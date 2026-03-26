Ρεκόρ με τη Ρίο Άβε ο Συλαϊδόπουλος και αποθέωση από τα πορτογαλικά ΜΜΕ

Τα τελευταία αποτελέσματα της Ρίο Άβε την έχουν εκτοξεύσει ξαφνικά στη 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα του πορτογαλικού πρωταθλήματος και οποιαδήποτε κουβέντα για πιθανότητα υποβιβασμού μάλλον εξαφανίστηκε. Τους μήνες που προηγήθηκαν, οι πολλές συνεχόμενες ήττες και την είχαν φέρει άλλωστε σε δύσκολη θέση, ωστόσο όλα αυτά τώρα ανήκουν στο παρελθόν, αφού ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος έχει καταφέρει να συνεφέρει για τα καλά την ομάδα του και να τη βάλει σε ένα καλό αγωνιστικό φεγγάρι, κατά το οποίο παίζει καλό ποδόσφαιρο και παίρνει νίκες.

Μέσα στον Μάρτιο είναι μάλιστα αήττητη. Ένα 0-0 με τη Φαμαλικάο ήταν η μοναδική ισοπαλία και έκτοτε η Ρίο Άβε τρέχει ένα σερί τριών νικών στην «Liga Portugal», 1-0 την Τοντέλα εκτός έδρας, 2-1 την Εστρέλα Αμαδόρα εντός και 2-1 την Εστορίλ εκτός, την περασμένη Κυριακή. Αυτό το σερί μάλιστα μπορεί να μην φαντάζει… εντυπωσιακό, ωστόσο για την ομάδα του Συλαϊδόπουλου είναι σημαντικό, αφού η τελευταία φορά που πέτυχε κάτι τέτοιο ο σύλλογος ήταν πριν έξι χρόνια.

Το επίτευγμα της Ρίο Άβε και το… επόμενο

Συγκεκριμένα, η Ρίο Άβε έφτασε στις τρεις διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά τον Ιανουάριο του 2020, όταν τότε προπονητής της ήταν ένας ακόμη τεχνικός που συνδέεται με τον Ολυμπιακό, ο Κάρλος Καρβαλιάλ τον οποίο και διαδέχθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Το συγκεκριμένο επίτευγμα μάλιστα δεν έχει περάσει στα «ψιλά» από τον πορτογαλικό Τύπο. Η O’Jogo σε θέμα της αποθέωσε τη δουλειά του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, γράφοντας χαρακτηριστικά πως «είναι υποψήφιος για να γράψει ιστορία στον σύλλογο», φτάνοντας τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες, κάτι που έχουν πετύχει νωρίτερα οι Κάρλος Μπρίτο (2010/11) και Λουίς Κάστρο (2016-17).