Ιμάνι Κελίφ: Προσέφυγε στο CAS για τον αποκλεισμό της από τον Παγκόσμια Ομοσπονδία Πυγμαχίας

Η Ιμάνι Κελίφ, χρυσή Ολυμπιονίκης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, προχώρησε σε έφεση κατά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, η οποία την απέκλεισε από όλες τις επόμενες διοργανώσεις αν δεν συναινέσει σε γενετικό έλεγχο φύλου.

Η υπόθεση της 25χρονης αθλήτριας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τον τελευταίο χρόνο, με πολλούς να αμφισβητούν τους νέους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Η Κελίφ κατηγορείται πως παρουσιάζει υπερανδρογονισμό, μια ιατρική κατάσταση που σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα τεστοστερόνης.

Αποσύρθηκε αλλά… αντεπιτίθεται

Η ίδια είχε αποσυρθεί προσωρινά από την αγωνιστική δράση, ειδικά μετά τον αποκλεισμό της από το Eindhoven Box Cup στην Ολλανδία, καθώς δεν δέχτηκε να ακολουθήσει τις προϋποθέσεις που έθεσε η World Boxing για τεστ φύλου.

Πλέον, η Αλγερινή πρωταθλήτρια πέρασε στην αντεπίθεση, καταθέτοντας έφεση στο Διαιτητικό Δικαστήριο του Αθλητισμού (CAS) τον Αύγουστο. Το CAS επιβεβαίωσε ότι η προσφυγή κατατέθηκε, ωστόσο ξεκαθάρισε πως την 1η Σεπτεμβρίου απέρριψε το αίτημα της Κελίφ για προσωρινή άρση του αποκλεισμού, μέχρι να κριθεί οριστικά η υπόθεσή της.