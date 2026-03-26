Ολυμπιακοί Αγώνες: Η ΔΟΕ απέκλεισε τις τρανς αθλήτριες από τις γυναικείες κατηγορίες

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ανακοίνωσε την Πέμπτη (26/3) ότι η συμμετοχή σε γυναικεία αγωνίσματα κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, θα καθορίζεται πλέον μέσω χρωμοσωμικού ελέγχου, όπως ίσχυε δηλαδή από το 1968 έως το 1996. Έτσι, η επιλεξιμότητα στις κατηγορίες των γυναικών θα «περιορίζεται πλέον σε άτομα βιολογικού γυναικείου φύλου» που δεν φέρουν το γονίδιο SRY, όπως εξήγησε η ΔΟΕ στην ανακοίνωσή της, με την οποία κοινώς απαγορεύει τη συμμετοχή των τρανς αθλητριών.

Παράλληλα, η ΔΟΕ διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη πολιτική που θα έχει ισχύ όπως προαναφέρθηκε από το 2028 και έπειτα «προστατεύει την αμεροληψία, την ασφάλεια και την ακεραιότητα στην γυναικεία κατηγορία. Δεν έχει αναδρομική ισχύ και δεν ισχύει για κανένα πρόγραμμα αθλητισμού βάσης ή αναψυχής». Η πολιτική εξηγεί ότι, για όλα τα αγωνίσματα του αθλητικού προγράμματος μιας διοργάνωσης της ΔΟΕ, συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών Αγώνων και για τα ατομικά και ομαδικά αθλήματα, η επιλεξιμότητα για οποιαδήποτε γυναικεία κατηγορία περιορίζεται σε βιολογικές γυναίκες.

Το γονίδιο SRY κρίνει τη συμμετοχή

Η επιλεξιμότητα για την γυναικεία κατηγορία πρέπει να καθορίζεται με έλεγχο του γονιδίου SRY, δηλαδή την ανίχνευση απουσίας ή παρουσίας του. Με βάση επιστημονικά στοιχεία, η ΔΟΕ θεωρεί ότι η παρουσία του γονιδίου SRY είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και αντιπροσωπεύει εξαιρετικά ακριβή στοιχεία ότι ένας αθλητής έχει βιώσει ανδρική σεξουαλική ανάπτυξη. Επιπλέον, η ΔΟΕ θεωρεί ότι ο έλεγχος του γονιδίου SRY μέσω σάλιου, δείγματος από το μάγουλο ή δείγματος αίματος είναι μη παρεμβατικός σε σύγκριση με άλλες πιθανές μεθόδους.

Οι αθλητές που έχουν αρνητικό αποτέλεσμα στο γονίδιο SRY πληρούν μόνιμα τα κριτήρια επιλεξιμότητας αυτής της πολιτικής για αγώνες στην κατηγορία γυναικών.

«Εκτός εάν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι μια αρνητική ένδειξη είναι εσφαλμένη, αυτή θα είναι μια εξέταση που γίνεται μια φορά στη ζωή. Με τη σπάνια εξαίρεση των αθλητών με διάγνωση Συνδρόμου Πλήρους Ανευαισθησίας στα Ανδρογόνα (CAIS) ή άλλων σπάνιων διαφορών/διαταραχών στην ανάπτυξη του φύλου (DSDs) που δεν επωφελούνται από τις αναβολικές ή/και βελτιωτικές επιδράσεις της τεστοστερόνης, κανένας αθλητής με θετικό SRY δεν είναι επιλέξιμος για αγώνες στην κατηγορία γυναικών σε μια διοργάνωση της ΔΟΕ», διευκρινίζεται από τη ΔΟΕ.

Οι αθλητές με θετικό SRY, συμπεριλαμβανομένων των τρανς XY και των αθλητών XY-DSD με ευαισθησία στα ανδρογόνα, συνεχίζουν να περιλαμβάνονται σε όλες τις άλλες ταξινομήσεις για τις οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, είναι επιλέξιμοι για οποιαδήποτε κατηγορία ανδρών, συμπεριλαμβανομένης μιας καθορισμένης θέσης ανδρών εντός οποιασδήποτε μικτής κατηγορίας και οποιασδήποτε ανοιχτής κατηγορίας ή σε αθλήματα και εκδηλώσεις που δεν ταξινομούν αθλητές ανά φύλο.

Τι δήλωσε η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι

Μιλώντας για τη συγκεκριμένη πολιτική, η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, υπογράμμισε: «Ως πρώην αθλήτρια, πιστεύω ακράδαντα στα δικαιώματα όλων των Ολυμπιονικών να συμμετέχουν σε δίκαιους αγώνες. Η πολιτική που έχουμε ανακοινώσει βασίζεται στην επιστήμη και έχει καθοδηγηθεί από ιατρικούς εμπειρογνώμονες».

«Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ακόμη και τα μικρότερα περιθώρια μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας. Επομένως, είναι απολύτως σαφές ότι δεν θα ήταν δίκαιο για τους βιολογικούς άνδρες να αγωνίζονται στην κατηγορία των γυναικών. Επιπλέον, σε ορισμένα αθλήματα απλώς δεν θα ήταν ασφαλές».

Καταλήγοντας, η Κόβεντρι συμπλήρωσε: «Κάθε αθλήτρια πρέπει να αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια και σεβασμό και οι αθλήτριες θα πρέπει να ελέγχονται μόνο μία φορά στη ζωή τους. Πρέπει να υπάρχει σαφής εκπαίδευση σχετικά με τη διαδικασία και διαθέσιμη συμβουλευτική, παράλληλα με εξειδικευμένες ιατρικές συμβουλές».