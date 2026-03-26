Νέες καταγγελίες κατά του γνωστού γκαλερίστα – Συνεχίζεται η έρευνα για τον Γιώργο Τσαγκαράκη

Χωρίς τέλος φαίνεται πως είναι οι καταγγελίες για τη δράση του γνωστού γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, για πωλήσεις έργων τέχνης των οποίων η γνησιότητα αμφισβητείται.

Ενώ ο κ. Τσαγκαράκης επιμένει στην αθωότητά του, πελάτες που έχουν αγοράσει πίνακες ζωγραφικής ή έχουν προσπαθήσει να πουλήσουν κάποια αντικείμενα μέσα από τις δημοπρασίες του, κάνουν λόγο για διαδικασίες που προκαλούν ανησυχίες.

Νέες καταγγελίες

Η υπόθεση με τη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη με τους εκατοντάδες πλαστούς πίνακες έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στον χώρο της τέχνης, αναδεικνύοντας τα κενά στον έλεγχο αυθεντικότητας.

Έργα των Αλέκου Φασιανού και Γιάννη Γαΐτη που πωλούνταν από την γκαλερί φαίνεται πως ήταν πλαστά, με την πλευρά των καλλιτεχνών να προχωρά στη λήψη μέτρων.

«Σήμερα δήλωσα παράταση για την υποστήριξη κατηγορίας στην 23η Ανακριτήρια Αθηνών με τον δικηγόρο μου Στέλιο Γκαρίπη. Με λύπη μου διαπίστωσα πως κατασχέθηκαν πέντε πλαστοί πίνακες από το σπίτι του κυρίου Τσαγγαράκη και τουλάχιστον τρεις πλαστοί πίνακες παρουσιάστηκαν στις εκπομπές του. Είμαι στη διάθεση της ανακρίτριας για ότι χρειαστεί όσον αφορά την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των έργων του πατέρα μου», ανέφερε η κόρη του σπουδαίου ζωγράφου, Λορέττα Γαΐτη.

Παράλληλα, το μουσείο «Αλέκος Φασιανός», αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Το Μουσείο “Αλέκος Φασιανός”, σε συνέχεια πρόσφατων περιστατικών που αφορούν στη διακίνηση πλαστών έργων Ελλήνων ζωγράφων και ειδικότερα έργων που αποδίδονται στον Αλέκο Φασιανό, γνωστοποιεί τα ακόλουθα. Έχει περιέλθει σε γνώση του μουσείου η ύπαρξη τουλάχιστον δύο έργων, τα οποία, βάSει του ελέγχου της δέουσας επιμέλειας δεν αναγνωρίζονται ως γνήσια έργα του καλλιτέχνη. Περαιτέρω, εντός του έτους 2026, το μουσείο προέβη σε έγγραφη ενημέρωση προς ιδιοκτήτη χώρου τέχνης αναφορικά με έργο αποδιδόμενο στον Αλέκο Φασιανό, το οποίο εκτίθετο σε βιτρίνα στο Κολωνάκι. Το μουσείο επισημαίνει ότι η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προστασίας του έργου και της καλλιτεχνικής κληρονομιάς του Αλέκου Φασιανού, ενώ για το ζήτημα έχουν ενημερωθεί και οι αρμόδιες Αρχές».

Τι γινόταν με τα κοσμήματα

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης, η έρευνα και για τα κοσμήματα που φέρεται να πουλούσε ο Γιώργος Τσαγκαράκης δίχως να έχει αποζημιώσει τους κατόχους τους.

«Τα τέσσερα μου τα απέδωσε χωρίς αποδείξεις, με μειωμένη τιμή. Τα άλλα δύο, που σήμερα η αξία τους είναι σε χρυσό 8.000€, δεν μου έχει αποδώσει τίποτα. Τα ζητήσαμε πίσω και ξέρετε τι λέει; ‘Α, μου έχουν δώσει μία προκαταβολή τώρα περιμένετε’. Δυόμιση, τρία χρόνια την ίδια δουλειά κάνει» ανέφερε μια καταγγέλλουσα.

Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Τσαγκαράκης αφέθηκε ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ, η ανακρίτρια όμως έδωσε εντολή να δεσμευτούν οι προσωπικοί και εταιρικοί τραπεζικοί λογαριασμοί του.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους του, τη Δευτέρα θα προχωρήσουν σε νέες δικαστικές ενέργειες.