπει να ελέγχονται μόνο μία φορά στη ζωή τους. Πρέπει να υπάρχει σαφής εκπαίδευση σχετικά με τη διαδικασία και διαθέσιμη συμβουλευτική, παράλληλα με εξειδικευμένες ιατρικές συμβουλές».

Νέα συνδρομητική πλατφόρμα streaming απο Alter Ego Media, ΑΝΤ1 και Motor Oil

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΟΦΗ: Τα 4.700 εισιτήρια που βρήκαν ήδη κάτοχο και τι ισχύει με τα υπόλοιπα
Σε έντονους ρυθμούς «φεύγουν» τα εισιτήρια που έχει στη διάθεσή τής η ΠΑΕ ΟΦΗ για τον τελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 4.700 «κομμάτια» που έχουν ήδη βρει κατόχους

Τα δύο «πρέπει» του Ράφα Μπενίτεθ στα Play Off

Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να διεκδικήσει τουλάχιστον την 3η θέση στα Play Off, αλλά και ο Ράφα Μπενίτεθ έχει τους δικούς του στόχους για να ενισχύσει τη δουλειά του.

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εγκαινιάζει την πρώτη ΛΟΑΤΚΙΑ+ υπηρεσία
Ο Ζοχράν Μαμντάνι εγκαινιάζει την πρώτη ΛΟΑΤΚΙΑ+ υπηρεσία με διευθύντρια τρανς γυναίκα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νεοσύστατη αυτή υπηρεσία δια χειρός Ζοχράν Μαμντάνι δημιουργείται εν μέσω σημαντικών περικοπών για τους queer Αμερικανούς,

«Εχω σύνδρομο του Ναπολέοντα, με τρομάζουν οι μεγαλόσωμοι γκέι άνδρες» είπε ο Σάια ΛαΜπέφ μετά την ομοφοβική επίθεση του
«Εχω σύνδρομο του Ναπολέοντα, με τρομάζουν οι μεγαλόσωμοι γκέι άνδρες» είπε ο Σάια ΛαΜπέφ μετά την ομοφοβική επίθεση του

Ο 39χρονος Σάια ΛαΜπέφ βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη μετά από μια σειρά βίαιων επιθέσεων σε μπαρ της Νέας Ορλεάνης, που κατέληξαν σε τρεις κατηγορίες για ξυλοδαρμό

Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά
Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά

Ο Αλεξάντερ Κλούγκε, εμβληματική μορφή του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου, που συνέδεσε το σινεμά με τη φιλοσοφία και την ιστορία, άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Μαρτίου

Κώστας Τσουκαλάς: Να απαντήσει η κυβέρνηση αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις που πυροδότησαν στο ζήτημα των υποκλοπών οι δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν, το ΠΑΣΟΚ, μέσω του Κώστα Τσουκαλά, ρωτά: «Γιατί η κυβέρνηση δεν μας απαντά με ένα “ναι” ή ένα “όχι” για το αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;».

Τα δύο «πρέπει» του Ράφα Μπενίτεθ στα Play Off

Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να διεκδικήσει τουλάχιστον την 3η θέση στα Play Off, αλλά και ο Ράφα Μπενίτεθ έχει τους δικούς του στόχους για να ενισχύσει τη δουλειά του.

Μήπως τελικά οι εξωγήινοι διαμόρφωσαν τους αρχαίους πολιτισμούς; Κάποιοι πιστεύουν στο κοσμικό δράμα
Μήπως τελικά οι εξωγήινοι διαμόρφωσαν τους αρχαίους πολιτισμούς; Κάποιοι πιστεύουν στο κοσμικό δράμα

Η ιδέα ότι εξωγήινοι βοήθησαν τους κατασκευαστές των αρχαίων μνημείων προωθήθηκε από τον Ελβετό συγγραφέα Έριχ φον Ντάνικεν στο best-seller του «Το Άρμα των Θεών», που εκδόθηκε το 1968

Θάνατος Έπσταϊν: «Νεκρές» κάμερες, αδιάφοροι φρουροί
Τι έγινε τη νύχτα που πέθανε ο Έπσταϊν; «Νεκρές» κάμερες, αδιάφοροι φρουροί και ύποπτες κινήσεις

Νέα έγγραφα για τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν φωτίζουν παραλείψεις, ύποπτες κινήσεις και κενά ασφαλείας που κρατούν ανοιχτή την υπόθεση

Στήριξη στον θεσμό της αναδοχής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Στήριξη στον θεσμό της αναδοχής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

«Η αναδοχή αποτελεί την ύψιστη πράξη ευθύνης, αγάπης και κοινωνικής προσφοράς» δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας με αφορμή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποψήφιων αναδόχων γονέων.

Κακοκαιρία προ των πυλών: Οι τρεις ζώνες επικινδυνότητας της «Deborah» – Πότε θα κορυφωθεί το φαινόμενο
Οι τρεις ζώνες επικινδυνότητας της κακοκαιρίας «Deborah» - Πότε θα κορυφωθεί το φαινόμενο

«Το βαρομετρικό χαμηλό ήδη έχει σχηματιστεί βόρεια της Αδριατικής και το ψυχρό του μέτωπο θα σαρώσει τη χώρα μας από δυτικά προς ανατολικά» λέει για την επερχόμενη κακοκαιρία ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Νέα πλατφόρμα καριέρας από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς
Νέα πλατφόρμα καριέρας από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Πουκαμισάς συνεχίζει να επενδύει σε διαδικασίες που ενισχύουν τη διαφάνεια και διευκολύνουν την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μονάδων

Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: «Η Σούβλα του Άρχοντα» και οι 323 εργαζόμενοι στο ψητοπωλείο – φάντασμα
Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: «Η Σούβλα του Άρχοντα» και οι 323 εργαζόμενοι στο ψητοπωλείο – φάντασμα

Οι αστυνομικοί του Ελληνικού FBI, κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της δράσης του κυκλώματος που ζημίωσε με εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο

Iνστιτούτο ΕΝΑ: Τα βασικά οικονομικά μεγέθη σε δύο κομβικές περιόδους – Κυβέρνηση Τσίπρα vs κυβέρνηση Μητσοτάκη
Τα βασικά οικονομικά μεγέθη σε δύο κομβικές περιόδους - Κυβέρνηση Τσίπρα vs κυβέρνηση Μητσοτάκη

Οι επιδράσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών στα βασικά μεγέθη της οικονομίας την περίοδο 2015-2019 σε σχέση με τις αντίστοιχες της περιόδου 2019-2023 σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση από το Iνστιτούτο ΕΝΑ.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

