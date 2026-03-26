Στο επόμενο πολυνομοσχέδιο «σκούπα» του υπουργείου Παιδείας αναμένεται να ενταχθούν, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι διατάξεις που αφορούν τόσο την απορρόφηση της ΑΣΠΑΙΤΕ από το ΕΚΠΑ, όσο και τη ρύθμιση για την ισοτιμία πτυχίων ΤΕΙ με πανεπιστημιακού επιπέδου.

Σύμφωνα λοιπόν με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες ήδη το επιτελείο της υπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη συγκεντρώνει εκκρεμότητες από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με στόχο αυτές να ενσωματωθούν στο νέο πολυνομοσχέδιο «σκούπα», το οποίο εκτιμάται ότι θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τον Ιούνιο.

Η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας επέλεξε να μεταθέσει χρονικά το σύνολο των παρεμβάσεων, προκειμένου να υπάρξει μια ολιστική αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων σε όλες τις βαθμίδες.

Ο οδικός χάρτης προβλέπει ότι το κείμενο του νομοσχεδίου θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός του Ιουνίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την ψήφισή του πριν το κλείσιμο της Βουλής για το καλοκαίρι.

Κλείδωσε η «απορρόφηση» της ΑΣΠΑΙΤΕ από το ΕΚΠΑ – Οι βασικοί πυλώνες

Η μεγάλη είδηση αφορά το μέλλον της ΑΣΠΑΙΤΕ, η οποία οδεύει οριστικά προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. καθώς η συμφωνία φαίνεται πως έχει «κλειδώσει», με το Υπουργείο να ικανοποιεί το σύνολο των αιτημάτων της Διοικούσας Επιτροπής και των καθηγητών.

Οι τρεις βασικοί πυλώνες της συμφωνίας, προβλέπουν: πενταετή φοίτηση, πλήρη κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων και ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master), ευθυγραμμίζοντας το ίδρυμα με τα ευρωπαϊκά στάνταρ.

Ακόμα, οι κρίσεις των καθηγητών θα διενεργούνται με το αυστηρό αλλά αναγνωρισμένο πλαίσιο του νόμου 4009/2011.

Η θετική εισήγηση της ΕΘΑΑΕ και η σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ καθιστούν τη νομοθέτηση της ένταξης «μονόδρομο», βάζοντας με αυτόν τον τρόπο τέλος σε μια μεταβατική περίοδο δεκαετιών.